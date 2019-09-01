 Украина пригласила Литву принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса, - ОП

Лидеры стран положительно оценили экономическое и инвестиционное сотрудничество двух государств, а также подчеркнули важность углубления сотрудничества в этих областях, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Участники встречи обсудили движение Украины в Европейский союз. Владимир Зеленский заверил, что руководство государства будет продолжать реформы в рамках евроинтеграции.

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"Мы выбрали этот курс, будем далее проводить реформы. Мы сделаем их не для Евросоюза, а для себя. Но они совпадают с видением ЕС", – заявил Президент Украины.

В ходе встречи также обсуждалась активизация сотрудничества в области альтернативной энергетики.

Литовская сторона подтвердила подготовку к проведению Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в 2020 году в Литве.

Участники встречи также обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта на Донбассе, в частности в рамках "нормандского формата".

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Президент Литвы пригласил Владимира Зеленского в Вильнюс. В свою очередь глава украинского государства призвал литовцев посетить инвестиционный форум в Мариуполе осенью текущего года, а также принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.