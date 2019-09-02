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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2653) США (15279) Пенс (65) Болтон (72)

 США выступали и будут выступать вместе с народом Украины за безопасность и территориальную целостность, - Болтон

США продолжат помогать народу Украины в защите их безопасности и территориальной целостности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон по итогам встречи вице-президента США Майка Пенса и президента Украины Владимира Зеленского.

"Рад быть в Польше с вице-президентом. Во время его встречи с президентом Зеленским послание вице-президента не могло быть более ясным: США выступали и будут выступать вместе с народом Украины за безопасность и территориальную целостность", - сообщил Болтон.

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Ранее сообщалось, что вице-президент США и президент Украины в воскресенье встретились в Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. По итогам встречи Пенс заявил, что остался доволен переговорами с Зеленским.

"Сегодня прошла прекрасная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой обсуждались вопросы безопасности, энергетики, экономического роста и прогресс его программы реформ", - написал вице-президент США в твиттере после встречи с Зеленским.

"Отношения США и Украины никогда не были более крепкими, чем при президентстве Дональда Трампа", - подчеркнул Пенс.

Источник: https://censor.net.ua/n3145831
 
 
 Топ комментарии
 
Еге ж , краще хай це роблять "брати" росіяни .
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-эй, зебобики, а ахметов уже сидит? США виступали й виступатимуть разом з народом України за безпеку і територіальну цілісність, - Болтон - Цензор.НЕТ 4919
-нет... США виступали й виступатимуть разом з народом України за безпеку і територіальну цілісність, - Болтон - Цензор.НЕТ 1712
-а почему? США виступали й виступатимуть разом з народом України за безпеку і територіальну цілісність, - Болтон - Цензор.НЕТ 9636
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Платная соевая ботва поливает грязью только Президента Зеленского. Похоже, что опоблок, и другие сепары им по душе и на их стороне.
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Ліпше б вони перестали сунути носа у внутрішні справи України!
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Еге ж , краще хай це роблять "брати" росіяни .
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Найкраще коли ніхто не лізе у внутрішні справи.
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Опача! И как давно тебя это осенило то?
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С таким гарантом одна надежда на США . Боже храни Америку.
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Там же написано вместе с народом. А если зебилята начнут волостя разбазаривать то и штаты руки умоют.
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Кацапорьґпьґм агрессо-оккупанто- в ассад!
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Лезут в Украину паРашка, США....поле боя и экспериментов......Вот такие вот "друзья" , стратегические партнёры...Внешнее управление в обмен на все возможные Степени Озабоченности...бабла ни хрена...только ц.у. и кого куда назначать. Превращение 6-ой эконмики мира в бабуинскую страну арарно-сырьевой придаток. Авиа. космо, корабле и прочие отрасли убиваются с пом. лояльных типа Яценюк и Порошенко "подонков" но за то своих...Они воры и казнокрады. Госказанчейство знает в плоть до цента куда украденные деньги от народа Украины спрятаны...Это уздечка, компромат на негодяев, ублюдков, действуующих соооовсем не в интересах Украины. Мерзкие твари на службе у Хозяина...
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Хто такий народ України? Не знаю. Є український народ.
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Зразу видно що росіянин писав, то калька з рос. Я буває в таких випадкам їм нічого не пишу щоб і надалі бачити хто і як мімікрує.
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У каждого правительства стран свои интересы и не обязаны кого-то любить, просто они решают свои повседневные задачи кто как может и как позволяет ситуация, так что это нормально. Еще Черчиль в свое время говорил, что у Великобритании нет постоянных врагов или друзей, а есть постоянные интересы.
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Вот я и говорю, что Украине надо наконец то избавлятся от "учителей" и "хозяев"....самим выруливать и ставить Интересы градан страны на первый план, ну как в Конституции прописано.
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Это что,типа " Володя спаси"? Ностальгия?
Яценюк и Порошенко уже в прошлом и
,посадив их ,ситуация не изменится...
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За что уважаю РФ, они говорят и держат своё слово,
тыкая стволом автомата для большей убедительности.
А если и это не помагает,тогда выставляют детей и женщин и
опять тыкают стволом автомата.
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-эй, зебобики, а ахметов уже сидит? США виступали й виступатимуть разом з народом України за безпеку і територіальну цілісність, - Болтон - Цензор.НЕТ 4919
-нет... США виступали й виступатимуть разом з народом України за безпеку і територіальну цілісність, - Болтон - Цензор.НЕТ 1712
-а почему? США виступали й виступатимуть разом з народом України за безпеку і територіальну цілісність, - Болтон - Цензор.НЕТ 9636
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Ось Ряба шапка як добірьоцца до нього! Нехай трясеться і гавкає.
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как доберется как залезет на голову и как начнет колоться в лобу...
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нравятся мне эти заявления американцев. "никогда", "всегда"... т.е. и ПОСЛЕ Зеленского. придется подождать...
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Платная соевая ботва поливает грязью только Президента Зеленского. Похоже, что опоблок, и другие сепары им по душе и на их стороне.
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