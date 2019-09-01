 Пентагон заказал разработку ПО для борьбы с фейками в соцсетях

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Задачей программы "Семафор" (Semantic Forensics — семантическая экспертиза) будет выявление лживой информации среди 500 тыс. рассказов, фотографий, видео- и звуковых материалов в социальных сетях.

"То, что социальными медиа злоупотребляют и используют их для влияния на выборы, является фактором риска. Действительно интересно, что Агентство передовых исследовательских проектов Минобороны США пытается создать системы сдерживания, желаю им удачи. Однако без законодательного сопровождения это будет далеко от совершенства", – сказал специалист по коммуникациям, доцент Университета Сиракуз Дженнифер Грайгил.

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Агентство надеется, что, увеличив количество алгоритмов проверок, сможет выявлять умышленно созданные фальшивые новости до того, как они станут вирусными. Алгоритмы будут включать способность сканировать и оценивать 250 тыс. новостных статей и 250 тыс. сообщений в соцсетях, в которых вместе будут содержаться 5 тыс. фальшивок.

"Сложный набор детекторов семантических (смысловых) противоречий существенно увеличит нагрузку на фальсификаторов в медиа. Они вынуждены будут выверять каждую семантическую деталь, в то время, как борцам с ними надо будет лишь найти одно или несколько противоречий", — говорится в основополагающем документе агентства от 23 августа.

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Авторы проекта надеются, что технологии "Семафор" помогут идентифицировать, понимать и отражать вражеские кампании по дезинформации. На разработку и внедрение системы запланировано четыре года.