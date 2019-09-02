 Зеленский пообещал уменьшение процентов на кредиты в следующем году

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал Президент в программе "100 дней президента", показанной в субботу на телеканале "1+1".
"Планируется и по поводу кредитования. Готовится ослабить процент, чтобы процент был уменьшен. Готовят (в правительстве. - Ред.) формат, чтобы в 2020 году у людей была возможность покупать те или иные вещи, недвижимость или землю покупать за другой процент", - сообщил Зеленский.
По его словам, 17-18% по кредитам, которые существуют в настоящее время, "просто невозможно выплачивать".
Пора ему возглавить МВФ!
Должна быть программа реформ, по доступности кредитов и вообще по стимулированию фин. услуг....которая в итоге позволит снизить уч. ставку и проценты по кредитам. Но просто пообещать снижение процентов - это ************!!!
Да-да.
Но я уже не комментирую, ведь просто языком мелет "*********"(С).
Какая разница, что он говрят и что они там обещают (хоть всех отправить забесплатно на канары, к канарейкам)
Коммунизм вон коммунисЗДы обещали построить в прошлом веке (если не ошибаюсь, как раз обещали построить к следующему, 2020 году).
Неинтересно, что там :*********"(С) говорят
это он?
Ставка рефинансирования НБУ 17%.Это будем говорить минимальная стоимость денег в экономике
А якщо без жартів, то на мій погляд, треба трохи меньше обіцяти, бо народ все чує, і буде вимагати виконання тих обіцянок. Бо був вже такий персонаж, який жив за принципом "обіцяв. обіцяю й буду обіцять".
Ну да, они и есть.
Троцкисты-коммунисты.
"Декрет о мире",известный как "перестать стртелять" уже был, на очереди "декрет о земле" (он же распродажа черноземов). Всегда мир с врагом внешним нужен, когда внутренняя дележка намечается, чтобы не мешали.
"Ну первый день состоялся. Завтра второй. Зюзики подготовили уже не болтовню, а конкретные законопроекты, которые может за неделю две, а может даже за один ближайший день напринимают, даже не читая. Вот их официальные названия с маленькими коментами:
1.Проект Закона о недопущении уголовного преследования, привлечения к уголовной ответственности и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской области. (то есть ОРКОВ-убийц даже не помиловать. а просто считать героями)
2.Проект Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно создания и функционирования свободной экономической зоны «Донбасс» (то есть там будет экономически Россия)
3.Проект Закона об особенностях управления отдельными территориями Донецкой и Луганской области (то есть там не будет украинской власти, ОРКИ будут «народной милицией», ходит с автоматами, может быть даже и по Киеву, когда приедут тут наводит «порядок»))
4.Проект Закона о языках в Украине (там не будет украинского языка)
5.Проект закона о принятии мер по восстановлению банковской системы и денежных переводов в отдельных районах Луганской и Донецкой области.(Украина будет их содержать)
6.Проект Постановления о восстановлении социально-экономических связей в отдельных районах Донецкой и Луганской области с целью защиты прав и свобод граждан Украины, проживающих на этих территориях.(за счет наших прав и свобод, ну еще ОРКИ могут свободно перемещаться по Украине, устраиваться где угодно и даже на руководящие посты, и уж точно отдать им фактически освобожденные территории)
7. Проект Закона об оказании помощи в отдельных районах Донецкой и Луганской области.(ну кормить их будем)
8.Проект Постановления об обращении ВР к президенту Украины относительно «снятия блокады Донбасса" - прекращение экономической, энергетической и транспортной блокады, (открыть фронт, отвести войска, открыть все и вся и вообще сделать убийц «братьями», наводнит страну российской агентурой и диверсантами).
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Ну о «договоренностях» нечего и говорить. Ну там воду в Крым до следующего лета, границу с Россией будут охранять кроме наших пограничников-орки, и возможно какие-то сербские «миротворцы» ООН. В замен нам обещают что-то подкинуть на восстановление Донбасса и все такое прочее.
Сегодня в Европе (где таких проблем нет) процент по депозитом уже стоит на 0 -й отметке (а порой и минусовой). Но и кредиты - 1-3%.
Зараз бігом бігти буду за 0% кредитом
А ще цікавить тема негативних відсотків по депозитам
Це щось ну зовсім нове в банківській справі - платит банку за розміщеня коштів на депозиті
Щоб знизити % по кредитам, потрібно знизити облікову ставку Національного банку.
Якщо знизити облікову ставку Нацбанку - буде інфляція.
Але якщо шановний Президент має на увазі знижені на 0.00001%, тоді я вірю, що обіцянка таки да, буде виконана
Я пишу з яхти в Болгаріі. В інтернет виходжу через супутниковий зв'язок, тому прапорець найвірогідніше - США.
А мати власну думку та підтримувати кого завгодно, крім заборонених законом комуністів, це моє право гарантоване Конституцією.
Закидати комусь, що він підтримує «не тих політиків» - це передумова для диктатури в стилі рф, де все без винятку «єдіная расея»
Говорити не по темі форуму та принижувати других людей - це хамство та безкультур'я
Вот же ж тупые создания.
Что плохого в снижении ставок по кредитам?
Таких высоких ставок , как у нас, нет нигде!
Ипотека на западе- это 3-5%
Президент Владимир Зеленский больше не планирует распродать самолеты, которые находятся на балансе государственного авиационного предприятия "Украина" и обслуживает высших должностных лиц государства.
Об этом Зеленский заявил в проекте "100 дней президента" на телеканале "1+1", передает БизнесЦензор.
"Один маленький (самолет, - ред.) там не работает, я его даже не видел. Есть еще два самолета. Один маленький, наш Ан. Я летаю на нем с группой быстрого реагирования по Украине. И есть один самолет большего размера. Он для международных встреч", - рассказал президент.
"Я не могу сегодня продать эти два самолета просто потому что у меня сейчас такое количество срочных вылетов, что я не могу себе это позволить", - сказал Зеленский.
По словам главы государства, государственный авипарк нужен ему в том числе для поездок в регионы.
"Например, мы вылетаем на самолете, прилетаем, потом вертолет, после вертолета мы садимся в какие-то джипы и едем в зону АТО. Ну не летают в зону АТО пока еще рейсовые самолеты. Поверьте, тут не идет речь о комфорте", - сказал президент.
Как сообщалось, перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявлял о намерении продать самолеты президентской авиакомпании.
"Насколько я знаю, там два самолета. (...) Три? Продать. Ну, конечно, продать к чертовой матери", - заявлял кандидат в президенты Владимир Зеленский в интервью изданию "РБК-Украина".Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145806