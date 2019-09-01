 Лучшая защита свободы - союз свободных, суверенных и независимых, - Пенс

Об этом он сказал, выступая на церемонии по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в воскресенье в Варшаве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"США и Польша будут продолжать вместе со всеми нашими союзниками совместно обороняться. США и Польша будут призывать наших союзников выполнять те обещания, которые мы давали друг другу", - пообещал Пенс.
Вице-президент США подчеркнул, что его страна, Польша и другие свободолюбивые нации мира будут "встречать свое будущее вместе".
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, планировалось, что участие в памятных мероприятиях в Варшаве примет президент США Дональд Трамп. Ожидалось, что Трамп встретится в Польше с лидером Украины Владимиром Зеленским.
Но президенту США пришлось отложить визит в Европу из-за надвигающегося на его страну урагана. Трамп остался в Вашингтоне, чтобы координировать помощь федерального правительства штатам, на которые придется удар стихии. Вместо него в Варшаву отправился вице-президент США Майкл Пенс.
https://www.youtube.com/watch?v=WDfxVFX-4UM
Це перша розробка Пентагону у боротьбі з рашкофейками.
Почему те организации типа ООН,ОБСЕ и еще с десяток не выполняют свои прямые обязанности а надо все больше и больше создавать всяких обединений не решающих абсолютно НИЧЕГО.Тем более что и эти почтенные организации титпа ООН и ОБСЕ никому в мире не могут гарантировать ничего кроме регулярного и гарантированого взноса в их организацию.
А ОБСЕ скорее организация ОЛШ (Обединение Легальных Шпионов).
Может кто опровержет обосновано мое мнение?
Я не знаю ни одного государства, которое прекратило бы свое членство в НАТО, или хотя бы заявляло о таком намерении, зато знаю массу государств, которые разбежались из Организации Варшавского Договора - союза, во главе которого стоял "мирный" СССР.
А еще лучше штаны через ноги одевать. Так удобнее.
Ну и Мозг канешна..
🤗
Віктор Небоженко
Парад 2018 - 18 (вісімнадцять!) іноземних делегацій.
Хода 2019 - 0 (нуль) іноземних делегацій.
-Марш ветеранов войны с Мацковией 50К человек
-Хода ЗЕленського около 3К тел.
От і вся різниця між Порохом і Вазеліном!