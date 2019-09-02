 США выступали и будут выступать вместе с народом Украины за безопасность и территориальную целостность, - Болтон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон по итогам встречи вице-президента США Майка Пенса и президента Украины Владимира Зеленского.

"Рад быть в Польше с вице-президентом. Во время его встречи с президентом Зеленским послание вице-президента не могло быть более ясным: США выступали и будут выступать вместе с народом Украины за безопасность и территориальную целостность", - сообщил Болтон.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": США будут поддерживать Украину в вопросах законного требования о деоккупации Крыма, - Пенс. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что вице-президент США и президент Украины в воскресенье встретились в Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. По итогам встречи Пенс заявил, что остался доволен переговорами с Зеленским.

"Сегодня прошла прекрасная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой обсуждались вопросы безопасности, энергетики, экономического роста и прогресс его программы реформ", - написал вице-президент США в твиттере после встречи с Зеленским.

"Отношения США и Украины никогда не были более крепкими, чем при президентстве Дональда Трампа", - подчеркнул Пенс.