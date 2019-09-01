EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  2194  63
Все про:Кабмин (11131) Гончарук_Алексей (37)

 Гончарук собирает в понедельник заседание Кабмина

В понедельник, 2 сентября, состоится заседание Кабинета министров под председательством премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".

"2 сентября под председательством Премьер-министра Украины Алексея Гончарука состоится заседание правительства", - сказано в сообщении.

Отмечается, что заседание начнется в 14:00.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник, 2 сентября, в 12:00 начнется встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов. Мероприятие будет проходить в Офисе Президента.

Читайте также: Зеленский: "Если модели уменьшения коммуналки не будет, будем прощаться с правительством Гончарука"

Источник: https://censor.net.ua/n3145788
 
   
 Топ комментарии
 
Порохоботы , вы ж тут волали , шо Петробудка будет Премьером ... Шось пошло не так ? Гончарук собирает в понедельник заседание Кабмина - Цензор.НЕТ 888
 показать весь комментарий
 
побажаємо успіхів новому уряду !
 показать весь комментарий
 
Все нормально и правильно
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Вперда тріпло.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Це ти недоумок, бо не можеш довести що я порохобот.
 показать весь комментарий
 
 
І доводити не треба ти, хто весь час за тобою слідкує провокатор.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
в инете так много психических ...слідкує...провокатор....
капець Гончарук збирає у понеділок засідання Кабміну - Цензор.НЕТ 4976
 показать весь комментарий
 
 
Вы правы на 100%, при условии, что попытается привести наше болото в цивилизованную гавань. А попытается ли?
 показать весь комментарий
 
Порохоботы , вы ж тут волали , шо Петробудка будет Премьером ... Шось пошло не так ? Гончарук собирает в понедельник заседание Кабмина - Цензор.НЕТ 888
 показать весь комментарий
 
 
з якого це дива , хтось із гальорки , міг би претендувати на місце прем'єра ..? Гончарук собирает в понедельник заседание Кабмина - Цензор.НЕТ 4539
 показать весь комментарий
 
 
легко свиновальц мог стать премьером, но премьером параши на зоне.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Шо, зелений, завтра тобі Вова буде тарифи знижувати своїм членом музикальним по твоїх гламурних обвислих губоньках?))))
 показать весь комментарий
 
 
Свині пощастить , якщо вона стане "премьером параши на зоне" - скоріш за все її просто завалять !
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нє,прЄзІком курятника.... Гончарук збирає у понеділок засідання Кабміну - Цензор.НЕТ 9292
 показать весь комментарий
 
 
Все вірно.
Пора працювати.
Адже за цим маріонеточним режимом кровавого бариги доведеться ще довго все виправляти.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
тому вирощуй свою виправлялку та не перенатружуй її
 показать весь комментарий
 
 
Відлік 100 днів почнеться завтра о 14 годині.Нарешті Грося та Пєтья вже на звалищі історії України.
 показать весь комментарий
 
 
Нарешті Грося та Пєтья вже на звалищі історії України.

Когда Кучма ушел с поста- на заборах в Днепре писали- Данилыч- прости...
А Барыгу народ ждет не дождется, когда посадят.
 показать весь комментарий
 
 
читателю заборов было бы логично и посты свои то же на заборе писать, а ты ватничек на цензор припхался Гончарук збирає у понеділок засідання Кабміну - Цензор.НЕТ 358
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Калобот 💩🐒🤡🤢Куприк, на бояру уже 👅
 показать весь комментарий
 
 
Позгрібайте, хлопці, сою, тай почніть її сджать...
 показать весь комментарий
 
 
этот сопрос нужно адрессовывать свиногнойному и свиновальцу.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вони вже у відставці, 100 днів йому дати як і зенаріку?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Соссух це куприк.
Кольори прапора України вже знаєш?
 показать весь комментарий
 
 
Дивись щоб ти від своїх батьків неполучив, чи від папи Колі, чи від мами Васі.
😂😂😂😂😂😂😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
 показать весь комментарий
 
У сейфі в нього? Здоровий сейф, якщо стільки асфальту помістилося.
 показать весь комментарий
 
Порохоботам еще не всунули по самые я.........., а они голосят не своим голосом. Вангуют, вроде есть чем.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
будуть зеленим лохам трифи знижувати по їхнім вікоченим губоньках)))
 показать весь комментарий
 
 
ПОЗДРАВЛЯЮ НАРОД УКРАИНЫ С ИЗБАВЛЕНИЕМ ОТ СВИНЯЧЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ,ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ АГЕНТА КРЕМЛЯ ЛАЛИТЫ
 показать весь комментарий
 
 
и скорым уничтожением всего вальцманата.
 показать весь комментарий
 
 
не забудем подякувати і соєвим ботам - своєю безмірною тупістю вони наблизили цей час і допомогли Пеці скотитися із 54% АЖ до 8% ...
 показать весь комментарий
 
 
падлюку педросвыню на нары-КУКАРЕКАТЬ
 показать весь комментарий
 
 
Та да. Прямо не верилось. А уж как пердякулам не верилось, думали будут нас вечно обдирать
 показать весь комментарий
 
 
┈┈┈┈┈┈▕▔╲┈┈┈┈┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕┈┈LIKE┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕▂▂▂┈┈┈
▂▂▂▂▂▂╱┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▔▔▔▔▔▔╲▂▕▂▂▂▏┈┈
😁
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Думаю что 14.00 это не самое лучшее времья для заседаний.Так как после жратвы все будут хотеть выйти кто в туалет а кто после сытного обеда вообще ,,забет,,на все и вся.
 показать весь комментарий
 
 
Ваша физиология никому не интересна..
😁
 показать весь комментарий
 
А в это же время Алексей Гончаренко созывает своих порохоботов, чтоб чтоб чтоб громко крикнуть
- Вы уволены, бестолочи!!!
 показать весь комментарий
 
 
в Льоши Костусєва (мл) багатий досвід перебіжок - із ПР до БПП ... не здивуюсь , коли він почне вилизувати Зеленсьому , аби бути вже в новій команді ..))
 показать весь комментарий
 
 
Це в котрий раз уже будуть порохоботів звільнювати? Вже штири рази звільнювали, ще скільки попереду?
 показать весь комментарий
 
 
Чи премію дали тролям, щось дуже не зрозуміла активність???
А може "сезонное обострение"???
 показать весь комментарий
 
 
мы не бандиты мы благородные пираты (ц)
 показать весь комментарий
 
 
повышаем процент жирности в комментах

все "слуги народа", кто расстроит бабломойского будут неизбежно поглощены и переработаны!
Гончарук збирає у понеділок засідання Кабміну - Цензор.НЕТ 9963
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Підняти зарплати міністрів до $10 тисяч та продати "Приват": перші кроки нового прем'єра ...а зебилам все аресты мерещаться
 показать весь комментарий
 
 
зешмаркли - вы чего так возбудились то?

вам разослали свежее порно?
 показать весь комментарий
 
 
Мусарок,в нас є дружини,і сексом ми займаємось у лоні сім"ї,а ти нікому непотрібне як себе задовольняєш?Порно дивися?
 показать весь комментарий
 
 
В свисток без дюрки дудит оно...
😁
 показать весь комментарий
 
 
Подстреленый, порно- это вы на цензоре.
 показать весь комментарий
 
 
Ты к "зелененькой" сходи-то и жезл ментовский захвати-то..
вдруг осечка..вот и пригодитца-то..
🤗
 показать весь комментарий
 
Через рік зебланє будуть ховати свої ip. Та виходити на вулицю по комендантських годинах. Якщо дозволять вийти з загородки коломойського.
 показать весь комментарий
 
 
Тебе к Старому Зольдату, он вчерась был врач психиатра...
Полечит коллегу по шаКАЛадному свинарнику..
😁
 показать весь комментарий
 
 
коли будете наводити лад в сфері комунальних послуг?
просте питання: звідки беруться борги в платіжках наприклад за світло якщо
людина платить за спожиту електроенергію належним чином відповідно
показникам лічильника?
якщо конкретно мова про тов "енеравінниця"

іншими словами в платіжках за світло "малюють" борги , поруч попередження про заходи про недопущення безоплатного споживання електроенергії. в ресе
кажуть боргів немає а на те що в платіжках кожний місяць пишуть про
борги і попередження пропонують не звертати уваги. ??????
це ж очевидне і банальне шахрайство розраховане на людей які просто платять
не задумуючись. ці "борги" не привʼязані до спожитих кіловатів і
тому гроші просто зникають.
раніше коли платили по квитанціям самі споживачі згідно показників лічильника
таке шахрайство було просто неможливе. тут ще має сенс те що є тариф
до 100 кв 0.90 грн і більше 100 квт 1.68 грн завдяки чому енергокомпанії
маніпулюють "перекидаючи" пільгові кіловати в тариф 1.68грн.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх