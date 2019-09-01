EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия
  2632  23
Все про:Нацполиция (9996) Харьковщина (1370) труп (98)

 Жительница Харьковщины обнаружила человеческие останки в недавно купленном доме, - полиция

38-летняя заявительница менее чем две недели назад приобрела домовладение. На полу в одной из комнат женщина обнаружила кости человека.

Сообщение о происшествии в городе Чугуеве поступило в полицию 30 августа около 17:00, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Изъятое направлено на экспертное исследование.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Труп мужчины с оружием и запиской найдены в автомобиле под Киевом. ВИДЕО

Следователи Чугуевского отдела возбудили по данному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3145819
 
 
 Топ комментарии
 
Честно говоря, не понимаю пользы от таких новостей...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Честно говоря, не понимаю пользы от таких новостей...
 показать весь комментарий
 
 
так і "новина" непонятна...Як обнаружила? Посеред вітальні чи що? Чи в стіні замуровані? Які кості-вставна щелепа бабусі? Як вона визначила шо то "кості чєлавєка"? Чи скелет цілий в шафі? Нічого з інфи не зрозуміло...Нашкрябали пісатєлі аби рахувалося.
 показать весь комментарий
 
Ну и дура,теперь по законам дом является местом преступления и будет являтся как архивным вещдоком.А дура пускай бомжует.
 показать весь комментарий
 
 
Ніколи не чув, що коли , скажімо, в посадці знайшли трупа, то посадка "вещдок", ні, теоретично "вещдоком" може бути будь-який предмет на землі , хоть навіть і з космоса, але ж.
 показать весь комментарий
 
 
Так це в лісосмузі а то в окремій квартирі,відчуваєте різницю?
 показать весь комментарий
 
дом никак не может быть "архивным вещщдоком"...-мп осмотрят, снимут и всё..
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Гепа лучший друг Парашенка. Петя его в 2014 от *майданутых* спас. Пойди получи от Пети подзатыльник за разглашение. Мешканка Харківщини виявила людські останки в недавно купленому будинку, - поліція - Цензор.НЕТ 8046
 показать весь комментарий
 
Копал колодец, лет 50 тому взад, нашел кости
Мамонта.. Танунах!! Обьявили б какойто
доисторической жилой для археологии..
Утопил....
Дом до сих пор нормальок..
🤑
 показать весь комментарий
 
 
Знакомый работает в Киеве и области на екскаваторе. Говорит чуть ли не каждый новый массив стоит на кладбищах. При копке фундамента начинают в ковш кости попадать. Всех посторонних выгоняют из застройки и копают ночами и водилам самосвалов вывозящим грунт дают доплату чтобы молчали и чтобы никто не прознал и не остановил строительство.
 показать весь комментарий
 
 
Обычное дело. Сначала новое кладбище, потом оно старое, потом перестают навещать могилы усопших родственники, ибо сами усопли, а следующие поколения их не особо знают и навещать не хотят. Старые неухоженные кладбища постепенно превращаются в пустыри и парки, а потом попадают под прицел застройщиков и прочих комерсов.
 показать весь комментарий
 
 
У Бабйому Яру у Київі, у часи коли я ще був підлітком, після сильних дощів, досить часто люди знаходили кістки людей. Але це розуміло, там дуже багато було розстріляно. Не знаю як зараз ☹️
 показать весь комментарий
 
 
Тут, біля Мене , недалеко, добудовувають церкву, та що є років з 12, проїзжаю і сморід..
Що там.. Не переплутаю-три війни відбув...
🤔
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх