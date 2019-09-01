 За минувшие сутки нацгвардейцы задержали на Донбассе шесть человек, причастных к НВФ, - пресс-центр ОС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил (ОС), эти люди пытались пересечь блокпосты вблизи Мариуполя как на собственном транспорте, так и рейсовыми автобусами. Их задержали во время проверки документов.

За прошедшую неделю, во время выполнения специально-боевых задач на блокпостах в районе проведения операции Объединенных сил, гвардейцами были задержаны 10 человек, совершивших административные правонарушения, 9 - уголовные преступления, а также 9 - причастных к незаконным вооруженным формированиям, и гражданина, который пытался перевезти с собой медицинские препараты наркотического происхождения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наблюдателей ОБСЕ заметили за совместным с оккупантами патрулированием позиций ВСУ. ВИДЕО

Всех правонарушителей передали работникам Национальной полиции Украины.