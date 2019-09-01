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 Политика Украины
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 За год в Украине заработают все главные реформы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в течение первого года его президентства и работы нового Кабмина в Украине будут запущены все главные реформы.

Об этом он сообщил во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Не хочется ждать 5 лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которые ожидает общество в Украине, в течение первого года нашей власти", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что уже в первые дни работы новой команды удалось зарегистрировать более 70 законов, которые помогут в воплощении реформ. Особо подчеркнул борьбу с коррупцией. "Изменили главу СБУ, сейчас у нас, наконец, новый генеральный прокурор и новое молодое правительство ... мы действительно настроены победить, побороть коррупцию", - заверил Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: США продолжат поддерживать Украину, - Пенс

Напомним, что Зеленский встретился с вице-президентом США Майком Пенсом. Встреча состоялась во время мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, планировалось, что участие в памятных мероприятиях в Варшаве примет президент США Дональд Трамп. Ожидалось, что Трамп встретится в Польше с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Но президенту США пришлось отложить визит в Европу из-за надвигающегося на его страну урагана. Трамп остался в Вашингтоне, чтобы координировать помощь федерального правительства штатам, на которые придется удар стихии. Вместо него в Варшаву отправился вице-президент США Майкл Пенс.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145800
 
 
 Топ комментарии
 
За год в Украине заработают все главные реформы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7050а фамилия порошенко прямо на лишнюю хромосому воздействует?сильно раздражает вашу гнилую нацию просто...
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Наразі, головна реформа - деЗебілізація суспільства...
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так він же їхнього фуйла відверто посилав, вся кацапня аж казилась від люті.
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Ну если(!!!) получится побороть коррупцию - шапо........, но почему-то вспомнилось:
Оптимизм - это недостаток информации (Ф.Раневская)
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Тут Ляшко раньше Пороха Майдан собирает!!!!
зебилы такие дебилы -все каркают, как пить дать,получат они свой Майдан)

За год в Украине заработают все главные реформы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7546
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а ведь землю надо продавать ещё 4 года назад, а то местные спекулянты у вас её даром на фантики обменивает.
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🤣🤣и выйдет 8% пастухов поскачут и опьять коровы пасти
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Серьёзно, Ляшко? Он же только красть умеет, это все приближенные к нему знают
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а про правительство в точку, все новые лица там, особенно авакян
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А раньше немог у таварища маера уточнить свинорус?
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Ну так чого зупинився?
Крокуй далі на Лента.сру.
Чи взагалі до ЗеБеніной мами.
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Зебилоиды - так помолитесь же своему кормчему и святому Богдану Сентропейскому и их отцу Бабломойскому . Те кто сейчас в бизнесе вам все скажут что таможня бабки сейчас стрижёт с таким остервенением что кажется хотят урвать все то что потеряли за 5 лет барыжной злочинной влады
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Чим далі тим в прєзєдєнта довший термін подолання зубожіння.
За год в Украине заработают все главные реформы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6847
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Парахаботам фатит и 144 реформы от *****...зачем им больше открыли холодильник, глазами пробежали по всем патужным 144м рИформам и на работу, кнопкодавить!
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А я укуренный иду по переулочку - YouTube . Это о зе-зе . Его услышав сразу вспоминаю .
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"- Этих денежек нам с Лёлей на целый годок хватит!
- Ты ещё проживи этот год".

За год в Украине заработают все главные реформы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4362
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для этого для начала надо где-то запастись деньгами...очень большими, бо бардак начнется такой, что потушить его и не допустить окончательного скатывания страны в хаос можно будет только ими...
А единственный вариант такого - начать раскулачивать олигархов, желательно начиная с самых жЫрных, типа ахмедки и лепшего друзя Игоря Валерьевича, шоб не сдрыснули...

Способен ли вазелин на такое?... За год в Украине заработают все главные реформы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3177
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Так беня ж сам сказал, шо он уже не олигарх. В понедельник на биржу, оттуда - учеником токаря на завод.. И сына туда же. Зарождение трудовой династии.
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Когда он выйдет из образа? Если бы все было как в кино, но увы, в жизни не все так гладко - благими намерениями выложена дорога в ад и он в этом скоро убедится - нужно сломать то, что его самого может сломать.
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Возможно и все заработает,заработает если изминения начнутся с верху а не снизу до обласных управлений как было с новой полицией.
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ЗЄлена Шмаркля обіцяє повернути літо до кінця року Протягом року в Україні запрацюють усі головні реформи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7801
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