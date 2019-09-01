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Все про:налоги (2631) Россия (73738) Швеция (513)

 Из-за российской угрозы в Швеции хотят ввести новый налог

С 2022 года в Швеции может возрасти налоговая нагрузка на банки. Полученные средства пойдут на финансирование оборонной сферы.

В Швеции хотят ввести новый налог из-за угрозы от России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По словам министра финансов Магдалены Андерссон, правительство Швеции планирует ввести новый налог в целях повышения расходов на оборону на фоне роста угрозы со стороны России. Об этом она заявила в субботу, 31 августа, на совместной пресс-конференции сообщили с главой оборонного ведомства страны Петером Хультквистом.

Дополнительное финансовое бремя будет возложено на банковский сектор. "Прибыль четырех крупных банков - Handelsbanken, Nordea, Swedbank и SEB - в прошлом году составила 112 млрд шведских крон (10 млрд евро), что на три миллиарда (277 млн евро) выше, чем в 2017 году", - заявил Хультквист, добавив, что профильные органы должны удостовериться, что эти средства пойдут на целевые нужды.

Андерсон выразила уверенность, что уже в 2022 году за этот счет удастся изыскать 5 млрд крон (462 млн евро). При этом в деталях механизм функционирования нового сбора министр пока не описала.

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Издание Expressen отмечает, что оборонная сфера страны с 2022 по 2025 годы должна получить ежегодную прибавку финансирования в том же размере. О наращивании расходов на военные нужды 30 августа договорились Партия центра и "Либералы".

Ранее об этом же говорил и министр обороны страны Хультквист. Приводя аргументы в пользу увеличения оборонного бюджета, он сослался на рост внешних угроз, приведя, в частности, в пример агрессию России против Грузии и оккупацию Москвой украинского Крыма.

В начале июля власти Швеции усилили противовоздушную оборону на острове Готланд в Балтийском море. Там была размещена новая противоракетная система "земля-воздух". Комплекс ПВО разработан компанией Saab, он заменит размещенные ранее мобильные зенитные системы.

Остров Готланд находится примерно в 330 км от Калининграда, где располагается штаб Балтийского флота ВМФ РФ. В последние годы в регионе неоднократно возникали ситуации, когда самолеты НАТО сопровождали российские военные самолеты над Балтикой и наоборот.

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Наблюдались и более опасные ситуации, когда самолеты РФ пролетали вблизи американских кораблей. Швеция, не являющаяся членом НАТО, в последнее время неоднократно заявляла о нарушении своего воздушного пространства российскими военными самолетами и других инцидентах в балтийском регионе с участием РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3145793
 
 
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Хотят обложить налогами нищий банковский сектор? Во лохи. Коммуналку повышать надо - всю и в разы, а еще военный сбор ввести с каждой покупки. И пусть еще смс-ками на армию шлют, новая Феррари 599 GTB сама себя не купит.
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Бідний банківський сектор в Швеції? Из-за российской угрозы в Швеции хотят ввести новый налог - Цензор.НЕТ 9387
Ойлоле, де ж таких недолугих проектують? (звідки беруться я знаю )

Відразу видно що тебе клонували теж в Трускавці.
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А в Україні новий прем'єр хоче збільшити зарплати міністрам щонайменше до 250 000 грн. & Середня пенсія в Україні збільшилася на 66 гривень 20 копійок
Кінець епохи бідності.
Фулє

Из-за российской угрозы в Швеции хотят ввести новый налог - Цензор.НЕТ 8494
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Ага.. Ось прем'єр міністр тільки спочатку шапкою показує, що не підходь- уб' є, а потім автоматом Из-за российской угрозы в Швеции хотят ввести новый налог - Цензор.НЕТ 5744

Из-за российской угрозы в Швеции хотят ввести новый налог - Цензор.НЕТ 4786
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Зараз самий хайповий момент для прєзєдєнта миттєво змотатись до Швеції і запросити їх інвестувати в Донбасс під особисті гарантії прєзєдєнта.
Якщо прєзєдєнт не лох, він не повинен такий момент впустити.
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Всі сусіди росії повинні бути добре озброєними і підготовленими до вторгнення руснявих вузькоглазиків.
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А як же "васстанавлєніє анфраструктури Данбасса"? Це ж зараз пріоритет. А ніяке не озброєння і підготовка.
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Смешно. Россия найдет общий язык с Шведским халифатом или коммунистами социалистами, вообще без проблем.
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Найголовніший стримуючий фактор для московитів,це ядерна зброя.Нажаль нам її не дозволять створити,та й технічно,в наших реаліях дуже важко виготовити.Більше того,навіть багатьом західним країнам,також її не дозволяють створювати.
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