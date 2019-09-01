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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2641) поздравление (760) Трамп (2353) Пенс (65)

 Трамп поздравил Зеленского с очень сильным стартом на должности президента Украины

Вице-президент США Майк Пенс передал президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравление с успешным началом работы на посту главы украинского государства от президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я хочу вас поздравить. Очень приятно с вами познакомиться. А также поздравить вас с очень сильным стартом как президента Украины от президента Дональда Трампа", - сказал Пенс во время встречи с Зеленским в Варшаве.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Планировался визит президента США Дональда Трампа. Ожидалось, что Трамп встретится в Польше с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Но президенту США пришлось отложить визит в Европу из-за надвигающегося на его страну урагана. Трамп остался в Вашингтоне, чтобы координировать помощь федерального правительства штатам, на которые придется удар стихии. Вместо него в Варшаву отправился вице-президент США Майкл Пенс.

Предполагают, что теперь первая встреча Зеленского и Трампа может состояться в ходе визита украинского лидера в США во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке во второй половине сентября.

Также читайте: На встрече с Трампом мы готовы говорить о бизнесе между странами и прекращении войны на Донбассе, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3145817
 
   
 Топ комментарии
 
Прям шоколад застрял в горле мародёровцев. Но сейчас он растает, и прорежутся визги.
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У фермы и трам агент кремля и Зеленский плохой президент !
Только петро вместе со свинарчуками смогут спасти страну !!!!
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На одном вздохе, на втором - короткометражка закончилась..
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Чайка Київ
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"Життя по новому" чим скінчилося 🐖🐖🐖?
Ото ж..
🤑
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Нда, паровозик -беня, пуйло и трамп имеют зелю по очереди, а зеля имеет зебилов -и им всем это нравится)
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