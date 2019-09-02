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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (2653) кредит (2117) население (117)

 Зеленский пообещал уменьшение процентов на кредиты в следующем году

Президент Украины Владимир Зеленский обещает уменьшить процентные ставки на кредиты населению в следующем году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал Президент в программе "100 дней президента", показанной в субботу на телеканале "1+1".

"Планируется и по поводу кредитования. Готовится ослабить процент, чтобы процент был уменьшен. Готовят (в правительстве. - Ред.) формат, чтобы в 2020 году у людей была возможность покупать те или иные вещи, недвижимость или землю покупать за другой процент", - сообщил Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украине в этом году нужно одолжить около $4 млрд, - Маркарова. ВИДЕО

По его словам, 17-18% по кредитам, которые существуют в настоящее время, "просто невозможно выплачивать".

Источник: https://censor.net.ua/n3145835
 
   
 Топ комментарии
 
А нафига охлосу низки проценты по кредитам,когда зарплаты по 4000 баксов?)
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Ще тільки ранок понеділка, а для зебілів вже є нова порція лапші на вуха, як зробить тоді порадієм, а зараз це лише обіцянки, бач євреям нічого не обіцяв а пенсію в Ізраїлі будуть отримувати Зеленський пообіцяв зменшення відсотків на кредити наступного року - Цензор.НЕТ 103
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Вам, охлосу, вообще ничего не надобно - вам только дай погадить в интернете.
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А нафига охлосу низки проценты по кредитам,когда зарплаты по 4000 баксов?)
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Вам, охлосу, вообще ничего не надобно - вам только дай погадить в интернете.
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Пообещать не значит жениться. Обещаного 5 лет ждут
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дефективный а правда что робот Федор на МКС пробрался в Американский сегмент станции и попросил политического убежища...
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а как же рынок и дерегуляция, маленький большевичок?
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ну ринок і Україна це далекі речі, в Укра\ні закони екоміки діють по іншому. От наприклад долар дорожчає, все дорожчає, впринципв логічно, долар дешевшає, а все всеодно дорожчає. КОлись казали треба багато банкі буде конкуренція будуть відстотки падати на кредити, а фіг там.
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отменить деньги вообще, позорное наследие прошлого
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Ще тільки ранок понеділка, а вже така зрада...Тиждень почався))
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Ще тільки ранок понеділка, а для зебілів вже є нова порція лапші на вуха, як зробить тоді порадієм, а зараз це лише обіцянки, бач євреям нічого не обіцяв а пенсію в Ізраїлі будуть отримувати
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Бачу, ты свою лапшу за п`ять років від петі ще таскаєш? Та хєр її так просто потаскаєш, там возик треба
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да щас, стоящие(сосущие) на шоколадном довольствии такого накрутят, шо .....
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Ольгінський бот навчився рахувати проценти))
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Лахта, ты уже забыл - как я тебя учил считать?
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Написал бьі , как в Беларуси с кредитами , по теме.
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Во, какой вумный мальчик!
Пора ему возглавить МВФ!
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Процент по кредитам напрямую зависит от учетной ставки НБУ. Определение учетной ставки НБУ исключительная прерогатива НБУ. Т.е. мы говорим о вмешательстве в работу НБУ.

Должна быть программа реформ, по доступности кредитов и вообще по стимулированию фин. услуг....которая в итоге позволит снизить уч. ставку и проценты по кредитам. Но просто пообещать снижение процентов - это ************!!!
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"Т.е. мы говорим о вмешательстве в работу НБУ."
Да-да.
Но я уже не комментирую, ведь просто языком мелет "*********"(С).
Какая разница, что он говрят и что они там обещают (хоть всех отправить забесплатно на канары, к канарейкам)
Коммунизм вон коммунисЗДы обещали построить в прошлом веке (если не ошибаюсь, как раз обещали построить к следующему, 2020 году).
Неинтересно, что там :*********"(С) говорят
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"17-18% по кредитам, которые существуют в настоящее время, "просто невозможно выплачивать".(с)----Это в каком банке такие проценты то? В среднем 35-36% сейчас.
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Зе, как всегда, слышал звон, но не знает - где он. Это для банков 18%.
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Не пойму: Вова - дурак или просто лжец? Хорошо играет. В одной роли (президента) сочетает и то и другое.
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А может мистер мистером только на Лахте, если не знает для кого 18%?
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"Мы построимся бани и зоопарки! Каждый житель нашей страны будет иметь по патефону" О'Генри. Это все уже было, история вообще циклична. "что было , то и будет. И нет ничего нового под солнцем" Экклезиаст
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Бібісіська дамбаська, яка ти граматнайа! Аж страшно.
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Если банки дают 15-17% по депозитам вкладчиков, то за кредиты меньше чем 20% быть не может
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Была инфа,что Камертон встречался с банкирами,но они не согласились снижать проценты.
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Так он же что-то для этого делает. А шоколадник бы встречался по этому вопросу? Да нах ему это?
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А ничего что это не входит в обязанности президента? А, забыл. У нас же Зе хочет быть царем-батюшкой для своего электората...
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допоки в Україні буде 15% по депозитах в економіку ніхто вкладатися не буде ...
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Чет пианист совсем не в теме.Реальная ставка по кредитным картам от 40%.
Ставка рефинансирования НБУ 17%.Это будем говорить минимальная стоимость денег в экономике
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Маркарова? Каким образом? Она сейчас ценные бумаги Украины под 18-19% размещает?!
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Прочитав у ФБ (слова оригіналу): "С таким темпом обещаний скоро будем кричать: спасибо товарищу Вламимиру Бенину за наше счастливое детство".
А якщо без жартів, то на мій погляд, треба трохи меньше обіцяти, бо народ все чує, і буде вимагати виконання тих обіцянок. Бо був вже такий персонаж, який жив за принципом "обіцяв. обіцяю й буду обіцять".
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""С таким темпом обещаний скоро будем кричать: спасибо товарищу Вламимиру Бенину за наше счастливое детство"."

Ну да, они и есть.

Троцкисты-коммунисты.
"Декрет о мире",известный как "перестать стртелять" уже был, на очереди "декрет о земле" (он же распродажа черноземов). Всегда мир с врагом внешним нужен, когда внутренняя дележка намечается, чтобы не мешали.
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"Зеленский пообещал" - самый короткий анекдот современности.

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Народ, это правда ?

"Ну первый день состоялся. Завтра второй. Зюзики подготовили уже не болтовню, а конкретные законопроекты, которые может за неделю две, а может даже за один ближайший день напринимают, даже не читая. Вот их официальные названия с маленькими коментами:
1.Проект Закона о недопущении уголовного преследования, привлечения к уголовной ответственности и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской области. (то есть ОРКОВ-убийц даже не помиловать. а просто считать героями)
2.Проект Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно создания и функционирования свободной экономической зоны «Донбасс» (то есть там будет экономически Россия)
3.Проект Закона об особенностях управления отдельными территориями Донецкой и Луганской области (то есть там не будет украинской власти, ОРКИ будут «народной милицией», ходит с автоматами, может быть даже и по Киеву, когда приедут тут наводит «порядок»))
4.Проект Закона о языках в Украине (там не будет украинского языка)
5.Проект закона о принятии мер по восстановлению банковской системы и денежных переводов в отдельных районах Луганской и Донецкой области.(Украина будет их содержать)
6.Проект Постановления о восстановлении социально-экономических связей в отдельных районах Донецкой и Луганской области с целью защиты прав и свобод граждан Украины, проживающих на этих территориях.(за счет наших прав и свобод, ну еще ОРКИ могут свободно перемещаться по Украине, устраиваться где угодно и даже на руководящие посты, и уж точно отдать им фактически освобожденные территории)
7. Проект Закона об оказании помощи в отдельных районах Донецкой и Луганской области.(ну кормить их будем)
8.Проект Постановления об обращении ВР к президенту Украины относительно «снятия блокады Донбасса" - прекращение экономической, энергетической и транспортной блокады, (открыть фронт, отвести войска, открыть все и вся и вообще сделать убийц «братьями», наводнит страну российской агентурой и диверсантами).
==== = === =
Ну о «договоренностях» нечего и говорить. Ну там воду в Крым до следующего лета, границу с Россией будут охранять кроме наших пограничников-орки, и возможно какие-то сербские «миротворцы» ООН. В замен нам обещают что-то подкинуть на восстановление Донбасса и все такое прочее.
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А вы сами читали эти законопроекты - думаю нет. Максимум часть заголовков и комментарий к ним (составленный не понятно кем) - Попытайтесь осилить хоть один (это не сарказм) И вы поймете , что коментаторы за частую просто врут.
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Хе-хе. Зебєня в цих справах дуб дубовий.
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Хреновый пианист полез в высокие материи.
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Проценты по кредитам стоят на нескольких китах, основные - монополия и риски на возврата. Значит решив эту проблему и процент - резко пойдет вниз.
Сегодня в Европе (где таких проблем нет) процент по депозитом уже стоит на 0 -й отметке (а порой и минусовой). Но и кредиты - 1-3%.
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Да? Де саме, в якому банку?
Зараз бігом бігти буду за 0% кредитом
А ще цікавить тема негативних відсотків по депозитам
Це щось ну зовсім нове в банківській справі - платит банку за розміщеня коштів на депозиті
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Економічний лікбез
Щоб знизити % по кредитам, потрібно знизити облікову ставку Національного банку.
Якщо знизити облікову ставку Нацбанку - буде інфляція.
Але якщо шановний Президент має на увазі знижені на 0.00001%, тоді я вірю, що обіцянка таки да, буде виконана
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По ходу пецяботів тепер наймають тільки в рашкі, бо украіінці вже не хочуть мати справи з соєвим лайном. А рашикам не звикати))
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Помиляєшься
Я пишу з яхти в Болгаріі. В інтернет виходжу через супутниковий зв'язок, тому прапорець найвірогідніше - США.
А мати власну думку та підтримувати кого завгодно, крім заборонених законом комуністів, це моє право гарантоване Конституцією.
Закидати комусь, що він підтримує «не тих політиків» - це передумова для диктатури в стилі рф, де все без винятку «єдіная расея»
Говорити не по темі форуму та принижувати других людей - це хамство та безкультур'я
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учетная ставка 17% плюс банку нужно наварится...можно конечно компенсировать из пустого бюджета.....
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Через місяць -опалювальний сезон!!! А слуги народу не спішать до роботи ! Безкінечна болтовня і катання на самокатах !
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с 13.08.2013 по 14.04.2014 учетная ставка была всего 6,50%
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Порохоботы, конечно, против))
Вот же ж тупые создания.
Что плохого в снижении ставок по кредитам?
Таких высоких ставок , как у нас, нет нигде!
Ипотека на западе- это 3-5%
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За 25 лет деньги обесценились в 15 раз.Какие 3-5%?
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Да пофиг, что они против - они же все сидят. Или Вы считаете, что Зе не выполняет обещаний?
Зеленський пообіцяв зменшення відсотків на кредити наступного року - Цензор.НЕТ 2294
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Порхоботы не против, просто они знают каким образом формируется ставки кредитов и не смотрят сериалы. ЗЫ Хотя есть выход - сделать все банки убыточными, переведя их под государственное ручное управление или спалить ЗВР или оплачивать сей ништяк из бюджета.
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Ставка, наказую знизитись!!! Раз-два!!!
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Какое отношение имеет президент к размеру кредитных ставок?
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не скажите - сейчас у него полная,вернее даже абсолютная власть в Украине - такого не было даже у яныка
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ВРАЛ,ВРУ И БУДУ ВРАТЬ - ЗЕЛЕНСКИЙ - пример -
Президент Владимир Зеленский больше не планирует распродать самолеты, которые находятся на балансе государственного авиационного предприятия "Украина" и обслуживает высших должностных лиц государства.
Об этом Зеленский заявил в проекте "100 дней президента" на телеканале "1+1", передает БизнесЦензор.
"Один маленький (самолет, - ред.) там не работает, я его даже не видел. Есть еще два самолета. Один маленький, наш Ан. Я летаю на нем с группой быстрого реагирования по Украине. И есть один самолет большего размера. Он для международных встреч", - рассказал президент.
"Я не могу сегодня продать эти два самолета просто потому что у меня сейчас такое количество срочных вылетов, что я не могу себе это позволить", - сказал Зеленский.
По словам главы государства, государственный авипарк нужен ему в том числе для поездок в регионы.
"Например, мы вылетаем на самолете, прилетаем, потом вертолет, после вертолета мы садимся в какие-то джипы и едем в зону АТО. Ну не летают в зону АТО пока еще рейсовые самолеты. Поверьте, тут не идет речь о комфорте", - сказал президент.
Как сообщалось, перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявлял о намерении продать самолеты президентской авиакомпании.
"Насколько я знаю, там два самолета. (...) Три? Продать. Ну, конечно, продать к чертовой матери", - заявлял кандидат в президенты Владимир Зеленский в интервью изданию "РБК-Украина".Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145806
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