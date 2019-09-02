 В США готовят к эвакуации 830 тысяч жителей из-за урагана "Дориан". Трамп призвал молиться

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в воскресенье, 1 сентября, заявили власти штата.
Приказ об обязательной эвакуации вступит в силу 2 сентября и затронет 830 тысяч человек. Кроме того, все школы и государственные учреждения вдоль побережья будут закрыты уже с 3 сентября. По прогнозам синоптиков, ураган может достигнуть берегов Южной Каролины не раньше среды. Режим чрезвычайной ситуации уже объявлен в штатах Северная Каролина и Флорида.
Тропический шторм "Дориан" 1 сентября достиг наивысшей – пятой категории по шкале Саффира-Симпсона.
Это означает, что ураган представляет серьезную опасность для жизни людей, а его последствия могут быть катастрофическими. Скорость ветра достигает 295 км/ч.
1 сентября тропический шторм достиг Багамских островов. Волны в океане достигали семь метров высоту.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп попросил молиться за жителей Багамских островов, на которые обрушился мощный ураган Дориан.
"Молитесь за людей на Багамах. Такого удара не было никогда прежде. Категория 5. Почти 200 миль в час", - написал американский лидер в Twitter.
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А мы посмотрим.
Но, поскольку лахтинские и ЗЕбобики обязательно нарушили хотя бы одну из 10 заповедей, то результат их "молений" заранее предсказуем.
Мне вот в голову бы не пришло, что дома грабить буду, а Вы - смотрите-ка, первое, что ыьу Вас на уме. не то, что невинные люди погибнут, не то, что животные потеряются, будут брошены (ка после Катрины), а вот именно, как бы пограбить.
И, это, собственно говоря, все, что нам нужно знать и о населении РФ, и о лохторате хидранта: мелкая уголовная шелупонь, действительно, "одиннароТ".
И конец у вас будет одинаковый - сдохнете вы, не оставив следа, а вашей территории будут Великии Китай иВеликая Татария. и есть в этом "глубокая, сермяржная правда"(С)
Понял, убогий гопник?
Сдохнешь ты со своей гопотой.
И да, я искренне считаю, что человек желаюших бед невинным людям, ничего лично ему плохого не сделавшим, является выродком рода человеческого, а.к.а уголовником.
Да и ваще, как-то американцы не сильно парятся, что у нас тут война идет. Да, бесспорно людей жалко, но не настолько, что бы я из-за этого ночами не спал.
Лахтинская гопота и сторонники Зеленского открыто желают, чтобы американцам было как хуже от урагана.
Невинным людям бед желают.
Ну что же, пожелаю тогда и я - и сторонникам ЗЕленского, и лахтинским поскорее сдохнуть, потому что чем меньше уголовной сволочи будет в этом мире, тем он будет чище.
Пошла я, "держитесь как нибудь"(С).
Сволота, тьфу мерзость.