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 Два человека погибли при пожаре в пятиэтажке в Херсоне, - ГСЧС

В Херсоне в результате пожара в квартире пятиэтажного жилого дома погибли два человека, еще один пострадал.

Как говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре в квартире на 5-м этаже в доме по проспекту Строителей, 11 поступила 31 августа в 23:30, информирует Цензор.НЕТ.

По прибытии спасатели обнаружили, что пожар возник в двухкомнатной квартире, и есть угроза распространения на другие помещения, поэтому вызвали дополнительную технику и эвакуировали жителей.

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"Спасатели нашли и вывели из горящей квартиры женщину, которая была направлена в ожоговое отделение областной больницы. Также, в одной из комнат были обнаружены двое погибших мужчин: сын пострадавшей (1993 г.р.) и сожитель", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали в 1:45 на площади 40 кв.м. Причину устанавливают.

Источник: https://censor.net.ua/n3145799
 
 
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Чому 73% проголосувало на виборах за ідіота і тепер дохнуть як таргани, а ідіот я? )))
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таганы дохнуть 🤣🤣ты пастух смотрю даже тупее чем поросенко петро
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Would there be ANY reaction from russia pig-dog roman b d8e7ec91? Двоє людей загинуло під час пожежі в п'ятиповерхівці в Херсоні, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2881
On Mr. Zelensky's initiative to reverse democracy in Ukriane and turn the cournty into an autoritarian state?
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psg-dog із рф, ти б побачив якісь "букафкі" й пішов би дальше стікломоєм палірувать нутрощі. А так читнув й димком з пукана розговівся. Два человека погибли при пожаре в пятиэтажке в Херсоне, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1065
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А че так суетиться,ведь в стране по разным обстоятельствам ежедневно погибают сотни.Вон даже со збитым Боингом никто разобраться не в состоянии.
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