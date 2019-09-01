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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (2641) Польша (4883) Пенс (65)

 Зеленский встречается в Польше с вице-президентом США Пенсом, - "Интерфакс-Украина"

Президент Украины Владимир Зеленский проводит в Варшаве встречу с вице-президентом США Майклом Пенсом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По информации агентства, Зеленский и Пенс встречаются в настоящее время в польской столице после завершения церемонии по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, планировалось, что участие в памятных мероприятиях в Варшаве примет президент США Дональд Трамп. Ожидалось, что Трамп встретится в Польше с лидером Украины Владимиром Зеленским.

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Но президенту США пришлось отложить визит в Европу из-за надвигающегося на его страну урагана. Трамп остался в Вашингтоне, чтобы координировать помощь федерального правительства штатам, на которые придется удар стихии. Вместо него в Варшаву отправился вице-президент США Майкл Пенс.

Источник: https://censor.net.ua/n3145794
 
   
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Лолиботы , шо там вам в методичках Цеголко накатал Зеленский встречается в Польше с вице-президентом США Пенсом, - "Интерфакс-Украина" - Цензор.НЕТ 3630
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Сироти які пережили зубожиння при Порошенко

Зеленский встречается в Польше с вице-президентом США Пенсом, - "Интерфакс-Украина" - Цензор.НЕТ 3805 Зеленский встречается в Польше с вице-президентом США Пенсом, - "Интерфакс-Украина" - Цензор.НЕТ 9857
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Уряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя!
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Пороходупы и дякуйлы! Зрада?! Давайте войте.....Ну не с Трампом же......! Зеленский встречается в Польше с вице-президентом США Пенсом, - "Интерфакс-Украина" - Цензор.НЕТ 5398
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хех, то всі хочуть подивитись виступ на роялі Зеленский встречается в Польше с вице-президентом США Пенсом, - "Интерфакс-Украина" - Цензор.НЕТ 9518
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І що дасть Пенс? Мабуть не більше одного пенса😯
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