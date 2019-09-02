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Все про:Россия (73741) Варшава (128) Дуда (286)

 "Недавно мы увидели возвращение империалистических тенденций в Европе", - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда во время мероприятий в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны раскритиковал "империалистические тенденции" России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

"Недавно мы увидели даже возвращение империалистических тенденций в Европе, попытки изменить границы силой, нападение на другие государства, захват территорий, порабощения граждан", - сказал Дуда.

Он не назвал Россию по имени, но ясно дал знать, кого имеет в виду, вспомнив военные действия Москвы против Грузии 2008 года и против Украины 2014-го, которые, по его словам, изменили границы.

"Закрывать на это глаза - не рецепт сохранения мира. Это простой путь, чтобы поощрить агрессивных личностей, простой путь, чтобы, по сути, согласиться с последующими приступами", - отметил Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда призвал европейцев не допустить новой военной агрессии, как в Грузии и Украине

"Это большой урок для нас: с такими действиями соглашаться нельзя. Необходимы санкции. Необходимы решительные действия. Мы должны показать, что на любую военную агрессию будет широкий ответ", - добавил президент Польши.

В памятных мероприятиях в Польше, которая стала первой жертвой Второй мировой войны, участвуют главные руководители нескольких десятков стран, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

Президента России Владимира Путина не пригласили. Комментаторы вспоминают как причину именно агрессию России против Украины - в Крыму, а затем на Донбассе, - начавшуюся в 2014 году и продолжающуюся до сих пор. Официально Варшава объяснила, что на мероприятия приглашали не тех, кто участвовал в войне (Россия считает себя преемницей СССР и нередко приписывает себе честь победы в той войне), а тех, кто является ее нынешними союзниками.

Вторжение немецких войск в Польшу 1 сентября 1939 обозначило начало Второй мировой войны. Уже через две недели к нацистам присоединился СССР, начав оккупацию Польши с востока, в соответствии с союзническим договором с Гитлером и тайными договоренностями о разделе сфер влияния.

Источник: https://censor.net.ua/n3145833
 
 
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С главнокоммандующим Наплеоном Зеленопартом нам нечего бояться. Москва уже не раз горела. Можем повторить "Недавно мы увидели возвращение империалистических тенденций в Европе", - Дуда - Цензор.НЕТ 4596
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Трепешши маасковія, ЗЕлень вам покаже кузькину мать.
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"Недавно мы увидели даже возвращение империалистических тенденций в Европе, попытки изменить границы силой, нападение на другие государства, захват территорий, порабощения граждан" (с)
И в очередной раз, как и в 1939-м году, Европа облизалась, дожидаясь очередной кровопролитной бойни...
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Польша одна из тех стран кто пострадал от Мордора больше всех они то прекрасно знают помнят и понимают шо такое расея . РЕСПЕКТИЩЕ полякам за их твердость и жёсткую позицию против орков 👍
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А эти тенденции никуда и и не девались, тлели во время переходного периода Ельцинизма...Но вот пришло людоедское кгб-фсбэшное в смеси с подельниками олигархами. А, кстати почему Рашка так безропотно отдаёт свои территории на Дальнем востоке китайцам? Что то Официаль, многое по умолчанию, просто заполняется населением Китая..........
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Маасковія завжди мала ЬІмперські амбіції і матиме їх надалі поки і не зникне.
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Ні. Ми побачили напад азіатської імперії на європейські країни.
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