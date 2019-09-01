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Все про:Польша (4883) США (15275) Пенс (65)

 Лучшая защита свободы - союз свободных, суверенных и независимых, - Пенс

Сильный союз всех свободных, суверенных и независимых наций мира является "лучшей защитой для свободы, сейчас и всегда", заявил вице-президент США Майк Пенс.

Об этом он сказал, выступая на церемонии по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в воскресенье в Варшаве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"США и Польша будут продолжать вместе со всеми нашими союзниками совместно обороняться. США и Польша будут призывать наших союзников выполнять те обещания, которые мы давали друг другу", - пообещал Пенс.

Вице-президент США подчеркнул, что его страна, Польша и другие свободолюбивые нации мира будут "встречать свое будущее вместе".

Также на Цензор.НЕТ: Дуда призвал европейцев не допустить новой военной агрессии, как в Грузии и Украине

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, планировалось, что участие в памятных мероприятиях в Варшаве примет президент США Дональд Трамп. Ожидалось, что Трамп встретится в Польше с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Но президенту США пришлось отложить визит в Европу из-за надвигающегося на его страну урагана. Трамп остался в Вашингтоне, чтобы координировать помощь федерального правительства штатам, на которые придется удар стихии. Вместо него в Варшаву отправился вице-президент США Майкл Пенс.

Источник: https://censor.net.ua/n3145792
 
   
 Топ комментарии
 
Пам'ятаймо: мирний процес - це не спрінт, а стратегічний розрахунок і терпіння. Можливість досягнути «швидкого миру» на Донбасі завжди була. Погана новина у тому, що вона токсична, оскільки можлива лише на основі вимог Кремля. Ціна такого «миру» - не справжній мир, а капітуляція.
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Лучший союз, это хорошо вооруженная, подготовленная и мотивированная армия.
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Зараз зєлєботам можна заскиглити про "сільная Украіна нікаму нє нужна". Лучшая защита свободы - союз свободных, суверенных и независимых, - Пенс - Цензор.НЕТ 7096
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Зараз зєлєботам можна заскиглити про "сільная Украіна нікаму нє нужна". Лучшая защита свободы - союз свободных, суверенных и независимых, - Пенс - Цензор.НЕТ 7096
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Пам'ятаймо: мирний процес - це не спрінт, а стратегічний розрахунок і терпіння. Можливість досягнути «швидкого миру» на Донбасі завжди була. Погана новина у тому, що вона токсична, оскільки можлива лише на основі вимог Кремля. Ціна такого «миру» - не справжній мир, а капітуляція.
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Саме такий «мир» нам готують ЗЕлена Шмаркля та стара бабуся Каломойша
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На жаль останні вибори показали, що більшість дуже й дуже далека від терпіння, ще дорозинулося до розуміння "стратегічний розвиток". Так що там інших варіантів немає.
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коли пєтя сяде в тюрму, а він сяде, хто буде тобі песо платить, іспанець?
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А якщо Петя сяде, а іспанець залишиться, куди його запишете?
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Що таке песо? І звідки ти таке розумне?
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Валюта окупаційних отрядів Іспанської імперії на завойованих землях Америки. Найкращий захист свободи - союз вільних, суверенних і незалежних, - Пенс - Цензор.НЕТ 3675
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Ну хоч хтось із ЗЕбілів розсмішив збродом дегенератів )))
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Чому Ви, пані, Molli, така кровожерлива? Ваш прадід не був, часом, есером. А, може, Каплан то Ваша прабабця. Злість з'їдає людину і прискорює старіння. Юля, правда, все компесує підтяжками і ботоксом.
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Но нас кинули по полной программе с Будапештский Меморандумом. Видимо, мы к таким как как то не относимся....
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Не зовсім так. Мабуть, Дон не читатель меморандумів, а писатель.
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Лучший союз, это хорошо вооруженная, подготовленная и мотивированная армия.
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Не буває рівноцінного союзу, навіть незалежних та сильних, завжди хтось сильніший, хтось нахабніший, а шкода.
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І ще це може змінюватись в часі. Так що нормально.
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З досвіду історії, жоден такий союз не спинив країну, що вирішила почати війну.
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Як викапані! Будемо сподіваться, що судьба міжнародного злочинця, що ліворуч, буде схожею на долю злочинця, що праворуч.
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Але ви такий шикарний смайлик розкопали ?
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На сусідній гілці.
Це перша розробка Пентагону у боротьбі з рашкофейками.
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А во сколько миллионов и не тугриков новый ,,союз,,обойдется Украине?Все эти новые союзы и обединения мне напоминают наши разные фонды которые налогами не облагаются но надобно туда пополнять миллионы.
Почему те организации типа ООН,ОБСЕ и еще с десяток не выполняют свои прямые обязанности а надо все больше и больше создавать всяких обединений не решающих абсолютно НИЧЕГО.Тем более что и эти почтенные организации титпа ООН и ОБСЕ никому в мире не могут гарантировать ничего кроме регулярного и гарантированого взноса в их организацию.
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Участие в НАТО, скорее всего, обошлось бы Украине существенно дешевле чем участие в войне.
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А НАТО исчерпало свои полномочия из развалом СССР и стран Варшавского договора.И теперь по факту они скорее ОПА (Обединение Потенциальных Агрессоров ) чем миротворцы исходя из статуса их организации.
А ОБСЕ скорее организация ОЛШ (Обединение Легальных Шпионов).
Может кто опровержет обосновано мое мнение?
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Можна розширено абзаців на 5 - 7 про нічим не підкріплений нікому непорібний долар?
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Таки опровергну.
Я не знаю ни одного государства, которое прекратило бы свое членство в НАТО, или хотя бы заявляло о таком намерении, зато знаю массу государств, которые разбежались из Организации Варшавского Договора - союза, во главе которого стоял "мирный" СССР.
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Ні в скільки, нас нікуди не кличуть.
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Ну прямо философ. Сенека.

А еще лучше штаны через ноги одевать. Так удобнее.
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при твоем свиновальце такого не было?
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Отаке воно - перемир'я по-зеленськи, так мордва Wevelsburg? Найкращий захист свободи - союз вільних, суверенних і незалежних, - Пенс - Цензор.НЕТ 5777
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Шоб тебя не сожрали-отращивай клыки и когти!!
Ну и Мозг канешна..
🤗
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Пенсил, будапештский меморандум помнишь?
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то візьміть нас в той союз!!! Чи ми не свободні, сувєрєнні та нізавісімі???
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І президентом Порошенком, і його віцепрезидентом Медведчуком керував Кремль. Всі ці п'ять років. Це ж очевидно. Злочинні Мінські угоди - це спільна робота Порошенка та Медведчука. Тому я не бачу між ними жодної різниці. Зовні вони можуть конфліктувати, а політичні кроки робити тільки в одному напрямі - на користь Росії.

Віктор Небоженко
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это нам давно известно. поэтому и называют мертвячука свиномертвецом или свинотрупом.
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ужос просто... Найкращий захист свободи - союз вільних, суверенних і незалежних, - Пенс - Цензор.НЕТ 5160

Парад 2018 - 18 (вісімнадцять!) іноземних делегацій.
Хода 2019 - 0 (нуль) іноземних делегацій.
-Марш ветеранов войны с Мацковией 50К человек
-Хода ЗЕленського около 3К тел.
От і вся різниця між Порохом і Вазеліном!
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справєдлівості раді - Марш ніяким боком до пєци
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В мене теж є знайомий в психушці (його душа не пережила розпаду СССРу).
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