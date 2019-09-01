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Все про:Зеленский (2641) США (15275) Пенс (65)

 США продолжат поддерживать Украину, - Пенс

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать нашу страну.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Пенса за то, что США всегда отстаивали права Украины, защищали их и не меняли своей позиции по поводу территориальной целостности и суверенитета украинского государства, а также предоставляют Киеву и финансовую, и военную помощь.

Встреча состоялась на полях памятных мероприятий, которые проходят в столице Польши в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, планировалось, что участие в памятных мероприятиях в Варшаве примет президент США Дональд Трамп. Ожидалось, что Трамп встретится в Польше с лидером Украины Владимиром Зеленским.

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Но президенту США пришлось отложить визит в Европу из-за надвигающегося на его страну урагана. Трамп остался в Вашингтоне, чтобы координировать помощь федерального правительства штатам, на которые придется удар стихии. Вместо него в Варшаву отправился вице-президент США Майкл Пенс.

Предполагают, что теперь первая встреча Зеленского и Трампа может состояться в ходе визита украинского лидера в США во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке во второй половине сентября.

Источник: https://censor.net.ua/n3145797
 
   
 Топ комментарии
 
А раньше США поддерживали Украину ради барыги-мародёра! США продолжат поддерживать Украину, - Пенс - Цензор.НЕТ 6978 Давай, соя, жги исче! США продолжат поддерживать Украину, - Пенс - Цензор.НЕТ 5927
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порохобот,как там тебе убогому гастарбайтеру живется на собирании апельсинов?
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Незважаючи на те що обрала більшість в Україні США продовжать підтримувати Україну. США продолжат поддерживать Украину, - Пенс - Цензор.НЕТ 4972
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Незважаючи на те що обрала більшість в Україні США продовжать підтримувати Україну. США продолжат поддерживать Украину, - Пенс - Цензор.НЕТ 4972
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А раньше США поддерживали Украину ради барыги-мародёра! Давай, соя, жги исче! США продолжат поддерживать Украину, - Пенс - Цензор.НЕТ 5927
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козел соевый. драй дальше очко в Испании
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А може так: незважаючи на те, що обрала більшість у США, США підтримують Україну💃?
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зебіли, що там прєзєдєнт говорив Пенс з приводу Будапешського Меморандуму? США продолжат поддерживать Украину, - Пенс - Цензор.НЕТ 7712
Чи він вас знов розвів?
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порохобот,как там тебе убогому гастарбайтеру живется на собирании апельсинов?
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так что там гастер с апельсинами в Испании?...в бочках отправляете?
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🤣🤣🤣пастух не переживай всем насрать на тебя
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Это ты там на дереве висишь мерзость шоколадная?
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слыш испанский раб как ты свои коровы оставил на волыни?
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Відбулася дискусія Зеленського у трикутнику США - Польща - Україна щодо енергодиверсифікації.
Чи вистачить мужності ЗЕбілу пояснити власним виборцям, що пріоритет - не «низькі тарифи», а енергетична безпека, яка ніколи не буває дешевою?
Саме час слухати Lake of Tears США продолжат поддерживать Украину, - Пенс - Цензор.НЕТ 793
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Хоча як можна взагалі в одному реченні вживати поряд слова "зеленський", "дискусія", "пріоритет" =)
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То він був наркоманом. Потім зебілом. Потім тільки клавуном. А зараз тільки деякі слова у мародерів не пасують до Зеленського...
Ось мародери і зійшли на гівно...
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Є інформація, що також між Пенсом і Зеленським була розмова щодо справи, яку розслідують в США.😯
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Є інформація, що між Пенсом і Зеленським не обговорювались справи США.
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Ты имеешь ввиду перевод бабок американских налогоплательщиков в барыгины оффшоры? США продовжать підтримувати Україну, - Пенс - Цензор.НЕТ 9805 Даже не сомневайся, что именно так и было. Очко рипит не по децки?
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Украину все поддерживают благодаря Зеленскому, а у порохоботов от злости аж пуканы рвутся, потому что на месте Зе должен быть бухой мародер.
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Ва-The-лін Ринат Амедов говорить: Дозвольте дядя Пенс, лизати вам мінєта США продовжать підтримувати Україну, - Пенс - Цензор.НЕТ 9272
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Ты наверное меня спутал с кацапской Лолитой.
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Ринат Амедов
Украину все поддерживают благодаря Зеленскому(с)
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Не совсем так.........прочитайте внимательно первый абзац=>там есть одно(!) слово которое может(!) Вас очень удивить.......
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Він таке дуже складно підпорядковане речення нє асіліт.
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сообщают, что переговоры Президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Майком Пенсом прошли очень тяжело.
******************************
Сподіваюсь Пенс здоровськи надрав сраку пророссійському скомороху і пояснив що таке Батьківщина
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Тільки гляньте на це фото. Дивно, що він під стіл не заліз і не став на коліна...

США продовжать підтримувати Україну, - Пенс - Цензор.НЕТ 2109
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Шо то за люде! Тільки пошарудів рукою під столом, як шмаркля до долоні приклеїлася. Яке ж мерзенна та зелена! Агов, у кого є вологі серветки? США продовжать підтримувати Україну, - Пенс - Цензор.НЕТ 8334
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І знову обручка не на тому пальці..

Жлоб, не може або нову придбати або до ювелірів зайти розкатати...ЗЕбіл карочє США продовжать підтримувати Україну, - Пенс - Цензор.НЕТ 6205
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а я вирішив шо то така юдейська фішка
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для свинособаки з Московії там чорним по білому по білому написано: величезний пенс і невеликий пеніс США продовжать підтримувати Україну, - Пенс - Цензор.НЕТ 2955
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ну петю парашу даже видеть не хотели🤣🤣
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Так обычно всегда делал барыга? США продовжать підтримувати Україну, - Пенс - Цензор.НЕТ 7739 Не. "Традиции" украинской власти меняются. США продовжать підтримувати Україну, - Пенс - Цензор.НЕТ 2868
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Навряд чи Пенс щось пояснював, а скоріше він надав умови для подальшого співробітництва. Але журналісти не хочуть це публікувати.
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А казали що без Пєтьї з Україною ніхто не буде співпрацювати,та вся відвернуться,а тут таке,зрада за зрадою))
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Вечная память Муамару Каддафи!!!Пархатые наступают!!!
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-Холмс, что там за вой на болотах?
-Это, Ватсон порохосрань воет от злобы и безсилия
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Ну надо же, а поросенковцы утверждали, что вся поддержка строится на величайшем дупломатическом гении Пердра Ляксеича...
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так він вибудував взаємини..
уявіть, якби ЗЕ отримав Україну після яніка..
чи американці би стільки нам допомагали ?
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А какие конкретно шаги он принял чтобы что-то "выбудувать"?
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Соединенные Штаты продолжат поддерживать нашу страну Источник: https://censor.net.ua/n3145797
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Слава Муамару Каддафи!!!Он хрен ложил на пархатых((Ес,Рф,Сша)
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Черенок от лопати його последняя опора...
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