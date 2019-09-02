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 Политика Украины
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 Украина не отказывается от пенсионного обеспечения украинцев, выехавших в Израиль, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина не отказывается от пенсионного обеспечения украинцев, выехавших на постоянное жительство в Израиль, и обещает способствовать началу подготовки соответствующего документа новым Кабинетом министров, а также рассмотрению этого вопроса украинским парламентом.

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом говорится в ответе пресс-службы президента Украины на соответствующий запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Президент Владимир Зеленский отметил Нетаньяху, что Украина не отказывается от этой сделки. Глава Украинского государства пообещал способствовать тому, чтобы после парламентских выборов новый Кабинет министров начал процесс подготовки ратификации документа и этот вопрос был рассмотрен Верховной Радой", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы договорились с Нетаньяху о решении проблемы с отказами украинцам в визах в Израиль, - Зеленский

В пресс-службе подчеркнули, что тема соглашения между Украиной и Израилем о пенсионном обеспечении выехавших на постоянное жительство в Израиль украинцев обсуждалась во время недавнего визита в Киев премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по инициативе израильской стороны. Соответствующий документ был подписан 7 лет назад.

Источник: https://censor.net.ua/n3145834
 
 
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Потому что Украина одна из самых богатых стран в мире и хотя у нас торговый дефицит 10 млрд.дол. это ерунда, по доброте душевной мы впереди всей планеты, особенно это касается ваты с окупированных территорий, удивляюсь почему еще их бесплатно в санатории не отправляют
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Якщо людина заробила пенсію в Україні то вона має право отримувати її. І немає значення де вона нині проживає.
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А Израиль не отказывается от поставок России беспилотников и комплектующих к ним,которые монголоидный сброд использует против украинцев в зонах боестолкновений,молоток Зелька.
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Пенсионный фонд трещит от лишних денег..
Почему не помочь нищим евреям ??? Украина не отказывается от пенсионного обеспечения украинцев, выехавших в Израиль, - ОП - Цензор.НЕТ 6216
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Яка взагалі може бути відмова платити пенсію людям, мотивуючи їх теперішнім місцем знаходження?!
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важно не забути про хасидів, які вносять значні кошти в Умань
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А уехавшие в Израиль как давно перестали платить налог в ПФ???
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Пенсию платить однозначно. Но после подписания межправительственного Договора о безоговорочной выдаче бывших высокопоставленных граждан Украины сбежавших в Израиль с награбленным у народа Украины.
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