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Все про:Россия (73741) Совбез ООН (730)

 В сентябре Россия будет председательствовать в Совбезе ООН

В течение сентября 2019 года временное председательство в Совете безопасности ООН переходит к делегации Российской Федерации.

Об этом сообщает ООН на официальной странице в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение сентября председательство в Совете безопасности ООН переходит на правах ротации к делегации России", - сообщили в ООН.

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В сентябре Россия будет председательствовать в Совбезе ООН 01

Как отмечает Укринформ, в августе 2019 года в Совбезе ООН председательствовала Польша. После России, в октябре СБ ООН будет возглавлять ЮАР, в ноябре - Великобритания, в декабре - США.

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Совет безопасности ООН состоит из 15 членов. Пять из них находятся за столом-подковой постоянно - США, Франция, Великобритания, Китай и Россия. Другие десять временных членов избираются каждые два года на правах ротации. Для принятия решений требуется голосование большинства при условии единогласного решения всех постоянных членов.

Председательство в Совете безопасности ООН переходит от одного государства-члена к другому каждый месяц, согласно алфавитному порядку латинского алфавита.

Источник: https://censor.net.ua/n3145818
 
 
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Людоед будет править бал..
Нах ента контора ваще??!!
🤔
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Це як живодерів прийняти на керівну посаду притулку для тварин. Або СС опікуватиметься проблемами євреїв. Або НКВД буде захищати права політичних в"язнів. Нічому історія не вчить.
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В сентябре Россия будет председательствовать в Совбезе ООН
....ЭТО ЧТО - НОВЫЙ АНЕКДОТ???
А если серьёзно - то не бывает поругаем Господь Бог никогда:
У вересні Росія головуватиме в Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 9375




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