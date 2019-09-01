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 Наблюдателей ОБСЕ заметили за совместным с оккупантами патрулированием позиций ВСУ. ВИДЕО

Удалось заснять на видео, как наблюдатели СММ ОБСЕ демонстрируют членам незаконных вооруженных формирований видео с дрона, запущенного над позициями украинских войск.

Эти кадры снял и выложил в интернет журналист Константин Реуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"А на этом фото мы видим, как тело в форме "эмчеэс элэнэр" и чел, исполняющий роль журналиста молодой республики, помогают наблюдателю СММ ОБСЕ управлять дроном, летающим над украинскими позициями. Оказывается, так можно", - написал Реуцкий в Facebook.

Наблюдателей ОБСЕ заметили за совместным с оккупантами патрулированием позиций ВСУ 01

В комментариях Реуцкий утверждает, что видел своими глазами: дрон, за видео с которого наблюдали на планшете ОБСЕ боевики, летал над украинскими позициями. Кроме того, один из террористов снимал на камеру картинку, которую дрон передавал на экран планшета.

Наблюдателей ОБСЕ заметили за совместным с оккупантами патрулированием позиций ВСУ 02Наблюдателей ОБСЕ заметили за совместным с оккупантами патрулированием позиций ВСУ 03Наблюдателей ОБСЕ заметили за совместным с оккупантами патрулированием позиций ВСУ 04

Также на Цензор.НЕТ: Наемники РФ по-прежнему производят большее число обстрелов, - Бутусов о данных ОБСЕ по обстрелам украинских и российских позиций на Донбассе. ИНФОГРАФИКА

"Такое патрулирование предусмотрено соглашением о перемирии", – добавляет Реуцкий в ответ на замечание о том, неужели на украинских позициях некому сбить этот дрон.
Наблюдателей ОБСЕ заметили за совместным с оккупантами патрулированием позиций ВСУ 05

Источник: https://censor.net.ua/n3145783
 
 
 Топ комментарии
 
Це напевне від таких дронів " нєбоєвиє потєрі". Тепер зрозуміло, чому на інформацію про втрати накладено табу. Бо підписання ТАКИХ!!! умов "перемир'я" - це військовий злочин керівництва держави перед власними військовими, їхніми родинами і близькими. Також пояснює той факт, що давно вже немає інформації про збиті дрони-розвідники сепаратистів. А виявляється, нема що збивати - вони просто не літають. Навіщо, коли вся розвідінформація поступає від ОБСЄ? Питання лише в тому, чи це від недолугої кричущої некомпетенції такі дії, чи свідоме знищення найактивнішою частини українського вояцтва, яке зараз на передовій, а не на полігонах.
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Сволочи.
Україна їх втримує, а вони з серарнею патрулюють.
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Ничего удивительного. Перемирие и ОБСЕ нужны только оккупантам. Скажите спасибо, из Грузии ОБСЕ вообще убежало с криками, это все грузины начали агрессию. Кстати, так же они поступят, если мы попытаемся изгнать оккупантов. С воплями, Украина напала на Украину и нарушила перемирие.
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Ето где такое видано чтобы международные организации сдерживали не террористов и окупантов а законных хозяев етой земли. Помогают сволочи окупировать Украину. Сколько из-за етих ОБСЕшников и ихкамер которые они понаставляли на наших позициях наших парней погибло.
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А в каком месте там видно сам дрон и украинские позиции с его камеры?

Два обсешника держат в руках по планшету, держат за углы обеими руками (возможно что-то снимают на видео), у руль-то от дрона где? Кто из них двоих рулевой?
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......А в каком месте там видно сам дрон и украинские позиции с его камеры?....

Скажи чесно,ти дебіл?
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Україна це все одно мовчки проковтне, як завжди.(
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Шкода наших захисників ,мочать на два фронта.З таким відношенням,замість 95 бригади буде на позиціях 95 квартал?
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Что ж ты раньше молчал?!! Рошеном рыло напхано было?
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Немного о подводных течениях в вопросе о выселение 59 военного мобильного госпиталя

Давайте расскажу вам немного о подводных течениях в вопросе о выселение 59 военного мобильного госпиталя. Глава Луганской областной державной администрации Комарницкий, недавно назначенный Зеленским, выселяет военный госпиталь, озвучивая, что ему, дескать, нужна областная больница для области. Срочно нужны "победы и реформы". Только господин Комарницкий лукавит и не говорит о двух очень важных моментах. 1. Для областной больницы, нужно минимум 500-600 больничных коек. А в госпитале всего 60. То есть он не решает вопрос в реальности, а только виртуально отчитывается после переименования, о создании больницы с нуля.
2. И самое вкусное в этой истории. У Комарницкого есть пустая посада главного врача областной больницы. Но самой больницы нет. Зато есть старый друг (по другой версии кум), приехавший из Луганска, который очень хочет стать этим самым главным врачом, пока еще не существующей областной больницы. И вместо того, чтобы разворачивать нормально больницу, которая нужна области с 800 тысячным населением (во время войны с учетом временно оккупированных территорий), Комарницкий решил тупо переименовать госпиталь на 60 коек в якобы новую областную больницу и показать всей стране чудеса строительства светлого будущего командой Зеленского. Вот так вот. За счет раненых. За счет госпиталя, который по крупицам восстанавливали военные и стаскивали со всей страны волонтеры.
И да, у нас есть все акты приема передачи оборудования для 59 госпиталя. Мы искали, закупали и привозили все это в военный госпиталь, а не в потемкинскую деревню имени Зеленского. Поэтому, все что мы привезли военным медикам, Комарницкому с кумом оставлять не намерены. Потому что, судя по стилю нового губернатора, он на повторной закупке волонтерского оборудования, еще деньжат решит освоить из бюджета.
PS. До сих пор массово сыпятся жалобы на забаненный основной аккаунт. Диджитализация страны, чо. Поэтому, на всякий случай, советую подписаться на альтернативные каналы связи
Телеграмм канал - https://t.me/romandonik
Страница ФБ https://www.facebook.com/donikroman/
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"Кому війна, а кому мати рідна" - ще ніхто не відмінив. Тому, тих хто бажає нагріти руки на чужому горі дуже багато, було і нікуди вони не ділися. Як приклад можна привести Пєтіка. За 5 років війни Пєтік збагатів, а народ збіднів. Як буде справа з Зєльцем покаже час.
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Надо было из пулемета крупнокалиберного отсалютовать по сепаратистам и их шавкам из обсе.
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Из этого следует не подпускать это обсе к украинским позициям и сбивать их дроны как вражеские.
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Ані наблюдают... Може,десь там біндєри з правасєкамі мальчіка мальчіка в трусіках распінают...
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порохоботы все как, один из окопов пишут???
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Порохоботы все на Ростове вместе с Порохом. Расслабься и получай удовольствие.
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вы в своем отлизвании зеле, потеряли уже человеческий облик, зеля скажет куйловведи, и вы хлопать будете. хотя неудивительно, зелеботы это все антиукраинское, антимайдан, и сепарская вата
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несчастный! как же ты живешь в стране, где 73% "антиукраинское, антимайдан, и сепарская вата"?? для вас, порохнявый скот, пора уже вводить резервации - что б вы остальным(подавляющему большинству) воздух не портили.
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Такое впечатление, что весь мир против нас сговорился. Неужели ху#ло им всем так много платит, что они готовы чёрное называть белым. Зюзя облегчил задачу ОБСЕ, теперь их хоть совесть не слишком будет мучать.
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Да успокойтесь вы!Ну дрон,ну и что?Они каждый день по нашим хренячат из крупняка,зная что зеленский согласился на АМНИСТИЮ этих уродов,а то дрон.Когда ты не даешь сдачи,жди что будут бить еще сильнее.А президента не бьют.Ему пофигу,он в польше.А вы сидите в окопах и выполняйте, придурковатые приказы.
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Ось і перше завдання для нового МЗС: цей скандальний випадок не можна залишати без резонансного реагування!
Відізвати тих наглядачів, хто був причетним до цього. Покарати прилюдно і беззаперечно. Інакше, що там робить ОБСЄ?
ШПИГУЄ за нашими позиціями НА КОРИСТЬ РФ?
Ганьба!
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в обсе и так полно расеянцев.
на чьёй стороне они и так понятно
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Потребовать объяснений и оргвыводы от самой ОБСЕ.
Если никакой реакции и выводов не будет, то это должна сделать Украина! Повод серьезный для подсрачника толерастам.
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так вот кто разведывает позиции для обстрелов, а потом от одной мины погибают наших четверо
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может это зеля-дурачок им разрешил, чтобы показать наши фортификационные сооружения которые он собрался отводить... но после этого их прицельно обстреляют
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ОБСЕ - гнилая контора, пособник террористов. ОБСЕ = днр/лнр/параша.
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