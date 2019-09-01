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Все про:климат (72) Папа_Римский (229) экология (1172) Франциск (39)

 Настало время покончить с зависимостью от ископаемых видов топлива и перейти к экологически чистым видам энергии, - Папа Римский

Папа Римский Франциск в своем послании на Всемирный день молитвы о защите Божьего творения выступил с заявлением по изменению климата.

"Постоянное загрязнение окружающей среды, непрерывное использование ископаемого топлива, интенсивная сельскохозяйственная эксплуатация и практика обезлесения поднимают температуру на планете до тревожного уровня", - цитирует Цензор.НЕТ речь понтифика со ссылкой на "Радио Ватикана".

Папа Римский подчеркивает, что рост интенсивности и частоты экстремальных погодных явлений и опустынивание подвергают суровому испытанию самых слабых из нас.

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"Таяние ледников, нехватка воды, недостаточный уход за водными объектами и значительное присутствие пластика и микропластика в океанах также являются тревожными фактами, которые подтверждают необходимость принятия неотложных мер. Мы создали климатический кризис, который серьезно угрожает природе и жизни, в том числе и нашей собственной", - подчеркнул Франциск.

Папа призвал политических и гражданских лидеров думать прежде всего о будущем всех людей, а правительства мира - принять решительные меры, чтобы противостоять изменениям климата, в частности покончить с зависимостью от ископаемого топлива.

Также он призвал всех людей задуматься о своей повседневной жизнью и ее влиянии на природу.

"Настало время задуматься о своем образе жизни и о том, что наши повседневные решения в отношении продуктов питания, потребления, передвижения, воды, энергии и многих материальных благ зачастую бездумны и вредны. Нам нельзя деспотически обращаться с творением. Давайте сделаем выбор в пользу перемен, будем вести более простой и уважительный образ жизни! Настало время покончить с зависимостью от ископаемых видов топлива и осуществить быстрый и решительный переход к экологически чистым видам энергии и устойчивой экономике с замкнутым циклом. Не будем также забывать о мнении коренного населения, многовековая мудрость которого может научить нас лучше жить в отношениях с окружающей средой", - говорится в послании.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145812
 
   
 Топ комментарии
 
Папа что то знает
И это "что то" очень скоро произойдет
В любом случае, кацапской экономике будет жопа
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Рашке пипец, она только за счет этого существует.
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Надо принести в жертву путина, сжечь на площади св. Петра и всё в мире наладится.
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Угу. Будем святым духом греться и ездить. Чем теплее тем лучше. Меньше за газ платить будем.
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А как же паРаша ?! У них же нефть-газ - источник величия !
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Понтифік виправдовує свій титул і кидає нові понти. Відьом-спалили, вугілля спалили. Треба спалити щось нове.
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Оце правильно. Якщо церква спрямує на це свої накопичені сторіччями кубишки, то світу вистачить перейти на чисту енергетику запросто.
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Поздно пить боржоми когда почки отвалились
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Рашке пипец, она только за счет этого существует.
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Є нюанс. У рф при їх прибутках- звільняються лікарі (цілими відділеннями), діти змушені збирати ягоди та гриби, щоб сім'я могла купити поїсти. От такі нюанси.
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Ага,чистый кацапский продукт.Грязную нефть,кацапский газ,котрому зажратые европейцы даже и неи искали албтернативу за все 5 лет анексии Крыма и войны в Украине где принимают п
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Поляки договорились с американцами на поставку спг , Зеленский тоже подписал договор на поставки до 6 млрд кубов с 21 года . Если добавить свою добычу газа , то выглядит неплохо . ( на бумаге ) .
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Як що дивитись на на офіціальну статистику то видобутий в Україні газ вже перевищує потребність побутових споживачів.А доплату за єкспорт газу для підприемств то за постачання його на окуповані території які неоплату приймають як належне лягає на наші із Вами плечі в тарифах.
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Папа что то знает
И это "что то" очень скоро произойдет
В любом случае, кацапской экономике будет жопа
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Свои страны спасает, температурные рекорды например этим летом во Франции +46.
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если бы ватикан не сжигал в средние века умных людей уже бы на марсе колонии были
а теперь бздит папа римский
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А если бы Гитлер извинился за концлагеря (ведь конкретно он сам никого не убил), то же бы простили?
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Сжигали как раз истероидньіх идиотов, имеющих психические заболевания.
За все 400 лет Инквизиции, бьіло осуждено около 5 тьісяч людей.
Давай, про Джордано Бруно.
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Общий итог жертв инквизиции только в Испании за период времени с 1481 по 1826 год составляет 340.921 человек, не считая тех, кто был приговорен к тюремному заключению, к каторжным работам и к изгнанию в царствование Фердинанда VII, а число этих жертв весьма значительно.
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«Спробуй заячий помёт!
Он - ядрёный! Он проймёт!
И куды целебней мёду,
Хоть по вкусу и не мёд.
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают -
Те до старости живут !»

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Надо принести в жертву путина, сжечь на площади св. Петра и всё в мире наладится.
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Идут века, а кое что не меняется...

Ра́шка (серб. Рашка / Raška) - средневековое сербское государство (великая жупа) и одноимённая область.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D
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Ну те, що Рашці буде "великая жупа" - я з вами згоден.
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Европа тянет еще одну газовую трубу из Парашки наверное чтобы перейти на альтернативные источники енергии? Или Папа об етом не знает?
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газ считается экологически чистым топливом. Потому Папа его и не уцпомянкул.
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Вообще то к пластикам так же относятся и вся искусственная ткань, мех, кожа. Так как в отличии от натуральных они не разлагаются и не перерабатываются микроорганизмами. Но про это стараются молчать, так как это уже полное крушение всей концепции защиты животных и природы.
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Багато з нас навіть не уявляє скільки ресурсів в світі належить різним релігійним установам. Про не раз це писали, але здебільшого справи заминались і далі крику одинака в пустелі справа не йшла. Це ж величезні монополії. Почніть з себе.
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Украине надо убрать уголь, это бич 21-го столетия.
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Именно Папа Римский личноручно в Ватикане в Риме наградил ***** орденом миротворца после анексии Крыма и после того как регулярные войска кацапии ,,заблудились,,на украинской територии километров на 40-60-т в полном боевом снаряжеииожени
Именно такой Папа и благословил Гитлера на уничтожения всей Европы хотя по сути все итальянцы цыгане пришедшие из за урала.
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К сожалению абсолютно чистых источников энергии ещё не изобрели ... . А росия засерает весь мир .
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здесь мимо
хотели бы, давно бы перешли.
но где массоны, а где папа.
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Мене завжди дивували люди , які живучи на відстані 2,5чи10 кілометрів від роботи , везуть туди свою дупу автівкою , тратячи години в корках , нервуючись . За цей час - швидше пішки зайти . Ну а про існування велосипеда ці дібіли навіть не підозрівають . Суспільство тяжко хворе на голову , повністю втратило здатність мислити , упорно продовжує принципово не читати книжки , а натомість массово дивиться серіали , ток шоу , чекає на бесплатну маршрутку і субсидію на "горєчу воду" , газ і опалення . Розумних людей так мало в суспільстві , та й ті масово втікають з країни . І це сумно , насправді .
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Мало, що возять свою дупу разом з тоною-двома металу, а ще й ствоюють небезпеку для вело
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В радіусі 2 км завжди користуюсь велосипедом , бо пішки вже ліньки ходить , та й не дуже молодий шоб ходити швидко , коли виникають швидкі питання по роботі .
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Екологічо чисті це батарейки в електрокарах,чи може соняшні батареї? Без ядерної енергетики світ не виживе,покрайній мірі зараз,бо ще немає термоядерних станцій.І то спочатку ці станції не будуть чисті.
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Настав час покінчити із залежністю від викопних видів палива і перейти до екологічно чистих видів енергії, - Папа Римський - Цензор.НЕТ 8070папа-русофоб,лишает хлебушка скрепоносных Настав час покінчити із залежністю від викопних видів палива і перейти до екологічно чистих видів енергії, - Папа Римський - Цензор.НЕТ 8070
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90% автівок возять людей і тільки людей. Більшу частину з цих поїздок легко можна замінити велосипедами. Ось і є рішення майже всіх проблем міста - загазованості міста, здорового способу життя, аварійності, психологічної стабільності.
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На Майдан 2014го приїзджали два іноземця на власних вело з прицепом. Один француз, інший - німець. Француз в прицепі віз сонячну батарею з акумулятором і майже не крутив педалі всю подорож з Парижу, а німець у причепі віз обладнання для автономного кінотеатру. Можна було крутити педалі і дивитись відіо на екрані метр на метр без будь якого бензогенератора. 100% чиста енергія. Француз подарував свій "велопотяг" Майдану і він так і залишавсь під сценою. Німець на Прорізній протягом тижня кожен вечір показував фільми, але педалі крутили інші. Ну і я теж))
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разве теперь на цензоре запрещено вофку кремлёвского называть так как его опознаёт Гоогле поисковик? или сегодня проста специальный модератор, которому сердце обливается от такого слово в адрес того кремлёвского чмиря, иначе как объяснить что стёрт коментарйи??
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Ага, ага, и еще переселиться в пещеры и перейти на подножный корм. Но на церковь таки отстегивать, да!
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