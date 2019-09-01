 Зеленский обсудил с Пенсом пошаговую стратегию возвращения мира в Украину, - ОП

Украинская и американская стороны обсудили ситуацию на Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира в Украину, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства. Майк Пенс заверил, что США не изменят позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. В фокусе внимания сторон было предоставление военно-технической помощи Украине.

Вице-президент Соединенных Штатов поднял вопрос реформ, которые будет проводить новое правительство, и борьбы с коррупцией. Владимир Зеленский отметил, что Украина решительно настроена на трансформацию, подчеркнув, что в первый день работы нового парламента было зарегистрировано более 70 законопроектов, которые, среди прочего, предусматривают преодоление коррупции.

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"Мы должны не просто бороться с коррупцией, а победить ее. Мы запустили Антикоррупционный суд, который начинает работу 5 сентября. Мы перезапускаем другие антикоррупционные органы, сменили главу Службы безопасности Украины, у нас есть новый генеральный прокурор и новое молодое правительство. Мы действительно настроены позволить бизнесу, экономике развиваться", - заверил глава Украинского государства.

Стороны также обсудили сотрудничество в энергетической сфере, отметив важность подписанного Меморандума о взаимопонимании между Украиной, Польшей и США. Вице-президент Майк Пенс особо отметил поддержку Соединенными Штатами независимости Украины в энергетическом вопросе.

Кроме того, речь шла о предстоящем визите Владимира Зеленского в США и встрече с Президентом Дональдом Трампом.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

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Планировался визит президента США Дональда Трампа. Ожидалось, что Трамп встретится в Польше с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Но президенту США пришлось отложить визит в Европу из-за надвигающегося на его страну урагана. Трамп остался в Вашингтоне, чтобы координировать помощь федерального правительства штатам, на которые придется удар стихии. Вместо него в Варшаву отправился вице-президент США Майкл Пенс.

Предполагают, что теперь первая встреча Зеленского и Трампа может состояться в ходе визита украинского лидера в США во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке во второй половине сентября.