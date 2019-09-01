 Настало время покончить с зависимостью от ископаемых видов топлива и перейти к экологически чистым видам энергии, - Папа Римский

"Постоянное загрязнение окружающей среды, непрерывное использование ископаемого топлива, интенсивная сельскохозяйственная эксплуатация и практика обезлесения поднимают температуру на планете до тревожного уровня", - цитирует Цензор.НЕТ речь понтифика со ссылкой на "Радио Ватикана".

Папа Римский подчеркивает, что рост интенсивности и частоты экстремальных погодных явлений и опустынивание подвергают суровому испытанию самых слабых из нас.

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"Таяние ледников, нехватка воды, недостаточный уход за водными объектами и значительное присутствие пластика и микропластика в океанах также являются тревожными фактами, которые подтверждают необходимость принятия неотложных мер. Мы создали климатический кризис, который серьезно угрожает природе и жизни, в том числе и нашей собственной", - подчеркнул Франциск.

Папа призвал политических и гражданских лидеров думать прежде всего о будущем всех людей, а правительства мира - принять решительные меры, чтобы противостоять изменениям климата, в частности покончить с зависимостью от ископаемого топлива.

Также он призвал всех людей задуматься о своей повседневной жизнью и ее влиянии на природу.

"Настало время задуматься о своем образе жизни и о том, что наши повседневные решения в отношении продуктов питания, потребления, передвижения, воды, энергии и многих материальных благ зачастую бездумны и вредны. Нам нельзя деспотически обращаться с творением. Давайте сделаем выбор в пользу перемен, будем вести более простой и уважительный образ жизни! Настало время покончить с зависимостью от ископаемых видов топлива и осуществить быстрый и решительный переход к экологически чистым видам энергии и устойчивой экономике с замкнутым циклом. Не будем также забывать о мнении коренного населения, многовековая мудрость которого может научить нас лучше жить в отношениях с окружающей средой", - говорится в послании.

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