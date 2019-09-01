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Все про:Вторая мировая война (246) история (1622) Польша (4883) Дуда (285)

 Дуда призвал европейцев не допустить новой военной агрессии, как в Грузии и Украине

Президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости решительно противостоять новым военным провокациям, не допустить новой военной агрессии.

Об этом он сказал, выступая на церемонии памяти в честь 80-летия со дня начала Второй мировой войны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вплоть до сегодняшнего дня мы видим, как границы смещаются, оккупация, военнопленные, (происходят. – Ред.) военные провокации... Нам нужно быть решительными, нельзя этому потакать, (...) чтобы быть уверенным в том, что мы больше никогда не столкнемся с военной агрессией", - заявил Дуда.

"Должно быть очевидно, что любой вид военной агрессии будет встречен сильным, мощным, решительным ответом. Это вызовы, с которыми мы сталкиваемся в наши дни", - подчеркнул президент Польши.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский в Варшаве участвует в мероприятиях в память о начале Второй мировой войны, на которые не позвали Путина

Дуда привел в качестве примеров недопустимости нарушения границ государств и военной агрессии произошедшее в 2008 году в Грузии и в 2014 в Украине.

Мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны проходят на площади маршала Пилсудского в Варшаве, где перед выступлением главы государства состоялся парад и был исполнен государственный гимн Польши и подняты флаги.

На мероприятия в Польшу приехали представители десятков иностранных государств, включая вице-президента США Майка Пенса и канцлера ФРГ Ангелу Меркель, а также президента Германии Франка-Вальтера Штайнмаейра.

Также на Цензор.НЕТ: Штайнмайер попросил прощения у поляков за Вторую мировую войну: "Целиком принимаем эту ответственность"

Мероприятия начались в Польше ранним утром в воскресенье в городе Велюнь, а также на полуострове Вестерплатте в Гданьске в точное время нападения 1 сентября 1939 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3145787
 
   
 Топ комментарии
 
enson
Пока мы с надеждой ждали, что поумнеют наши враги, незаметно ..@нулись наши друзья.
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были бы нормальные санкции,то не дошло бы и до минска 1-2,а так только озабоченности,я уверен,зашла бы мордва в Польшу или Прибалтийские страны,было бы тоже самое,озабоченность и умиротворение
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Вата, тобі своє поліно в оці не заажає?)))
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Скиньте на агрессора какую-нибудь бомбу, чтобы он успокоился.
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Та уже все равно. Сколько горя принес. Не жизнь, а мучение. Чтобы все побыстрее прекратилось, но с наказанием агрессора.
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Швеция увеличивает расходы на оборону для защиты от агрессии РФ
И почему это не от США?
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Бо рф непередбачувана, агресивна, брехлива країна. В цьому переконались вже усі. А кацапи й досі лізуть до всіх із своєю специфічною "любов'ю".
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Порушення повітряного кордону Королівства Швеція військовими літаками, збільшення військового угруповання у Балтійському морі, постійні провокації у небі над Польщею, Фінляндією. Росія дика, брехлива країна, що ще від них чекати? Ми також до 2014 думали, навіщо укріплювати східний кордон та гнати бази рф з Криму. А виявилось, що дарма. Тепер всі ваші сусіди поспіхом обладнують проти ***** (це президент твоєї країни) оборону.
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Потому что кацап боится и ненавидит США.Это их враг. Украина для кацапов не враг а их взбунтовавшаяся провинция . Ведь у кацапов ссср не ушёл в небытие .Он жив в их бестолковках .Вы с ними не согласны ? Где визовый режим ? Где полное прекращение торговли и запрет на ВСЕ товары из рф ? Но вы не поддерживаете эти самоограничения ? Ведь у вас родня в мухосранске и сезонные заработки в кобылозадовске ? Так значит вы во всем согласны с кацапом выше .......
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Это невозможно выполнять. Этим можно только подтереться .Как и печально известным Будапештским меморандумом
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І саме на основі міжнародного права на твою країну та на ***** особисто накладені санкції. Бреши ще)
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а на кого штати напали ?
невже на нас ?
заслали, тварі, своїх бурятів на дамбас, Крим анексували..
ну, і "піндоси" такі... Дуда закликав європейців не допустити нової військової агресії, як у Грузії та Україні - Цензор.НЕТ 1204
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ражка- Чечня, Сирія, Україна, Молдавія, Грузія, Нагорний Карабах, Афганістан і т.д.
Плюс теракти в Європі.
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Как ни странно, за самолет, сбитый Турцией, кроме помидоров ничего не было.
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Що саме сиішне- Ердоган вибачився за збитий літак лише у рашапроповських змі. У спамго Ердогана і у Цивілізованому світі про це не чули)))
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https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/06/160629_russia_turkey_excuses_hk

Для тих, кому важко читати- "Ердоган висловив жаль", а не "вибачився". Типу "птічку жалко", проте вибачень ***** не отримав і не отримає, так як сам був готовий вибачатись, бо південний потік потрібно було будувати.
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Санкции утроить. Устальцев и партию капитуляции,которые требую рабства изза которого некоторым франческам пришлось жрать своих детей в 33м.никакая война не убила столько украинцев устальцы в 1917м, посадить в газовые камеры за такое дикое преступление капитуляции перед айванами дураками.
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enson
Пока мы с надеждой ждали, что поумнеют наши враги, незаметно ..@нулись наши друзья.
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каждый день даст тебе десять новых забот и каждая ночь принесёт по морщине
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дуда призвал, ответили взволнованостью
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Задудел Дуда в ду-ду...
Скажу за Украину: -- ...щас ещё советов с Албании не хватает!
Просрали мою страну -- украинцы хреновы -- ...зря я токо в КГБ на учёте стоял с 1980 года, за антисоветчину ... -- всэ Ганьба!
...и люди в нём -- актёры...
2.10.2019 -- мне 60! ...я "устал бороться с притяжение Земли" ... -- но: "Жизнь, она всегда прекрастна и не стареет никогда! ...*)
На Хунту денег дам! -- на цирк -- отсосиновики в лесу пособирайте...
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Я сказал, шо Украина -- страна лохов и бесплатных пассажиров!
-- а яЮ в Украине, 33 года прожил! ...и токо 26 лет за Бугром...
За Базар отвечаю! ...а шо тебе не так? -- я ж вам, в избирательном Процессе не мешал...
-- у меня своя Доярка есть! *)
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были бы нормальные санкции,то не дошло бы и до минска 1-2,а так только озабоченности,я уверен,зашла бы мордва в Польшу или Прибалтийские страны,было бы тоже самое,озабоченность и умиротворение
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Санкциями войны не выигрываются .Но можно ограничить возможности агрессора .Этой цели у наших партнеров НЕ было.Цель была просто попугать .Ну попугали бомжа чистой постелью , он вначале испугался , потом удивился а под конец пошел дальше в свою подворотню sрать, бухать и воровать у соседей
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Не допустить новых?
Еще со "старыми" не разобрались!
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Я так понимаю, Украину уже в утиль списали. Союзнички, и партнерчики....
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Не остановятся рашисты на Украине, пойдут дальше и будут идти до тех пор, пока им позволят. А иуропейцы опомнятся, когда краснопузые мрази с востока будут топтать Елисейские поля.
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