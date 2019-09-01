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 Полиция и СБУ охраняют школы во время праздника "первого звонка"

В школах по всей Украине СБУ и полиция охраняют безопасность во время торжественных линеек в школах 1 и 2 сентября.

Об этом "Громадському" сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, это плановые меры безопасности, которые проводятся в школах по всей Украине.

"Сегодня и завтра у школьников состоятся торжественные линейки. Для обеспечения безопасности в эти дни мы, как обычно, сформировали мобильные группы. Единственное новшество - впервые правоохранители обеих служб работают совместно", - пояснила Гитлянская.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ и полиция проводят профилактические проверки школ перед началом учебы. ФОТОрепортаж

Праздник первого звонка большинство украинских школ проводит 1 сентября, часть - 2 сентября. Каждая школа может выбирать день начала обучения и его формат сама.

Источник: https://censor.net.ua/n3145796
 
 
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Ну да ,больше ж в принципе им заниматься нечем ... Полиция и СБУ охраняют школы во время праздника "первого звонка" - Цензор.НЕТ 6318
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Баканов вже пояснив ЗЄленої Шмарклі, що при пошуку джерел фінансування виборчої компанії Медведчука, головне - не задокументувати самих себе Полиция и СБУ охраняют школы во время праздника "первого звонка" - Цензор.НЕТ 4166
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Нормальні держави не мають такого свята.Це дійсно совок.
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Не зміг з'їздити гідно, без конфузу. Знов лєпьошка))

Полиция и СБУ охраняют школы во время праздника "первого звонка" - Цензор.НЕТ 6030
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Президент таки зустрівся з діаспорою...
Президент Порошенко. У Римі. Полиция и СБУ охраняют школы во время праздника "первого звонка" - Цензор.НЕТ 3936
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