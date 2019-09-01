 Дуда призвал европейцев не допустить новой военной агрессии, как в Грузии и Украине

Об этом он сказал, выступая на церемонии памяти в честь 80-летия со дня начала Второй мировой войны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Вплоть до сегодняшнего дня мы видим, как границы смещаются, оккупация, военнопленные, (происходят. – Ред.) военные провокации... Нам нужно быть решительными, нельзя этому потакать, (...) чтобы быть уверенным в том, что мы больше никогда не столкнемся с военной агрессией", - заявил Дуда.
"Должно быть очевидно, что любой вид военной агрессии будет встречен сильным, мощным, решительным ответом. Это вызовы, с которыми мы сталкиваемся в наши дни", - подчеркнул президент Польши.
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Дуда привел в качестве примеров недопустимости нарушения границ государств и военной агрессии произошедшее в 2008 году в Грузии и в 2014 в Украине.
Мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны проходят на площади маршала Пилсудского в Варшаве, где перед выступлением главы государства состоялся парад и был исполнен государственный гимн Польши и подняты флаги.
На мероприятия в Польшу приехали представители десятков иностранных государств, включая вице-президента США Майка Пенса и канцлера ФРГ Ангелу Меркель, а также президента Германии Франка-Вальтера Штайнмаейра.
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Мероприятия начались в Польше ранним утром в воскресенье в городе Велюнь, а также на полуострове Вестерплатте в Гданьске в точное время нападения 1 сентября 1939 года.
И почему это не от США?
невже на нас ?
заслали, тварі, своїх бурятів на дамбас, Крим анексували..
ну, і "піндоси" такі...
Плюс теракти в Європі.
Для тих, кому важко читати- "Ердоган висловив жаль", а не "вибачився". Типу "птічку жалко", проте вибачень ***** не отримав і не отримає, так як сам був готовий вибачатись, бо південний потік потрібно було будувати.
Пока мы с надеждой ждали, что поумнеют наши враги, незаметно ..@нулись наши друзья.
Скажу за Украину: -- ...щас ещё советов с Албании не хватает!
Просрали мою страну -- украинцы хреновы -- ...зря я токо в КГБ на учёте стоял с 1980 года, за антисоветчину ... -- всэ Ганьба!
...и люди в нём -- актёры...
2.10.2019 -- мне 60! ...я "устал бороться с притяжение Земли" ... -- но: "Жизнь, она всегда прекрастна и не стареет никогда! ...*)
На Хунту денег дам! -- на цирк -- отсосиновики в лесу пособирайте...
-- а яЮ в Украине, 33 года прожил! ...и токо 26 лет за Бугром...
За Базар отвечаю! ...а шо тебе не так? -- я ж вам, в избирательном Процессе не мешал...
-- у меня своя Доярка есть! *)
Еще со "старыми" не разобрались!