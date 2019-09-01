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Все про:Пентагон (544) СМИ (3218) США (15275) фейк (229)

 Пентагон заказал разработку ПО для борьбы с фейками в соцсетях

Агентство передовых исследовательских проектов Минобороны США заказало разработать программное обеспечение для противодействия масштабным кампаниям по дезинформации в СМИ и социальных сетях.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Задачей программы "Семафор" (Semantic Forensics — семантическая экспертиза) будет выявление лживой информации среди 500 тыс. рассказов, фотографий, видео- и звуковых материалов в социальных сетях.

"То, что социальными медиа злоупотребляют и используют их для влияния на выборы, является фактором риска. Действительно интересно, что Агентство передовых исследовательских проектов Минобороны США пытается создать системы сдерживания, желаю им удачи. Однако без законодательного сопровождения это будет далеко от совершенства", – сказал специалист по коммуникациям, доцент Университета Сиракуз Дженнифер Грайгил.

Читайте на Цензор.НЕТ: Блог американского полковника с обвинениями в адрес украинских военных является фейком, - военная прокуратура

Агентство надеется, что, увеличив количество алгоритмов проверок, сможет выявлять умышленно созданные фальшивые новости до того, как они станут вирусными. Алгоритмы будут включать способность сканировать и оценивать 250 тыс. новостных статей и 250 тыс. сообщений в соцсетях, в которых вместе будут содержаться 5 тыс. фальшивок.

"Сложный набор детекторов семантических (смысловых) противоречий существенно увеличит нагрузку на фальсификаторов в медиа. Они вынуждены будут выверять каждую семантическую деталь, в то время, как борцам с ними надо будет лишь найти одно или несколько противоречий", — говорится в основополагающем документе агентства от 23 августа.

Также на Цензор.НЕТ: Взломаны сайты изданий "Новое время" и "Депо" для размещении фейковой информации, дискредитирующей ВСУ

Авторы проекта надеются, что технологии "Семафор" помогут идентифицировать, понимать и отражать вражеские кампании по дезинформации. На разработку и внедрение системы запланировано четыре года.

Источник: https://censor.net.ua/n3145791
 
   
 Топ комментарии
 
Ти ж без порохоботів не зможеш існувати, без Порошенко ти непотрібний. Пентагон заказал разработку ПО для борьбы с фейками в соцсетях - Цензор.НЕТ 1177
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Пентагон заказал разработку ПО для борьбы с фейками в соцсетях


Лолиботы , вам капут Пентагон заказал разработку ПО для борьбы с фейками в соцсетях - Цензор.НЕТ 6091
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Повторюю ще раз приплюснутим зебілятам, ми на утриманні госдепа США, на віміну від вас малоросів трьох рубльових.
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Пентагон заказал разработку ПО для борьбы с фейками в соцсетях


Лолиботы , вам капут Пентагон заказал разработку ПО для борьбы с фейками в соцсетях - Цензор.НЕТ 6091
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Ти ж без порохоботів не зможеш існувати, без Порошенко ти непотрібний. Пентагон заказал разработку ПО для борьбы с фейками в соцсетях - Цензор.НЕТ 1177
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бука , як не стане порохоботiв , то Куприк готовий зникнути назавжди . Почув Пентагон замовив розробку ПЗ для боротьби з фейками в соцмережах - Цензор.НЕТ 3902
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Нащо, ти кумедний в своїй ненависті до збитих льотчиків, спробуй себе в боротьбі наприклад з Тохтамишботами.
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Ти за мене не хвилюйся , краще про себе подумай Пентагон замовив розробку ПЗ для боротьби з фейками в соцмережах - Цензор.НЕТ 303
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Тобі вже давно час забути про порохоботів, настала година перейти на зеб...в. Впред, бо не втигнеш.
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Если бы По разработали раньше, то клован не победил бы на выборах, ведь все что он говорит - фейк.
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"Ольгинским" го*ноедам Пригожина на заметку.
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Надо и нам такое. Порохоср@нь как ветром сдует! Пентагон заказал разработку ПО для борьбы с фейками в соцсетях - Цензор.НЕТ 8080
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Ти впевнений, що тільки порохоср@нь? Мені здається, що здує 99,9 висловлювань рідної еліти. Ти не еліта, але тебе теж здує)))
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Капець порохоботам!
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это удар по мыролюбности свиношнырей.
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Вище одразу написали, що "капець порохоботам".
Але насправді може статися пердімонокль: все буде на 180 грідусів навпаки Пентагон заказал разработку ПО для борьбы с фейками в соцсетях - Цензор.НЕТ 6115
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Для багатьох життя втрате сенс, крім атак на порохоботів вони не коментують ні новини, ні своє відношення до них, разом з порохоботами зникне цілий прошарок куприків.
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зато появится новый слой евро-пессимистов, которые будут рассказывать о умирающие Европе
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Хорошее дело, а то рашка, того и гляди, и в Америке майдан замутит.
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В американців регулярна зміна влади і діючі альтернативні гілки влади, там Майдан неможливий.
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Зараз збільшіть купівлю сміття для захоронення на рашці, наскирдує нікому не потрібних, нічим не підкріплених доларів і на них замутить в Америці Майдан.
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Хоча касаби стверджують, що український Майдан американці замутили. Та то таке...
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На рашці не те що американці, навіть інопланетяни не змогли б замутити Майдан. Ще років 300 розвидку не вистачає.
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Вони багато чого стверджують, час навіть не фільтрувати їх стверження, а просто ігнорувати. Та допомогти в ізолюванні чебурнету.
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Повторюю ще раз приплюснутим зебілятам, ми на утриманні госдепа США, на віміну від вас малоросів трьох рубльових.
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Ти сам зрозумів, що скиздів??
Длб, блд!!
😂
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Дівчинко, завтра в школу!!
Вчися чи хоч вигляд роби...
Длб,блд!
😁
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Що троляки, без Пороха ніяк? Пентагон замовив розробку ПЗ для боротьби з фейками в соцмережах - Цензор.НЕТ 5915 Це американці створюють захист від ваших кацапських ботоферм, якими ви весь світ загадили
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Після впровадження цієї програми в Україні, зе-белізм як хвороба зникне.
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Закажите лучше пару кацапских князьков.
Это будет дешевле и эффективней.
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Фейки,а что это вообще таое?А бороться с ними вообще проще простого,просто надо в международном праве внести изменения об криминальной ответственности журналистов и издательств за лживую информацию.
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В фейкбуке анонимные "источники" вбрасывают лживую информацию. А журналисты и издательство потом разносят это, ссылаясь на источники из фейкбука.
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З фейками дуже легко боротися - не заходити на рашкосайти, не дивитися рашко ТВ.
Ну, а іншими мовами, як то кажуть - рашконовина завжди схожа на рашкорозвідника в якого позаду волочиться парашут.
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хто більше заплатить за штучний інтелект той і переможе
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Мені здається штучних інтелектів буде таки декілька. Як і ідеологій.
Один буде жити, розвиватися й просуватися вперед.
Інший буде лазити по історії та переписувати її пад вялічіє. Так сказать іскуствєнний інтеллект для внутрєннєго пользоватєля.
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