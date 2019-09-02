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 Политика Украины
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Все про:США (15279) энергетика (1113) Перри Рик (24)

 США готовы помочь Украине достичь ее полного потенциала в сфере энергетики, - Перри

"Чрезвычайной победой" назвал министр Энергетики США Рик Перри подписание США, Польшей и Украиной меморандума о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Меморандум о сотрудничестве США, Польши и Украины - чрезвычайная победа для энергетической и экономической и национальной безопасности всех трех стран", - написал министр Перри на своей странице в Фейсбуке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша, США и Украина подписали газовое соглашение

Перри отметил, что США готовы помочь Украине достичь ее полного потенциала в сфере энергетики.

"Имел продуктивную встречу с секретарем СНБО Украины Александром Данилюком и новым министром энергетики Украины Алексеем Оржелем. США готовы помочь Украине достичь ее полного потенциала в сфере энергетики с помощью американских технологий, ресурсов и поддержки", - пишет Перри.

Источник: https://censor.net.ua/n3145821
 
   
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Зараз дуже вигідний момент почати тягнути Сєвєрний Паток 3 метрім на 30 паралельно з другим. США готовы помочь Украине достичь ее полного потенциала в сфере энергетики, - Перри - Цензор.НЕТ 2298 Про всякий випадок.
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уголек по схеме пенсильвания ++ пришлет?
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про снижение коммуналки "зубожілі" могут забыть
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Ну і осиковий кілок мародерівцям на ніч.
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Вице-президент США Майкл Пенс дал высокую оценку встречи с президентом Украины в Польше.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Великолепная встреча с президентом Украины Зеленским, на которой мы обсудили вопросы безопасности, энергетики, экономического роста и прогресса его программы реформ. Во времена лидерства президента Трампа, отношения между Украиной и США «никогда не были более тесными».
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Цікаво подивитись на обличчя. та інші деталі.

США готовы помочь Украине достичь ее полного потенциала в сфере энергетики, - Перри - Цензор.НЕТ 5844
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Якщо тебе зняти на відео, як ти встаєш зі стільця і вибрати деякі стоп-кадри... Але це доходить до розумних людей, а не до політичного сміття, що казиться із-за програшу мародера.
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🐖🐖🐖, дайош стране газу 🐖💨💨!!
🤑
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