 За минувшие сутки нацгвардейцы задержали на Донбассе шесть человек, причастных к НВФ, - пресс-центр ОС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил (ОС), эти люди пытались пересечь блокпосты вблизи Мариуполя как на собственном транспорте, так и рейсовыми автобусами. Их задержали во время проверки документов.
За прошедшую неделю, во время выполнения специально-боевых задач на блокпостах в районе проведения операции Объединенных сил, гвардейцами были задержаны 10 человек, совершивших административные правонарушения, 9 - уголовные преступления, а также 9 - причастных к незаконным вооруженным формированиям, и гражданина, который пытался перевезти с собой медицинские препараты наркотического происхождения.
Всех правонарушителей передали работникам Национальной полиции Украины.
"В районе пригорода Горловки на Донбассе украинская пехота вынудила боевиков оставить несколько своих передовых позиций и отойти в тыл. Об этом сообщил Юрий Мысягин на своей странице в Facebook. "(с)
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А на счёт изъяснение, спасибо! Странно то что праверка тогда не произходит постоянно а волнами.
«Олена Монова
При Порошенко страна двигалась в правильном направлении, но медленно - сказал премьер Гончарук. И тут же сел, пардон, встал на самокат. Теперь, я так понимаю, мы рванем на реактивной тяге аж панамку сдует. Я не то чтобы имела что-то против премьера на самокате, каждый имеет право нарядно упороться, просто давно не стравливала яд, а это грозит общей интоксикацией. Оно мне надо?
И да, очень мне нравятся все чаще появляющиеся признания, что при Порошенко все было не так плохо, как показывали в телевизоре и надували хомяков говном и гневом.
Еще предыдущее меню не переварили, уже новым надувают.
Как бы теперь не поразрывало с брызгами *****.»