 Зеленский обсудил с Пенсом пошаговую стратегию возвращения мира в Украину, - ОП

Украинская и американская стороны обсудили ситуацию на Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира в Украину, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства. Майк Пенс заверил, что США не изменят позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. В фокусе внимания сторон было предоставление военно-технической помощи Украине.
Вице-президент Соединенных Штатов поднял вопрос реформ, которые будет проводить новое правительство, и борьбы с коррупцией. Владимир Зеленский отметил, что Украина решительно настроена на трансформацию, подчеркнув, что в первый день работы нового парламента было зарегистрировано более 70 законопроектов, которые, среди прочего, предусматривают преодоление коррупции.
"Мы должны не просто бороться с коррупцией, а победить ее. Мы запустили Антикоррупционный суд, который начинает работу 5 сентября. Мы перезапускаем другие антикоррупционные органы, сменили главу Службы безопасности Украины, у нас есть новый генеральный прокурор и новое молодое правительство. Мы действительно настроены позволить бизнесу, экономике развиваться", - заверил глава Украинского государства.
Стороны также обсудили сотрудничество в энергетической сфере, отметив важность подписанного Меморандума о взаимопонимании между Украиной, Польшей и США. Вице-президент Майк Пенс особо отметил поддержку Соединенными Штатами независимости Украины в энергетическом вопросе.
Кроме того, речь шла о предстоящем визите Владимира Зеленского в США и встрече с Президентом Дональдом Трампом.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Планировался визит президента США Дональда Трампа. Ожидалось, что Трамп встретится в Польше с лидером Украины Владимиром Зеленским.
Но президенту США пришлось отложить визит в Европу из-за надвигающегося на его страну урагана. Трамп остался в Вашингтоне, чтобы координировать помощь федерального правительства штатам, на которые придется удар стихии. Вместо него в Варшаву отправился вице-президент США Майкл Пенс.
Предполагают, что теперь первая встреча Зеленского и Трампа может состояться в ходе визита украинского лидера в США во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке во второй половине сентября.
Это кацапы пришли.
Кацапов надо возвращать домой
вари бульбу и служи бацьку
2. Закон про регіональні мови, де, по суті, повторяться основні новели закону Ківалова (є ідея прийняти його цієї осені).
3. Взаємне припинення судових позовів з одночасним підписанням газового контракту (поки деталі мені невідомі, але це один з ключових моментів для американців).
4. Запуск Кримського каналу (договір буде прив'язаний до газового контракту і буде йти в парі з ним).
5. Окремий закон про особливості функціонування "ЛДНР" з закріпленням в Конституції всіх пунктів, які були прописані в Мінських угодах (має бути прийнято до середини наступного року).
6. Найбільш дискусійне питання - контроль над кордоном. Зараз росіяни де-факто пропонують якийсь квазіконтроль зі спільним контролем наших прикордонників, представників ООН та "народної міліції".
Так що там люди про грудень казали?🤔
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Прекрасные намерения. Что думает порохоферма по этому поводу? Дайте ложку дёгтю!
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/war/10070549-poroshenko-prorokuye-ukrajini-peremogu-u-viyni-z-rosiyeyu-video.html
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І так п"ять років.
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їх Будка струхлі і розсипалась ...
Такий прекрасний в нас народ, таке херове насєлєніє.
Тука: на Донбассе не оккупация, а "эффективный контроль" России
"... які є юридичні підстави не вважати окремі райони Донецької та Луганської області тимчасово окупованими, адже є Постанова Верховної Ради України від 17 березня 2015 року, яка визнає ці території окупованими, Ірина Луценко повідомила, що у відповідності до останніх рішень КМУ ці території запропоновано називати територіями, що перебувають під "ефективним контролем Росії..."
"Чому? У міжнародних документах, в міжнародних організаціях, в міжнародних судах, в різних резолюціях ООН, ПАРЄ та інших - не буду поглиблюватися, є три різних поняття. Я спеціально взяла довідку, щоб не бути голослівною. Три поняття - агресія, окупація і ефективний контроль ", - заявила депутат від "Блоку Петра Порошенка".
головний петин перемовник-отличный экземпляр для обменного фонда
а в СБУ произошли серьезные изменения.
как бы зеля не прыгал
кум ***** отравил бабками пороха и засосал всю соляру из беларуси
новоград аж трещит от соляры
***** таким образом кормит этих ********, протянул в парламент за эти бабки
все потуги дипломатов - возня мышиная
пока парни в плену - есть рычаги влияния
нужно отдать этого жлоба по мн17, нах он нужен
мн17 нах не нужен нидерландам и малайзийцам
а нам темпаче
а пиар??? так это для дибилов
вменяемые и так все поймут
😁
гастрабайтер???
хто тебе с людьми разрешает общатся??
Конвульсії 🐖🐖🐖 вражають своєю деградацією...
🤑
Получено научное подтверждение того, что Зеленский и Гончарук существуют в разных мирах. Это окончательно стало ясно, когда Зеленский и Гончарук назначили заседания с почти идентичным составом людей, на одно время 11-00 в разных местах.