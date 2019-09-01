 Гончарук собирает в понедельник заседание Кабмина

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".
"2 сентября под председательством Премьер-министра Украины Алексея Гончарука состоится заседание правительства", - сказано в сообщении.
Отмечается, что заседание начнется в 14:00.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник, 2 сентября, в 12:00 начнется встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов. Мероприятие будет проходить в Офисе Президента.
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капець
А ось що казав пан Куприк .
Пора працювати.
Адже за цим маріонеточним режимом кровавого бариги доведеться ще довго все виправляти.
Когда Кучма ушел с поста- на заборах в Днепре писали- Данилыч- прости...
А Барыгу народ ждет не дождется, когда посадят.
Кольори прапора України вже знаєш?
😂😂😂😂😂😂😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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😁
😁
- Вы уволены, бестолочи!!!
А може "сезонное обострение"???
все "слуги народа", кто расстроит бабломойского будут неизбежно поглощены и переработаны!
вам разослали свежее порно?
😁
вдруг осечка..вот и пригодитца-то..
🤗
Полечит коллегу по шаКАЛадному свинарнику..
😁
просте питання: звідки беруться борги в платіжках наприклад за світло якщо
людина платить за спожиту електроенергію належним чином відповідно
показникам лічильника?
якщо конкретно мова про тов "енеравінниця"
іншими словами в платіжках за світло "малюють" борги , поруч попередження про заходи про недопущення безоплатного споживання електроенергії. в ресе
кажуть боргів немає а на те що в платіжках кожний місяць пишуть про
борги і попередження пропонують не звертати уваги. ??????
це ж очевидне і банальне шахрайство розраховане на людей які просто платять
не задумуючись. ці "борги" не привʼязані до спожитих кіловатів і
тому гроші просто зникають.
раніше коли платили по квитанціям самі споживачі згідно показників лічильника
таке шахрайство було просто неможливе. тут ще має сенс те що є тариф
до 100 кв 0.90 грн і більше 100 квт 1.68 грн завдяки чому енергокомпанії
маніпулюють "перекидаючи" пільгові кіловати в тариф 1.68грн.