Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в церемонии участвует 40 представителей высшего руководства мировых государств.
Памятная церемония проходит на площади Юзефа Пилсудского в центре польской столицы.
Руководители государств распишутся в Книге памяти, с речью выступят президент Польши Анджей Дуда, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, вице-президент США Майк Пенс.
Дальше состоится военная церемония, после которой последует символический удар глав официальных делегаций в Колокол памяти и совместное разложение ими венка на Могиле неизвестного солдата.
Вечером в Королевском дворце пройдет официальный обед от имени президента Польши Дуды. После чего главы делегаций прибудут в Национальную оперу, где смогут неформально пообщаться и будут присутствовать на концерте-реквиеме.
Отмечается, что в Варшаве с 31 августа приняты серьезные меры безопасности, задействовано большое количество правоохранителей, с субботы по городу перемещается большое количество делегаций в сопровождении охраны и полиции.
Как известно, в церемонии было запланировано участие президента США Дональда Трампа, но он отменил свой визит в Польшу из-за урагана "Дориан".
Президент РФ Владимир Путин на церемонию приглашен не был.
А СРСР с Вермахтом кінулась спасать, Польшу, от вєроломних Англічан, но что то пошло нє так.
Ну а фулє. Правда, правда.
Головне щоб він не був маріонеткою як кровавий барига.
А як же соя и шоколад? Методички змінили каци?
Вторжение СССР резко ухудшило и без того тяжёлое положение польской армии.
Поляки, силами армий «Краков» и «Люблин» под общим командованием Тадеуша Пискора (1-е сражение) и основными Северного фронта (2-е сражение) прорвать немецкий заслон в Раве-Русской, преграждающий путь на Львов (3 пехотные и 2 танковые дивизии 7-го армейского корпуса генерала Леонарда Векера). В ходе тяжелейших боев, которые вели 23-я и 55-я дивизии пехоты, а также Варшавская танко-моторизованная бригада полковника Стефана Ровецкого пробить немецкую оборону так и не удалось. Огромные потери понесли также 6-я дивизия пехоты и Краковская бригада кавалерии.
Армия Речи Посполитой вместе со своим государством окончательно пала 24 сентября 1939 года. Вместе с тем некоторые ее подразделения, до последнего, продолжали драться до 5 октября и, лишь когда умерла надежда на помощь союзников - Франции и Великобритании - прекратили сопротивление.
-- Зеля за Путю мазу тянет...*)