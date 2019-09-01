 Оккупанты отказываются гарантировать безопасность работников "Укртрансмоста" в Станице Луганской, срывая восстановление перехода

Об этом говорится сообщении пресс-центра операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"В частности, 31 августа оккупационная администрация отказала в доступе к разрушенной части моста на участке разведения №1 "Станица Луганская" представителям "Укртрансмоста", - отмечается в нем.

В связи с отказом в доступе представители "Укртрансмоста" не смогли изучить участок моста для определения объемов дальнейших восстановительных работ.

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Кроме того, на 1 сентября планировались работы по демонтажу и вывозу конструкций моста, уборка строительного мусора.

Украинская сторона через специальную мониторинговую миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе известила незаконные вооруженные формирования о готовности к проведению работ.

В ответ был получен отказ в гарантиях безопасности, который мотивировался отсутствием детального плана восстановительных работ.

Украинская сторона СЦКК подчеркнула, что такие действия оккупационной администрации свидетельствуют о целенаправленном несоблюдении вооруженными формированиями России и их наемниками своих обязательств.

Напомним, президент Владимир Зеленский 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения.

1 августа саперы ГСЧС начали разминирование территории вблизи разрушенного моста возле КПВВ "Станица Луганская".

21 августа по итогам заседания ТКГ украинская сторона заявила о готовности начать ремонт моста в Станице Луганской с 22 августа, однако еще должен быть демонтирован блокпост НВФ.