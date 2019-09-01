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Все про:Бельгия (232) Зеленский (2641) Польша (4883)

 Зеленский встретился с премьер-министром Бельгии

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Королевства Бельгия Шарлем Мишелем в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые проходят в Варшаве.

Как сообщается на официальном сайте главы украинского государства, президент поблагодарил главу бельгийского правительства за практическую поддержку Украины в ряде сфер, а также за помощь в реабилитации ветеранов войны в Донбассе, информирует Цензор.НЕТ. "Жизнь людей для нас - приоритет. Спасибо Бельгии за реабилитацию и лечение наших ребят", - отметил президент Украины.

Премьер-министр Бельгии положительно оценил возобновление переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины в рамках Нормандского формата. Он также поддержал стремление украинской власти активизировать борьбу с коррупцией.

Зеленский отметил, что Украина будет проводить все необходимые для государства реформы. Прежде всего, речь идет об изменениях в работе правоохранительной системы, запуск Высшего антикоррупционного суда и перезапуск работы антикоррупционных органов. Отдельно глава государства подчеркнул важность реформ в медицинской, пенсионной и образовательной сферах.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский в Варшаве участвует в мероприятиях в память о начале Второй мировой войны, на которые не позвали Путина

"Мы действительно будем внедрять реформы. Мы выбрали европейский путь. Мы уверены, что с вашей помощью, с привлечением инвестиций и специалистов достигнем успеха", - подчеркнул президент Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3145785
 
   
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Ну що ж - непогане тренування перед зустріччю з Путіним.
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там окрім ***** ще будуть меркель та макрон.
ну і трамп незрімо теж ..
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***** обещало, лет с 15 тому назад -- шо Россия догонит Бельгию, за одну пятилетку! ...теперь Зеля расхлёбывает...*)
Уже ж позавчера прозвучало: План Зеленского!
...бедная Бельгия -- был там недавно -- она ж ещё ничего не знает, обо всех совковых планах на неё...*(
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Интересно, а долго этот режим сможет продержаться, опираясь на ненависть простого народа, требующего "боротьбы с корупцией" ?
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саме тому лишили авакова, для страховки своїх дуп.
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не, ну явно зе делает что-то не так.
со всеми встречается, решает вопросы, а мог бы фабрику в липецке открыть.
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У него ещё сын маленький . Рано ему ещё невесту в рф подыскивать .И друзей в футболочках ,,srussia" готовых поделиться ей с другом у него тоже пока в Лондоне и питере НЕТ. А так да .Далеко ему ещё до соевых борцунов
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в той самий час Вальцман зустрівся з пляшкою Зеленский встретился с премьер-министром Бельгии - Цензор.НЕТ 9392
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Та не, кучеряшка пью в то время уже после пляшки встретился с унитазом😀
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о, скомороха неудачника фоткают, как собачку говорящую😀😀😀
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бугогааааа, дурочка дуростью светонула😀😀😀😀😀😀
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А ты где там на фото ? Или тебе хозяйка скинула на почту у которой ты двор прибирала ?
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Нап*ється , обісциться і під забором валятись буде Зеленский встретился с премьер-министром Бельгии - Цензор.НЕТ 2612
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Поки Зеленський у Варшаві заявляє про справжній прорив в українсько-польських стосунках, його "слуга" нещадно "топить" боса.

Нардеп від партії президента Максим Бужанський, котрий разом з Шуфричем мріє посадити Порошенка, переопублікував в Facebook неоднозначний текст, який він написав ще два роки тому, намагаючись привернути увагу до своєї нескромної персони.

Поляки самі у всьому винні, а Сталін - молодець: Скандальний "Слуга народу" виправдовує окупацію Польщі у вересні 1939 року
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та пусть даже раздавит, не жалко того казлину
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Петьке стул в жопу в кабинете у прокурора давить должен ....
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А Петро тим часом вирішив податися в греко-католики і поїхав в Рим
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як він може "податися в греко-католики" , коли він й досі є прихожанином Моск. Паханату ..?
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