 В США готовят к эвакуации 830 тысяч жителей из-за урагана "Дориан". Трамп призвал молиться

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в воскресенье, 1 сентября, заявили власти штата.

Приказ об обязательной эвакуации вступит в силу 2 сентября и затронет 830 тысяч человек. Кроме того, все школы и государственные учреждения вдоль побережья будут закрыты уже с 3 сентября. По прогнозам синоптиков, ураган может достигнуть берегов Южной Каролины не раньше среды. Режим чрезвычайной ситуации уже объявлен в штатах Северная Каролина и Флорида.

Тропический шторм "Дориан" 1 сентября достиг наивысшей – пятой категории по шкале Саффира-Симпсона.

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Это означает, что ураган представляет серьезную опасность для жизни людей, а его последствия могут быть катастрофическими. Скорость ветра достигает 295 км/ч.

1 сентября тропический шторм достиг Багамских островов. Волны в океане достигали семь метров высоту.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп попросил молиться за жителей Багамских островов, на которые обрушился мощный ураган Дориан.

"Молитесь за людей на Багамах. Такого удара не было никогда прежде. Категория 5. Почти 200 миль в час", - написал американский лидер в Twitter.