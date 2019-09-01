EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  504  37
Все про:визит (2301) Грузия (3624) Зеленский (2641) Зурабишвили (20)

 Президент Грузии Зурабишвили посетит Украину "в ближайшее время", - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, встреча прошла в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве.

"Собеседники положительно оценили политический диалог между двумя странами. В ходе встречи также обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество и координация взаимодействия в рамках сотрудничества с европейскими институтами. Отдельное внимание стороны уделили безопасности и обороне. Президенты договорились в ближайшее время осуществить взаимные визиты на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Грузии завершились международные учения Agile Spirit 2019, в которых участвовало подразделение украинских морпехов. ФОТОрепортаж

Напомним, Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Польше, где проходят его встречи с лидерами ряда государств Европы.

Источник: https://censor.net.ua/n3145798
 
   
 Топ комментарии
 
Зебіли різко забули що за словами Міхо Карлсона в Грузії прокремлівська влада. Президент Грузії Зурабішвілі відвідає Україну "найближчим часом", - ОП - Цензор.НЕТ 3284
 показать весь комментарий
 
и как мы без кацапских прихвостней прожили...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
При баризі і мародері - все буде чікі-пукі, чувакі-ЗЕбіли! )

Президент Грузії Зурабішвілі відвідає Україну "найближчим часом", - ОП - Цензор.НЕТ 2005
 показать весь комментарий
 
 
А що, щось з Саакашвілі тобі поперек горла стало?
 показать весь комментарий
 
 
ПРОСТО ЕГО ПЕТЬКА НЕНАВИДИТ, А У НИХ ПЕТЬКА - МОЗГОВОЙ ЦЕНТР СОЕВОГО неРАЗУМНОГО УЛЬЯ.
 показать весь комментарий
 
 
ИДИ ГРУСТНОГО ПЕТЬКУ ПОВЕСЕЛИ - ЛИЖИ ЕМУ СРАКУ
 показать весь комментарий
 
 
Московит, чому українською не розмовляєш?

ЗЕбілє, це правда що Зеленський пообіцяв знизити компослуги з нинішніх 15% доходу сім'ї до 50% доходу?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Miko R 798886a8 Сволото в спам.
 показать весь комментарий
 
 
До речі, а де Міхо?- Не чуть і не видно. Він хоч живий?
 показать весь комментарий
 
 
Я про те що він сидить на дупі рівно і не відсвічує. Схоже що його попередили що якщо хоч щось гавкне- утоплять в Дніпрі як Герасим Му-му в калюжі.
 показать весь комментарий
 
к соевому мародеру не бывший не нынешний президент Грузии и новый премьер Армении ни разу не приезжали.
 показать весь комментарий
 
 
и как мы без кацапских прихвостней прожили...
 показать весь комментарий
 
 
научит кацапских коммуняк в парламент зазывать?так зебоба и без вас сподобится
 показать весь комментарий
 
 
Битву екстрасенців виграв коломойський, він безпомилково назвав прізвища майбутніх прем' єра та міністрів.
 показать весь комментарий
 
 
Зебіли різко забули що за словами Міхо Карлсона в Грузії прокремлівська влада. Президент Грузії Зурабішвілі відвідає Україну "найближчим часом", - ОП - Цензор.НЕТ 3284
 показать весь комментарий
 
 
100%, що зебіли заплуталися! Нема поки цього в методичках!
 показать весь комментарий
 
 
везьде пастухов москали преследуют🤣🤣
 показать весь комментарий
 
Володимир ЗЄлена Шмарлкя, який в квітні перед виборами заявляв про плани "продати до чортової матері" літаки, на яких пересувається глава держави, не буде цього робити. Президент Грузії Зурабішвілі відвідає Україну "найближчим часом", - ОП - Цензор.НЕТ 6952

https://lb.ua/news/2019/08/31/436071_zelenskiy_peredumal_prodavat.html?fbclid=IwAR1FEz7zobBeargQvF3R81PcNEaqEq3D5X7kHtRwmM9rNiYmDXylSDmOzcw

Президент Грузії Зурабішвілі відвідає Україну "найближчим часом", - ОП - Цензор.НЕТ 1505
 показать весь комментарий
 
 
Так Саакашвілі ж казав, що нова президент Грузії (як і її папєрєднік) - пропутінська! І з ним не можна не погодитися
 показать весь комментарий
 
 
Шось промайнуло,що каци зноа хочуть з грузинами зчепитися...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх