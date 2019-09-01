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Все про:задержание (5485) Донбасс (19271) Национальная гвардия (1228) КПВВ (42)

 За минувшие сутки нацгвардейцы задержали на Донбассе шесть человек, причастных к НВФ, - пресс-центр ОС

Военнослужащие Нацгвардии 31 августа задержали двух женщин и четверых мужчин, жителей Донецкой и Луганской областей, причастных к незаконным вооруженным формированиям (НВФ).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил (ОС), эти люди пытались пересечь блокпосты вблизи Мариуполя как на собственном транспорте, так и рейсовыми автобусами. Их задержали во время проверки документов.

За прошедшую неделю, во время выполнения специально-боевых задач на блокпостах в районе проведения операции Объединенных сил, гвардейцами были задержаны 10 человек, совершивших административные правонарушения, 9 - уголовные преступления, а также 9 - причастных к незаконным вооруженным формированиям, и гражданина, который пытался перевезти с собой медицинские препараты наркотического происхождения.

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Всех правонарушителей передали работникам Национальной полиции Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3145802
 
   
 Топ комментарии
 
Чого вони пхнуться до бандер? Тут забороняють ґаваріть парускі.
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Зрада зрадна!!! За минувшие сутки нацгвардейцы задержали на Донбассе шесть человек, причастных к НВФ, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3578
"В районе пригорода Горловки на Донбассе украинская пехота вынудила боевиков оставить несколько своих передовых позиций и отойти в тыл. Об этом сообщил Юрий Мысягин на своей странице в Facebook. "(с)
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Зрада зрадна!!! За минувшие сутки нацгвардейцы задержали на Донбассе шесть человек, причастных к НВФ, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3578
"В районе пригорода Горловки на Донбассе украинская пехота вынудила боевиков оставить несколько своих передовых позиций и отойти в тыл. Об этом сообщил Юрий Мысягин на своей странице в Facebook. "(с)
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Крысы сматываютца с тонущего кораблядя?
🤑
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пальчиком покажут ню-ню нельзя так и отпустят...
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во время выполнения специально-боевых задач на блокпостах - это как понимать, как будто внезапная дополнительная проверка или так называется эта служба на блокпостах?!
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Хотя я вас и не люблю, попытаюсь объяснить. Есть служба, которая пропускает людей туда- сюда согласно установленной процедуре и документам. А есть служба, которая владеет информацией о конкретных преступниках. Совместная работа этих служб называется специальной боевой задачей и её результатом стало задержание преступников.
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если ты мужчина, то это даже очень хорошо что я тебе не по душе, это абсолютно нормально. Если ты женщина, то это тоже хорошо, ведь я не свободный мужчина и делать больно твоему сердцу не в моих планах.
А на счёт изъяснение, спасибо! Странно то что праверка тогда не произходит постоянно а волнами.
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«Олена Монова

При Порошенко страна двигалась в правильном направлении, но медленно - сказал премьер Гончарук. И тут же сел, пардон, встал на самокат. Теперь, я так понимаю, мы рванем на реактивной тяге аж панамку сдует. Я не то чтобы имела что-то против премьера на самокате, каждый имеет право нарядно упороться, просто давно не стравливала яд, а это грозит общей интоксикацией. Оно мне надо?
И да, очень мне нравятся все чаще появляющиеся признания, что при Порошенко все было не так плохо, как показывали в телевизоре и надували хомяков говном и гневом.
Еще предыдущее меню не переварили, уже новым надувают.
Как бы теперь не поразрывало с брызгами *****.»
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Думаю если бы вместо нацгвардейцев поставить на блокпосты воинов ротировавшихся из зоны боевых действий то задержаных на блокпостах реальных сепаратистов и их приверженцев выросло бы на 99 поцентов.И Это было бы реально.
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Чого вони пхнуться до бандер? Тут забороняють ґаваріть парускі.
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Їм дуже товсто НАМЄКНУЛІ, шо «бандер» тут скоро нє будєт...
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Никто до вас не прётся. Нет тут никаких бандер! Не выдумывайте. Где вы видели бандер в соседних с ОРДЛО областях? У нас даже в Киеве их нет! Только по вызову.
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Забей на неё. Это кремлёвская пропагандистка и её мнение ничтожно. Украинцам пох на неё.
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Честно - я не слушаю, что она там говорит. Я говорю свои слова.
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Взагалі то їх і на заході не дуже, просто москалі звуть бандерівцями всіх україномовних.
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Степан Бандера идеолог. Он пропагандировал ненависть к москалям. Мы их зовём москалями, они нас бандеровцами. Это, с некоторой натяжкой, нормально. Но лучше этому положить конец. История знает о примирении враждующих государств и народов. Тем более сегодня, в день 80-тилетия начала второй мировой войны в которой принимало участие несколько десятков стран и было убито, по разным данным, от 50-ти дао 80-ти миллионов людей, военных и гражданских.
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Молодцы! Обменный фонд надо пополнять За минулу добу нацгвардійці затримали на Донбасі шість осіб, причетних до НВФ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2467
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жду тотального Задержания. прям ротами и батальонами.
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Більше треба ловити підарашок,щоб міняти на наших.
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Правильно, очень правильно что задержали преступников,причастных к незаконным вооруженным формированиям и, надеюсь, передали их в правоохранительные органы для бесед и выяснения роли каждого в этих НВФ согласно действующему украинскому законодательству. Ведь это заблудившиеся овечки и обманутые российской пропагандой граждане Украины. Возлюби ближнего своего и твой мир наполнится покоем и гармонией и гуманное отношение к носителям головы,двух рук и двух ног - неотъемлемая часть европейских идеалов и мирного сосуществования граждан. Но справедливее и беспристрастней было бы их повесить хотя бы головой вниз в ближайшей лесопосадке.
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На войне, как на войне... La guerre, c'est la guerre...
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И что им за ето будет? Всех отпустят и выпишут пособие, потому как всех их ждут дома и все они просто стояли на блокпостах и переводили бабушек через дорогу
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