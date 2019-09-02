 США готовы помочь Украине достичь ее полного потенциала в сфере энергетики, - Перри

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Меморандум о сотрудничестве США, Польши и Украины - чрезвычайная победа для энергетической и экономической и национальной безопасности всех трех стран", - написал министр Перри на своей странице в Фейсбуке.
Перри отметил, что США готовы помочь Украине достичь ее полного потенциала в сфере энергетики.
"Имел продуктивную встречу с секретарем СНБО Украины Александром Данилюком и новым министром энергетики Украины Алексеем Оржелем. США готовы помочь Украине достичь ее полного потенциала в сфере энергетики с помощью американских технологий, ресурсов и поддержки", - пишет Перри.
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Вице-президент США Майкл Пенс дал высокую оценку встречи с президентом Украины в Польше.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Великолепная встреча с президентом Украины Зеленским, на которой мы обсудили вопросы безопасности, энергетики, экономического роста и прогресса его программы реформ. Во времена лидерства президента Трампа, отношения между Украиной и США «никогда не были более тесными».
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