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 Происшествия, За рубежом
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Все про:США (15279) ураган (215) Трамп (2355)

 В США готовят к эвакуации 830 тысяч жителей из-за урагана "Дориан". Трамп призвал молиться

Из-за приближающегося урагана "Дориан" в штате Южная Каролина планируется эвакуация жителей прибрежных зон.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в воскресенье, 1 сентября, заявили власти штата.

Приказ об обязательной эвакуации вступит в силу 2 сентября и затронет 830 тысяч человек. Кроме того, все школы и государственные учреждения вдоль побережья будут закрыты уже с 3 сентября. По прогнозам синоптиков, ураган может достигнуть берегов Южной Каролины не раньше среды. Режим чрезвычайной ситуации уже объявлен в штатах Северная Каролина и Флорида.

Тропический шторм "Дориан" 1 сентября достиг наивысшей – пятой категории по шкале Саффира-Симпсона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ураган Дориан приближается к Флориде: посольство просит находящихся в этом регионе украинцев не покидать укрытий

Это означает, что ураган представляет серьезную опасность для жизни людей, а его последствия могут быть катастрофическими. Скорость ветра достигает 295 км/ч.

1 сентября тропический шторм достиг Багамских островов. Волны в океане достигали семь метров высоту.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп попросил молиться за жителей Багамских островов, на которые обрушился мощный ураган Дориан.

"Молитесь за людей на Багамах. Такого удара не было никогда прежде. Категория 5. Почти 200 миль в час", - написал американский лидер в Twitter.

Источник: https://censor.net.ua/n3145830
 
 
 Топ комментарии
 
та все любители хуйла и руцкага мира об этом мечтают.
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Я бы помолился, чтобы такой ураган накрыл порохоботов. Совсем.
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Мечтатели кацарылые Хорошо порох вам яйца прищемил ,даже уже ураган в США повод вспомнить Петра,не зря правил.Еще 50 лет его вспоминать будете!
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Я бы помолился, чтобы такой ураган накрыл порохоботов. Совсем.
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А чё не всю рОиську?хотя ПЕСюнов тоже не плохо... У США готують до евакуації 830 тисяч жителів через ураган "Доріан". Трамп закликав молитися - Цензор.НЕТ 4811
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та все любители ***** и руцкага мира об этом мечтают.
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Да давайте.
А мы посмотрим.
Но, поскольку лахтинские и ЗЕбобики обязательно нарушили хотя бы одну из 10 заповедей, то результат их "молений" заранее предсказуем.
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Мечтатели кацарылые Хорошо порох вам яйца прищемил ,даже уже ураган в США повод вспомнить Петра,не зря правил.Еще 50 лет его вспоминать будете!
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Ага, как самое подлое и брехливое существо на посту президента Украины.
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Да именно так кацарылые его и запомнят.Еще лет 50 возбуждаться будут от одного иго имени.
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та ну...пятьдесят У США готують до евакуації 830 тисяч жителів через ураган "Доріан". Трамп закликав молитися - Цензор.НЕТ 1413.от мазепы вон до сих пор писаются.даже лжеанафему не снимают
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Скоро хорошо яйца прищемят пороху,будет повод узнать,сколько миллиардов вывезено в офшоры за эти 5 лет.
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Призвал молиться и уехал играть в гольф ))
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Это в очередной раз дома сложит, как карточные домики...
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В южной Каролине скоро будет рай для марадьоров. Нада Петру Алексеевичу подсказать, да зелибобы? У США готують до евакуації 830 тисяч жителів через ураган "Доріан". Трамп закликав молитися - Цензор.НЕТ 3062
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Как интересно у лахтинских и ЗЕбилов работает мозг.
Мне вот в голову бы не пришло, что дома грабить буду, а Вы - смотрите-ка, первое, что ыьу Вас на уме. не то, что невинные люди погибнут, не то, что животные потеряются, будут брошены (ка после Катрины), а вот именно, как бы пограбить.

И, это, собственно говоря, все, что нам нужно знать и о населении РФ, и о лохторате хидранта: мелкая уголовная шелупонь, действительно, "одиннароТ".
И конец у вас будет одинаковый - сдохнете вы, не оставив следа, а вашей территории будут Великии Китай иВеликая Татария. и есть в этом "глубокая, сермяржная правда"(С)
Понял, убогий гопник?
Сдохнешь ты со своей гопотой.
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Ты наверное юмора не понимаешь? И если ты желаешь кому-то сдохнуть тут в коментариях, то ты хуже даже кацапа последнего прозебиленного...
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Нет, вашего уголовного юмора, юмора убийц, я действительно не понимаю.
И да, я искренне считаю, что человек желаюших бед невинным людям, ничего лично ему плохого не сделавшим, является выродком рода человеческого, а.к.а уголовником.
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Где я кому-то чего-то пожелал в коментарии выше? Ты наверное будешь удивлен и не поверишь, но даже в такой благополучной америке мародеры наживаются на таких вот климатических катастрофах. Это было, есть и будет...
Да и ваще, как-то американцы не сильно парятся, что у нас тут война идет. Да, бесспорно людей жалко, но не настолько, что бы я из-за этого ночами не спал.
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В США клоун, в Великобритании клоун, в Бразилии и той клоун, везде клоуны. Зеленский это просто мировой тренд.
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Если не будет позора как с Новым Орлеаном Трамп уже выиграет.
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А наши офшоры, Петр Алексеечевские, в Панаме. Так что переживать не нужно У США готують до евакуації 830 тисяч жителів через ураган "Доріан". Трамп закликав молитися - Цензор.НЕТ 3775
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В последнее время чтение комментариев censor вызывает несказуемое омерзение.
Лахтинская гопота и сторонники Зеленского открыто желают, чтобы американцам было как хуже от урагана.
Невинным людям бед желают.
Ну что же, пожелаю тогда и я - и сторонникам ЗЕленского, и лахтинским поскорее сдохнуть, потому что чем меньше уголовной сволочи будет в этом мире, тем он будет чище.
Пошла я, "держитесь как нибудь"(С).
Сволота, тьфу мерзость.
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Это так скрепно, молиться. Хорошо, хоть людей эвакуируют.
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Игры с климатическим оружием надо прекращать.
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Трамп призвав молитись за свою хатинку..у нього там нерухомість
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