 Госсекретарь США Помпео обсудит в Брюсселе трансатлантическое сотрудничество с главами Евросовета и НАТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина,

"Государственный секретарь Майк Помпео посетит Брюссель 2-3 сентября, где встретится с высокопоставленными руководителями с целью обсуждения трансатлантического сотрудничества для продвижения в наших общих глобальных приоритетах", - говорится в заявлении.

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Ортэгус уточнила, что в Брюсселе Помпео встретится с премьер-министром Бельгии и избранным президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, председателем Европейского парламента Давидом Сассоли, а также избранной председателем Европейского комиссии Урсулой фон дер Ляйен и действующим министром иностранных дел Испании Жозепом Боррелем, который был избран Верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики (должность Могерини).