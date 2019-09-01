 Жительница Харьковщины обнаружила человеческие останки в недавно купленном доме, - полиция

Сообщение о происшествии в городе Чугуеве поступило в полицию 30 августа около 17:00, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Изъятое направлено на экспертное исследование.
Следователи Чугуевского отдела возбудили по данному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Мамонта.. Танунах!! Обьявили б какойто
доисторической жилой для археологии..
Утопил....
Дом до сих пор нормальок..
🤑
Що там.. Не переплутаю-три війни відбув...
🤔