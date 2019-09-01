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 Политика Украины
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 Позиция Зеленского по Крыму меня удовлетворила, - Чубаров

Владимир Зеленский на встрече с Анджеем Дудой озвучил позицию о деоккупации Крыма.

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил на своей странице, передает Цензор.НЕТ.

"Во время нашей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась еще 9 августа 2019 года, я акцентировал его внимание на том, что крымскотатарская поддержка его деятельности будет определяться, в том числе, по оценке того, насколько он будет сохранять и усиливать тему деоккупации Крыма в повестке дня украинского государства и его международных партнеров. Сегодняшний месседж президента Украины Владимира Зеленского о совместной позиции двух стран, представленный им во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, меня вполне удовлетворяет", - отметил глава Меджлиса.

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В качестве примера Рефат Чубаров привел цитату Зеленского о необходимости усиливать санкции по отношению к РФ до момента полного восстановления территориальной целостности Украины.

"То есть до момента восстановления государственного суверенитета Украины над Крымом, международные санкции против России должны только усиливаться. Здесь главное, чтобы мы как Украина выстояли под очередным безумным натиском России, который уже разворачивается по разным направлениям, а все члены ЕС были единодушны в такой позиции", - резюмировал Чубаров.

Позиция Зеленского по Крыму меня удовлетворила, - Чубаров 01

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Напомним, Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Польше, где проходят его встречи с лидерами ряда государств Европы.

Источник: https://censor.net.ua/n3145801
 
   
 Топ комментарии
 
Чубаров и Джемелев два порохобота с Крыма, они благословляют того, кто просрал с Турчиновым Крым.
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Да у них что-то с памятью!
Они и меня постоянно переспрашивают Позиція Зеленського щодо Криму мене задовольнила, - Чубаров - Цензор.НЕТ 7193
Мы, украинцы, это и так знаем, что он украинский, а этим упырям постоянно нужно напоминать...
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ну ка соевый прохрюкай где е такая инфа?
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Чубаров и Джемелев два порохобота с Крыма, они благословляют того, кто просрал с Турчиновым Крым.
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чей Крым, зебил?
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Да у них что-то с памятью!
Они и меня постоянно переспрашивают Позиція Зеленського щодо Криму мене задовольнила, - Чубаров - Цензор.НЕТ 7193
Мы, украинцы, это и так знаем, что он украинский, а этим упырям постоянно нужно напоминать...
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татарин уже переобувается на лету. Позиція Зеленського щодо Криму мене задовольнила, - Чубаров - Цензор.НЕТ 58
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Песык давно больной на голову, что так память отшибло, извини с больной соей не общаюсь, и отвечать идиотам типа тебя не собираюсь.
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Местная власть в Крыму была уже давно готова к сдачи его, еще с 2010-го года там хряк беглый сразу поменял всех ментов и сбушников на прокацапленное стадо. Они только ждали отмашки от *****. 90% ментов и сбушников перешли на сторону *****. С кем было недопускать?
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Так і було, але у зебілів інше в методичках😏
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неужели курсы в Трускавце не прошли даром ?
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Муамару Каддсфи и Садаму Хусейну слава!!!!!!!!
Пархатые не процдут!
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Неплохо бы, чтобы следом за Саддамом и Каддафи пархатые не прошли ещё и Асада, Путина и Ким Чен Ына. Для начала.
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Порохоботи чубаров и джемильов задоволені)))) а коли гадості казала, забули..
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Светильник разума, пристанище интеллекта...
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"... крымскотатарская поддержка его деятельности будет определяться, в том числе, по оценке того, насколько он будет сохранять и усиливать тему деоккупации Крыма..."

А также тем, насколько быстро Украина даст "изголодавшимся" татарам (и совсем немножечко Ху*лу с Фирташем) воду в Крым.
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А че все до Крыма прицепились.Крым крымом а граница Украины то проходила по р.Дон.Вот и надо востанавливать историческую справедливость которую восстанавливают кацапы из ******.А все прицепились к турецкому Крыму.Думаю что ***** по исторической справедливости не будет иметь ничего против.Ведь историческая справедливость его конек.
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Автономія і кримські татари коренний народ за яким закріпляється право володіти землею?
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кто это Чубаров?
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Чубров це відомо хто, а зто такий Зеленський?
Це той поц, що Голоборотько копіює?
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пока не отжали Крым ,кто такой Чубаров(Чубров )в твоем исполнении 90% страны вааааабще не знали, в отличии от Зеленского Позиція Зеленського щодо Криму мене задовольнила, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8657
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Так, 90% моєї рідної країни обмежені і забиті люди. Тому, хто такий Чубаров вони не зналт, а хто такий Вова Зеленський, посередній актеришка та комік із гумором для оюмежених, їм відомо. І що???
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ні не один. Я поважний адвокат, із суттєвим життєвим досвідом, різноплановим, той кого ви так не навидите. В мене у родині навіть діти з 3-х років їдять виделкою і з ножем. Я просто людина із іношої реальності, тієї, що для вас зачинена, у силу обмеженості. І таких менше. Так було завжди.
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о то что не тянет он на Стуса или Черновола , с 1989 года депутатит ,дрова в Сибири не пилил , КГБ за ним не гонялось
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Є інфа, що Зеля пообіцяв ***** відновити плстачання води до Криму... тому щаява Чубарова трохи заспокоює...
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Гугл в допомогу, мій депільний земляк..
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Серьога, зрозуміло, що порохотяги повинні виглядати придуркуватими, але навіть ви повинні відрізняти методички і темники від Гугла.
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А ти не міряйся розумом до людини, яка сама здатна писати методички... працюй собі тихенько і не ляпай зайвого. Вам Зеля платить не за це.
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Ти краще скажи, що будеш робити, якщо це станеться???
Даю підказку - по команді із телека розплвідати, що там наші люди...?!
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Сподіваюсь, але він так "мило" спілкується із ******? Що ж він на взайм обіцяє??? Є варіанти?
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Чи ви вірите у ту маячню що Зеля ніс у недавньому іниерв'ю? Про "по людськи" і т.п...?
Він до виборів казав, сісти і домовитись по середині. Для мене тут два варіанти, по середині Уралу, чи Дніпра...
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Коли приймали закони, то їх перед тим читали?
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А нафіга? 90% цього бидла, після школи нічого не читали, а навчити цьому у Трускавці просто не встигли...
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Серж,Вы больше в общении на цензоре похожи на провокатора,хотя я знаю что Вы нормальный человек.Что с Вами случилось?
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А буро нормальний із своїми образами?
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Я ******** розумну дискусію, аргументт, факти... а мені вже 8 місяців пропонують - вірити? Я із задоволенням подискутував би із прихильником Зеленського, але це ге можливо, у них не має доводів!!??
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Тут практично нема прихильників зе. Під них "косять" лахтинські тролі, створюючи ілюзію чисельності зебілів. тіпо як захриплі співаки та розповнілі балеруни йдуть у бек-вокал та підтанцівку до попсових хвойд.
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Вода камень точит.(с) А реальность рано или поздно обязательно проникнет в черепную коробку каждого, даже самого упоротого армовирой, порохобота.
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І тільки у пустоти черепушки Зебіла, ніколи, нічого не проникне...
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Після зекаденції зміните нік чи будете тікати?
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у совкові часи "совами" називали упоротих совків. Відповідно прикметник був - "совіний". У широкому діапазоні - від "влади" до 2-копійкових презервативів. "Сова" і не знала які асоціації він викличе.
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"Когда в своей пустой башке не можешь отыскать никаких аргументов, просто начинай обсирать ник"- старое как сам интернет правило для тупых троллей на форумах.))
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Я не помилився. Цей прийом, запозичений у тролів - єдине на що ти здатний відреагувати більш-менш адекватно. Розслабся, салаго. Я за своє життя наслухався чимало маячні від комуняк, совкодрочерів, підкацапників, даунецьких-1 і даунецьких-2. Якби ми їх всіх сприймали всерйоз, страшно подумати де зараз була би Україна. сходе що ви, зебіли, претендуєте на якийсь особливий статус та місію. Відомо ЯКА категорія людей вчиться на СВОЇХ помилках. (підказка - розумні вчаться на чужих).
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ОлдКат, Порошенку всьо. Відтепер можеш не корчити з себе дурника.
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Так сенс критикувати є тільки діючу владу.
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Ти на радощах перепив 21 квітня і впав у кому? Тоді доброго тобі ранку. Хутко перечитай усі останні інтерв'ю Ляльковода К. (не Карабаса!), прийми корвалол і не виставляй себе не посміховисько.
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Є сподівання, що "зекаденція" в Україні вже ніколи не скінчиться.)) За Зеленським прийде інша свідома молода людина з бажанням змінювати свою країну на краще. Барижно-корупційні рудименти остаточно будуть викорінені з державної влади. А політика і державна служба нарешті з прибуткового хоббі негідників, перетвориться на почесну професію талановитих людей.
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ты в своём уме?
а кто приходит к детям на Новый год?
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Порошенка-патріота-державника також! Але ж дехто вірить в його існування.)) Так що, лише час дасть відповідь- чия віра є передчуттям, а чия оманою.
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Совушко, ми вже "проходили" яйцуковича і гугнявий хір (хор) даунецьких.
В Ісландії на президента по приколу балотувався чувак, якому в школі поставили діагноз "аутизм". Він певний час працював клоуном. Нещодавно засвітився на гей-параді у відповідному вбранні. Нічо не нагадує?
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Позиция Зеленского по Крыму меня удовлетворила, - Чубаров...И не только его,жена ЗЕ тоже довольна! Видать крепко позиция стоит,раз на ней и мальдивская проститутка вертится! Позиція Зеленського щодо Криму мене задовольнила, - Чубаров - Цензор.НЕТ 5183
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Позиция проста: никаких автономий. Татары если хотят быть исключительными - пусть идут и отвоевывают просранный ими же Крым.
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Зараз по Конституції Крим є автономною республікою. Ваша зелена більшість змінить цю статтю Конституції України?
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Порохобот грёбаный, а что он, Чейгоз и Джамилев сделали для освобождения Крыма???
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Для кого вони мають звільнювати крим? Для таких як ти кацапів "принесьонних вєтром"?
Крим перш за все належить Кримським татарам, грекам та нащадкам генуезців.
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+ караїмам та кримчакам, але їх дуже мало.
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Ничего не сделали, просто просравшие всё воры любыми путями пытаются вылезти в прессу чтобы их не забыли окончательно.
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Що витворяє цей Зеленський, всі шаблони рве! Мало йому, що назло нам, дякувальникам Петра, заговорив українською, то він ще й не дає розмовляти матєрним у Верховній Раді. Наперекір нашим заклинанням, не стелиться під президента сусідньої країни В.В Тупіна, більш того, закликає до посилення санкцій проти партньоров сивочолого гетьмана. Астанавісь, Валодя! Нам вже катастрофічно не вистачає аргументів, щоб доказати всім, що Порошенко хороший!
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Гончарук заявил, что при Порошенко страна двигалась в правильном направлении Позиція Зеленського щодо Криму мене задовольнила, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8490
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Да. Несмотря на сопротивление власти двигалась
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Да в правильном, но только очень медленно. Шкурные интересы мешали Пете реализовывать возможности страны.
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Переобування еквілібрістів в таких позах(!!)
шо мама нє горюй!!
🤑
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