 Позиция Зеленского по Крыму меня удовлетворила, - Чубаров

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил на своей странице, передает Цензор.НЕТ.
"Во время нашей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась еще 9 августа 2019 года, я акцентировал его внимание на том, что крымскотатарская поддержка его деятельности будет определяться, в том числе, по оценке того, насколько он будет сохранять и усиливать тему деоккупации Крыма в повестке дня украинского государства и его международных партнеров. Сегодняшний месседж президента Украины Владимира Зеленского о совместной позиции двух стран, представленный им во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, меня вполне удовлетворяет", - отметил глава Меджлиса.
В качестве примера Рефат Чубаров привел цитату Зеленского о необходимости усиливать санкции по отношению к РФ до момента полного восстановления территориальной целостности Украины.
"То есть до момента восстановления государственного суверенитета Украины над Крымом, международные санкции против России должны только усиливаться. Здесь главное, чтобы мы как Украина выстояли под очередным безумным натиском России, который уже разворачивается по разным направлениям, а все члены ЕС были единодушны в такой позиции", - резюмировал Чубаров.
Напомним, Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Польше, где проходят его встречи с лидерами ряда государств Европы.
Они и меня постоянно переспрашивают
Мы, украинцы, это и так знаем, что он украинский, а этим упырям постоянно нужно напоминать...
Пархатые не процдут!
А также тем, насколько быстро Украина даст "изголодавшимся" татарам (и совсем немножечко Ху*лу с Фирташем) воду в Крым.
Це той поц, що Голоборотько копіює?
Даю підказку - по команді із телека розплвідати, що там наші люди...?!
Він до виборів казав, сісти і домовитись по середині. Для мене тут два варіанти, по середині Уралу, чи Дніпра...
а кто приходит к детям на Новый год?
В Ісландії на президента по приколу балотувався чувак, якому в школі поставили діагноз "аутизм". Він певний час працював клоуном. Нещодавно засвітився на гей-параді у відповідному вбранні. Нічо не нагадує?
Крим перш за все належить Кримським татарам, грекам та нащадкам генуезців.
😁
шо мама нє горюй!!
🤑