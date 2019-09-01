 Трамп поздравил Зеленского с очень сильным стартом на должности президента Украины

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я хочу вас поздравить. Очень приятно с вами познакомиться. А также поздравить вас с очень сильным стартом как президента Украины от президента Дональда Трампа", - сказал Пенс во время встречи с Зеленским в Варшаве.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Планировался визит президента США Дональда Трампа. Ожидалось, что Трамп встретится в Польше с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Но президенту США пришлось отложить визит в Европу из-за надвигающегося на его страну урагана. Трамп остался в Вашингтоне, чтобы координировать помощь федерального правительства штатам, на которые придется удар стихии. Вместо него в Варшаву отправился вице-президент США Майкл Пенс.

Предполагают, что теперь первая встреча Зеленского и Трампа может состояться в ходе визита украинского лидера в США во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке во второй половине сентября.

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