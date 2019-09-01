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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (2641) США (15279) Донбасс (19271) Пенс (65)

 Зеленский обсудил с Пенсом пошаговую стратегию возвращения мира в Украину, - ОП

Владимир Зеленский обсудил с вице-президентом США Майком Пенсом военно-техническую помощь Украине и сотрудничество в области энергетики.

Украинская и американская стороны обсудили ситуацию на Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира в Украину, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства. Майк Пенс заверил, что США не изменят позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. В фокусе внимания сторон было предоставление военно-технической помощи Украине.

Вице-президент Соединенных Штатов поднял вопрос реформ, которые будет проводить новое правительство, и борьбы с коррупцией. Владимир Зеленский отметил, что Украина решительно настроена на трансформацию, подчеркнув, что в первый день работы нового парламента было зарегистрировано более 70 законопроектов, которые, среди прочего, предусматривают преодоление коррупции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продолжат поддерживать Украину, - Пенс

"Мы должны не просто бороться с коррупцией, а победить ее. Мы запустили Антикоррупционный суд, который начинает работу 5 сентября. Мы перезапускаем другие антикоррупционные органы, сменили главу Службы безопасности Украины, у нас есть новый генеральный прокурор и новое молодое правительство. Мы действительно настроены позволить бизнесу, экономике развиваться", - заверил глава Украинского государства.

Стороны также обсудили сотрудничество в энергетической сфере, отметив важность подписанного Меморандума о взаимопонимании между Украиной, Польшей и США. Вице-президент Майк Пенс особо отметил поддержку Соединенными Штатами независимости Украины в энергетическом вопросе.

Кроме того, речь шла о предстоящем визите Владимира Зеленского в США и встрече с Президентом Дональдом Трампом.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Также читайте: На встрече с Трампом мы готовы говорить о бизнесе между странами и прекращении войны на Донбассе, - Зеленский

Планировался визит президента США Дональда Трампа. Ожидалось, что Трамп встретится в Польше с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Но президенту США пришлось отложить визит в Европу из-за надвигающегося на его страну урагана. Трамп остался в Вашингтоне, чтобы координировать помощь федерального правительства штатам, на которые придется удар стихии. Вместо него в Варшаву отправился вице-президент США Майкл Пенс.

Предполагают, что теперь первая встреча Зеленского и Трампа может состояться в ходе визита украинского лидера в США во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке во второй половине сентября.

Источник: https://censor.net.ua/n3145814
 
   
 Топ комментарии
 
Так это не мир куда-то ушел..

Это кацапы пришли.

Кацапов надо возвращать домой
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Зеленский удачи! Главное чтобы все получилось. Кацапскую мразь надо побыстрее очистить с территории Украины.
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"Мы должны не просто бороться с коррупцией, а победить ее. Мы запустили Антикоррупционный суд, который начинает работу 5 сентября. Мы перезапускаем другие антикоррупционные органы, сменили главу Службы безопасности Украины, у нас есть новый генеральный прокурор и новое молодое правительство. Мы действительно настроены позволить бизнесу, экономике развиваться"

---
Прекрасные намерения. Что думает порохоферма по этому поводу? Дайте ложку дёгтю!
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Так это не мир куда-то ушел..

Это кацапы пришли.

Кацапов надо возвращать домой
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Отныне вы будете часто в спаме.Без обид😂🌷
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Зеб, в Беларуси все учебники истории сожгли, т.к. там не было портрета Лукашенко и выпустили с портретом...
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Гитлер тоже сжигал библиотеки. Ничего нового...
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Гитлер не сжигал книги по причине, что в них не было портретов ни Гитлера, ни Лукашенко...
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В обоих случаях не важна причина. Эти поступки характерны для тоталитарных и диктаторских режимов.
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оно тебе надо???
вари бульбу и служи бацьку
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1. Амністія всіх без будь-яких претензій. Поки Україна не була готова до цього.

2. Закон про регіональні мови, де, по суті, повторяться основні новели закону Ківалова (є ідея прийняти його цієї осені).

3. Взаємне припинення судових позовів з одночасним підписанням газового контракту (поки деталі мені невідомі, але це один з ключових моментів для американців).

4. Запуск Кримського каналу (договір буде прив'язаний до газового контракту і буде йти в парі з ним).

5. Окремий закон про особливості функціонування "ЛДНР" з закріпленням в Конституції всіх пунктів, які були прописані в Мінських угодах (має бути прийнято до середини наступного року).

6. Найбільш дискусійне питання - контроль над кордоном. Зараз росіяни де-факто пропонують якийсь квазіконтроль зі спільним контролем наших прикордонників, представників ООН та "народної міліції".
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Це смердить зрадою.
Так що там люди про грудень казали?🤔
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Ну і де це задекларовано? Чі виноситься на порядок денний в Раді? Чи оголошується кимось з повноваженнями? Аби пукнуть в повітря.
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Где такое написано в среде интернет или это воспаленное воображение твоего мозга?
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Для того, щоб знати, про що насправді там перетерли - потрібно знати думку стосовно домовленостей конгресменів-колег покійного Маккейна.
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"Мы должны не просто бороться с коррупцией, а победить ее. Мы запустили Антикоррупционный суд, который начинает работу 5 сентября. Мы перезапускаем другие антикоррупционные органы, сменили главу Службы безопасности Украины, у нас есть новый генеральный прокурор и новое молодое правительство. Мы действительно настроены позволить бизнесу, экономике развиваться"

---
Прекрасные намерения. Что думает порохоферма по этому поводу? Дайте ложку дёгтю!
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а где фразы про то что оин воевали в 2014м и реформировали армию юзик лично создал пиксель и таланы Зеленский обсудил с Пенсом пошаговую стратегию возвращения мира в Украину, - ОП - Цензор.НЕТ 4400
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нет. не было. это сивочолый гетьман потратил на армию все состояние. а леха выпустил по врагу сто тыщ мин.
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Зеленский удачи! Главное чтобы все получилось. Кацапскую мразь надо побыстрее очистить с территории Украины.
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Тупорылый ты хоть читать умеешь, что написано.
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Дерусификация Украины и изгнание кацапов - это две большие разницы. Половина граждан Украины использует русский язык. Даже дети Порошенко, да и он сам. Вы можете спрогнозировать последствия дерусификации? Каким образом это может привести к согласию в обществе и процветанию страны? В США много испаноязычных, а в Канаде франкоязычных. В Индии, кроме множества своих языков - наравне английский... И ничего. Живут. Зачем это вам?
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Согласен полностью. Само главное соблюдали законы государства.
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В зв'язку з тим що москалі наклали лапу на російську мову, мова теж має значення, щоб не пхались з захистом росіськомовних.
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Розспамив, дискусія має бути предметною.
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Той, хто не схвалює дерусифікацію, той схвалює деукраїнізацію.
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Пойми в Украине есть куча проблем, которые не дают развиваться государству цивилизованно. Стремиться к стандартам Европейского союза. Среди них это - российская агрессия по отношению к Украины, коррупция о котором говорит даже ленивый и отсутствие безнаказанности. А деруфисификация это проблема где то на 10 месте стоит. И ничего страшного если в Украине будут говорить и не только на украинском лиш бы понимали его. Само главное что он был порядочным законопослушным. Вот это имеет большее значение для развития Украины.
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Ви описуєте ідеальну ситуацію, таких в житті не буває, проблему треба розглядати в комплексі і в мовному також, недаремно зажопики намагаються вернути російську в Раду.
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Ну почему идеальную ситуацию? Было бы желание. Вот почитайте историю Сингапура. Она из бедной страны стала одним из международных финансовых центров мира ВВП которой больше чем в Украине даже несмотря на её маленькую территорию. А вы мыслите понятиями 20-го века дерусификация, украинизация. Есть примеры в мире например Канада у нее 2 государственных языка и ничего. Ей не мешает развиваться и быть развитым государством.
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Громадянин України зобов'язаний знати державну мову Російської Федерації???
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В Украине запрос должен быть запрос на СПРАВЕДЛИВОСТЬ во всем
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савушкино ушло в запой - они читать не способны!
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і влада , начебто "змінилась" , а продовжуються пісні офшоного миролюбця - про перемогу у війні з окупантом ніхто не говорить , а лише про "мир" якийсь ...
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Порошенко пророкує Україні перемогу у війні з Росією (відео)

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/war/10070549-poroshenko-prorokuye-ukrajini-peremogu-u-viyni-z-rosiyeyu-video.html
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щось збираєтеся зебілу з Г+Г в його коробці довести?
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Він має якось відреагувати...їх треба досліджувати...
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Воно готово до членограю. Ось тільки роялю немає напевно. Ото лівою рукою й прикриває "смичок".
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...є такий прийом...потискаєш співбесіднику руку, а потім різко тягнеш її на себе...
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Кацапы могут брать под телепатический контроль людей. Мы тоже. Кто контролирует эту зеленую мразь?
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Та зають всі ті кроки...
1. Нада
2. Проста
3. Перестать
4. Стрелять.
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1. Твой
2. Любимый
3. *****
4. Сказал.
5. Порошенко
6. Не выполняет
7. Минские
8. Соглашения
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Так развалилась будка, теперь вот бомжуют порохоботы))
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Випередили ....))
їх Будка струхлі і розсипалась ...
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Жменьку барбарисок ще подають. Тявкають.
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Как можно вернуть мир не выгнав врага с нашей земли? Нах. мне ваш мир если в мой дом залезли преступники и живут в нем и еще требуют чтобы я платил за комуналку?
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Все вокруг да около. Війна не війна, а якийсь конфлікт на Бамбасі (що вони там не поділили?), якась незрозуміла деокупація, замість звільнення територій і прочая словоблудіє.
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Будочники , всі 5 років , слухняно виконували всі забаганки з кремля !
"... які є юридичні підстави не вважати окремі райони Донецької та Луганської області тимчасово окупованими, адже є Постанова Верховної Ради України від 17 березня 2015 року, яка визнає ці території окупованими, Ірина Луценко повідомила, що у відповідності до останніх рішень КМУ ці території запропоновано називати територіями, що перебувають під "ефективним контролем Росії..."
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А чим контроль над чужою територією відрізняється від окупації? Хоча сам термін ідіотичний...ніхто не каже - ефективний серійний вбивця...в усякому разі Мендель, як гучномовець Зеленського, всіх переплюнула.
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Тим, що офіційно ****** так і не назвав Війну Війною. Ніколи. За п"ять років. Бо гарно гешефтив.
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Нардеп також зазначила, що поняття "ефективний контроль" широко поширене в різних діючих міжнародних документах.
"Чому? У міжнародних документах, в міжнародних організаціях, в міжнародних судах, в різних резолюціях ООН, ПАРЄ та інших - не буду поглиблюватися, є три різних поняття. Я спеціально взяла довідку, щоб не бути голослівною. Три поняття - агресія, окупація і ефективний контроль ", - заявила депутат від "Блоку Петра Порошенка".
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А слово Будапештский Меморандум Зеля так и не выучил.....
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Он знает про его но Будапешский меморандум. Сила меморандума заключается в экономических санкциях США, Франции, Германии Великобритания. Но один участник Будапешского меморандума отказался поддержать Украину и это был Китай. Вот если бы еще и Китай наложил санкции было бы еще лучше для Украины. А Китай стратегически сотрудничает с РФ.
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Порох должен был посадить Медведчука за поездки в засРашку, а сейчас этого мало и надо схемы изучать? Таким образом его еще лет 10 не посадят Зеленський обговорив із Пенсом покрокову стратегію повернення миру до України, - ОП - Цензор.НЕТ 4975
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Много шума, а по факту Медведчук так и останется. К сожалению. Просто позвонят из Москвы и вся группа СБУ поедет отрабатывать схемы, по которым завхозы вытягивают у жэков веники. Медведчук - не тот тип, которого так легко убрать. И война не за 3млрд долларов. Причина конфликта - затянуть Украину назад. А миллиарды - это побочная и второстепенная вещь. Будут доллары - отлично, не будут - и так сойдет. Конфликт от этого не прекратится.
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Просто позвонят из Москвы и их вежливо пошлют

головний петин перемовник-отличный экземпляр для обменного фонда
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Не пошлют. И ничего Медведчуку не сделают. Это плохо, но реальность такова. Ты же понимаешь разницу между твоими желаниями и реальностью?
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Зеленский пообещал "громкую историю" в связи с финансированием партии Медведчука из-за рубежа

а в СБУ произошли серьезные изменения.
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без медведчука хйу шо будет
как бы зеля не прыгал
кум ***** отравил бабками пороха и засосал всю соляру из беларуси
новоград аж трещит от соляры
***** таким образом кормит этих ********, протянул в парламент за эти бабки
все потуги дипломатов - возня мышиная
пока парни в плену - есть рычаги влияния
нужно отдать этого жлоба по мн17, нах он нужен
мн17 нах не нужен нидерландам и малайзийцам
а нам темпаче
а пиар??? так это для дибилов
вменяемые и так все поймут
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Психологія борця з коррупцією. Гола й неприкрита! Зеленський обговорив із Пенсом покрокову стратегію повернення миру до України, - ОП - Цензор.НЕТ 9494

Зеленський обговорив із Пенсом покрокову стратегію повернення миру до України, - ОП - Цензор.НЕТ 6422
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а може пора 170 ярдов $ за ядерное оружие вернуть???
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а ты шо такое???
гастрабайтер???
хто тебе с людьми разрешает общатся??
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Гастарбайтер це людина що працює, не любите працьовитих?
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Та канєшна да...
Конвульсії 🐖🐖🐖 вражають своєю деградацією...
🤑
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Нам розкажуть про те, куди вони "шагають" нашу кріїну? Бо кучма, як ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК ПРЕЗЕДЕНТА в Мінську, вже до співпраці з сепарами "дошагав". Де ж відкритість? ПрезЕдентИ, може ви в "курсах"?
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tZE inform‏ @tZEinform 5 ч.5 часов назад



Получено научное подтверждение того, что Зеленский и Гончарук существуют в разных мирах. Это окончательно стало ясно, когда Зеленский и Гончарук назначили заседания с почти идентичным составом людей, на одно время 11-00 в разных местах.
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Зе, конечно, гораздо умней недобитого порки. К тому же не обмазаный в коррупции, искренний и большой симпатикус. Вот к нему и тянется вся Европа и Америка! У Зе всё получится, главное - засадить банду псов , и надолго!
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