 В сентябре Россия будет председательствовать в Совбезе ООН

Об этом сообщает ООН на официальной странице в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"В течение сентября председательство в Совете безопасности ООН переходит на правах ротации к делегации России", - сообщили в ООН.
Как отмечает Укринформ, в августе 2019 года в Совбезе ООН председательствовала Польша. После России, в октябре СБ ООН будет возглавлять ЮАР, в ноябре - Великобритания, в декабре - США.
Совет безопасности ООН состоит из 15 членов. Пять из них находятся за столом-подковой постоянно - США, Франция, Великобритания, Китай и Россия. Другие десять временных членов избираются каждые два года на правах ротации. Для принятия решений требуется голосование большинства при условии единогласного решения всех постоянных членов.
Председательство в Совете безопасности ООН переходит от одного государства-члена к другому каждый месяц, согласно алфавитному порядку латинского алфавита.
Нах ента контора ваще??!!
🤔
....ЭТО ЧТО - НОВЫЙ АНЕКДОТ???
А если серьёзно - то не бывает поругаем Господь Бог никогда: