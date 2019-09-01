 Зеленский встретился с премьер-министром Бельгии

Как сообщается на официальном сайте главы украинского государства, президент поблагодарил главу бельгийского правительства за практическую поддержку Украины в ряде сфер, а также за помощь в реабилитации ветеранов войны в Донбассе, информирует Цензор.НЕТ. "Жизнь людей для нас - приоритет. Спасибо Бельгии за реабилитацию и лечение наших ребят", - отметил президент Украины.
Премьер-министр Бельгии положительно оценил возобновление переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины в рамках Нормандского формата. Он также поддержал стремление украинской власти активизировать борьбу с коррупцией.
Зеленский отметил, что Украина будет проводить все необходимые для государства реформы. Прежде всего, речь идет об изменениях в работе правоохранительной системы, запуск Высшего антикоррупционного суда и перезапуск работы антикоррупционных органов. Отдельно глава государства подчеркнул важность реформ в медицинской, пенсионной и образовательной сферах.
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"Мы действительно будем внедрять реформы. Мы выбрали европейский путь. Мы уверены, что с вашей помощью, с привлечением инвестиций и специалистов достигнем успеха", - подчеркнул президент Украины.
ну і трамп незрімо теж ..
Уже ж позавчера прозвучало: План Зеленского!
...бедная Бельгия -- был там недавно -- она ж ещё ничего не знает, обо всех совковых планах на неё...*(
со всеми встречается, решает вопросы, а мог бы фабрику в липецке открыть.
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