 Сержант 24-й ОМБр Александр Грицаюк, раненный на Донбассе 25 августа, скончался в больнице, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа

Об этом на своей фейсбук-странице написала советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, передает Цензор.НЕТ.
"Очень больно… Сегодня остановилось сердце Грицаюка Александра Владимировича, 47 лет, сержанта 24-й (отдельной механизированной. - Ред.) бригады, 25 августа, во время вражеского обстрела получившего крайне тяжелые минно-взрывные ранения. Врачи боролись за жизнь до последней минуты. Вечная память Герою!" - говорится в ее сообщении.
Напомним, 25 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В течение суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое - получили ранения.