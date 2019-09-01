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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Вторая мировая война (246) Зеленский (2641) Польша (4883)

 Зеленский в Варшаве участвует в мероприятиях в память о начале Второй мировой войны, на которые не позвали Путина

Президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября принимает участие в памятных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в церемонии участвует 40 представителей высшего руководства мировых государств.

Памятная церемония проходит на площади Юзефа Пилсудского в центре польской столицы.

Руководители государств распишутся в Книге памяти, с речью выступят президент Польши Анджей Дуда, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, вице-президент США Майк Пенс.

Дальше состоится военная церемония, после которой последует символический удар глав официальных делегаций в Колокол памяти и совместное разложение ими венка на Могиле неизвестного солдата.

Вечером в Королевском дворце пройдет официальный обед от имени президента Польши Дуды. После чего главы делегаций прибудут в Национальную оперу, где смогут неформально пообщаться и будут присутствовать на концерте-реквиеме.

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Отмечается, что в Варшаве с 31 августа приняты серьезные меры безопасности, задействовано большое количество правоохранителей, с субботы по городу перемещается большое количество делегаций в сопровождении охраны и полиции.

Как известно, в церемонии было запланировано участие президента США Дональда Трампа, но он отменил свой визит в Польшу из-за урагана "Дориан".

Президент РФ Владимир Путин на церемонию приглашен не был.

Источник: https://censor.net.ua/n3145784
 
   
 Топ комментарии
 
Успіхів Зеленському у налагодженні міжнародних контактів!
Головне щоб він не був маріонеткою як кровавий барига.
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поляков немцам сдала Англия.. хотя все правительство Польши сбежала в 39-ом в ту же Англию.. отакато малята цікава річ
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Ага.
А СРСР с Вермахтом кінулась спасать, Польшу, от вєроломних Англічан, но что то пошло нє так.
Ну а фулє. Правда, правда.
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Зате його запросив ***** на день пабєди.
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Успіхів Зеленському у налагодженні міжнародних контактів!
Головне щоб він не був маріонеткою як кровавий барига.
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треба з сусідами по-сусідські жити.. маю на увазі Угорщину та Польщу, а не Удмурдське Ханство
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от же! прочитав:"треба з сусідами по-жugibcькі жити..." - і сразу мисль про Ізраїль та йо' оточення
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Барига вже кровавий?
А як же соя и шоколад? Методички змінили каци?
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Чьей марионеткой?Ответишь андруша😂🌷
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Так воно ж обіщало повторіть, тому і не запрошують
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Вальцманутые,а правда что Порошенко уже не рукопожатый в европейском обществе?
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17 сентября 1939 года СССР, не объявляя войны, так же, как и фашистская Германия 1-го сентября, вероломно вторгся на земли суверенной Польши. Это было сделано согласно "Пакту Молотова-Риббентропа", по которому Советы разделили польскую республику с немцами.

Вторжение СССР резко ухудшило и без того тяжёлое положение польской армии.

Поляки, силами армий «Краков» и «Люблин» под общим командованием Тадеуша Пискора (1-е сражение) и основными Северного фронта (2-е сражение) прорвать немецкий заслон в Раве-Русской, преграждающий путь на Львов (3 пехотные и 2 танковые дивизии 7-го армейского корпуса генерала Леонарда Векера). В ходе тяжелейших боев, которые вели 23-я и 55-я дивизии пехоты, а также Варшавская танко-моторизованная бригада полковника Стефана Ровецкого пробить немецкую оборону так и не удалось. Огромные потери понесли также 6-я дивизия пехоты и Краковская бригада кавалерии.
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Согласно очевидцам и подтверждённым фактам польские кавалерийские части Краковской бригады шли на верную смерть, бросаясь на вражеские танки с одними лишь *******…


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Польское правительство навино отдало приказ не вступать в бой с Красной Армией, надеясь, что советы вступят в бои с Вермахом… Поэтому в некоторых городах Восточной Польши жители встречали советских солдат как своих союзников. Не понимая до конца: что происходит? Кто есть кто? Воинские формирования польской армии вначале даже уклонялись от столкновений с Рабоче Крестьянской Красной Армией. Но когда стало понятно, что Советы - такие же оккупанты, как и фашисты - польские солдаты стали отчаянно, глотая слезы обиды, драться и с ними. Но силы были не равны… С Запада - немцы, с Востока - русские… Как тут устоять?
Армия Речи Посполитой вместе со своим государством окончательно пала 24 сентября 1939 года. Вместе с тем некоторые ее подразделения, до последнего, продолжали драться до 5 октября и, лишь когда умерла надежда на помощь союзников - Франции и Великобритании - прекратили сопротивление.
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Правда, он тепер членопожатий, они его за елду жмут!)))
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15 лет назад была трагедия в Беслане, что то мне подсказывает, что чмо кремлёвское не обратиться с извинениями к семьям потерявших своих детей.


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с кльоуном вєсєлєйє компанія, а ***** мрачний - тому і не звуть
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зебили! Ану скажіть но, чим вам наша вишиванка завинила? Чому читаю дописи, де від дітей вимагають приходити в школу в "бєлам", але не у вишиванці? Згодом так вам наша мова завинить? Та предки перевертаються в домовинах від того, кого ви наобирали, манкурти!
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Пу еще тот юморист и мороженкой с кокаиновой пастой угощает.
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накуя цей бред ? ...кацапи ніколи не визнавали що Друга Світова війна розполчалася 2го вересня 39го року ...бо визнавши цю дату потрібно було б визнати Пакт Молотова -Рібентроппа ...і дружбу з Гітлером і багато ще чого та окупацію Західної України ...а каци ж "пожизни" асфабадители" ...так що ***** й само туди не поїхало б
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А теперь быстро, но в неправильном направлении

Зеленский в Варшаве участвует в мероприятиях в память о начале Второй мировой войны, на которые не позвали Путина - Цензор.НЕТ 5111
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Бистрота с которой работает зе-команда, напоминает "обнос" чужой хати.
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А де зараз Петро,може він у Кремлі з Ху"лом горілку п"є?
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Ну він як завжди,інкогніто,з паспортом Лоліти Кокоріной))
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Зеля може протягом 30 секунд підняти свій рейтинг навіть в очах порохоботів: заспівати в прямому ефірі "Пукін ху*ло!"
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шоколядні падлюки вже наплакалися модерації.. як нема що відповісти одразу біжать соплі витирати.. аж до Канади прийшлося переїхати
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Зеленский в Варшаве участвует в мероприятиях в память о начале Второй мировой войны, на которые не позвали Путина

-- Зеля за Путю мазу тянет...*)
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