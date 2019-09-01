 Зеленский встречается в Польше с вице-президентом США Пенсом, - "Интерфакс-Украина"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По информации агентства, Зеленский и Пенс встречаются в настоящее время в польской столице после завершения церемонии по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, планировалось, что участие в памятных мероприятиях в Варшаве примет президент США Дональд Трамп. Ожидалось, что Трамп встретится в Польше с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также: Лучшая защита свободы - союз свободных, суверенных и независимых, - Пенс

Но президенту США пришлось отложить визит в Европу из-за надвигающегося на его страну урагана. Трамп остался в Вашингтоне, чтобы координировать помощь федерального правительства штатам, на которые придется удар стихии. Вместо него в Варшаву отправился вице-президент США Майкл Пенс.