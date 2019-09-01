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 Политика Украины
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Все про:ВР (23488) Зеленский (2641) Кабмин (11131) правоохранительные органы (267)

 Зеленский завтра соберет руководство Рады, Кабмина и правоохранительных органов

В понедельник, 2 сентября, в Офисе главы государства состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщается на официальном сайте президента, начало встречи запланировано на 12:00. Аккредитация представителей СМИ проводится до 18:00 1 сентября.

В настоящее время Зеленский находится с официальным визитом в Польше, где проходят его встречи с лидерами ряда государств Европы.

Читайте также: Готов лично защищать все инвестиции, - Зеленский на встрече с бизнесом в Польше

Источник: https://censor.net.ua/n3145779
 
   
 Топ комментарии
 
коли перша шоколадна падлюка піде до буцегарні на реальний строк, лише тоді моя душа буде спокійною
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пора подавить Петин путч Зеленский завтра соберет руководство Рады, Кабмина и правоохранительных органов - Цензор.НЕТ 3847
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ну все, ты меня просто убил своим интеллектом....
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все реальные фото выдают в нем наркомана
Зеленський завтра збере керівництво Ради, Кабміну та правоохоронних органів - Цензор.НЕТ 600
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Приходити з вазеліном, чи буде тільки бла-бла?
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Ось так,Зеля керує,а Петрусю у вівторок на допит,може там його і закриють))
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таки цікаво.. якщо під час допиту Пєтю шляк трафи.. шо ПЕСики робити будуть..Хто ж їх поведе у бій за офшори?
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Все будет хорошо! Слава Украине! )) Не смотря, на вой штатных ботов цензора - Oksana ТП, Абу, 30 серебрянников, Vredina..
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Я даже догадалась, ху из '30 серебрянников'))
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А тут только 1 вариант - он и к данной новости комменты оставил)
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Так раньше ж был адекватным, а потом все , как в Писании))
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Наф Наф был пофигистом..Самым грубым был Нах Нах и третий наркоман Нюх Нюх
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Владимир Зеленский заявил, что осенью текущего года начнутся судебные процессы над коррупционерами режима Порошенко, при этом он не исключил «аукциона уголовных дел».

Прямая речь: «Антикоррупционный суд, которого не было, 5 сентября начинает работать впервые в Украине. Там прошел конкурс, мне кажется, сейчас там появятся честные судьи. Далее - у нас появился генпрокурор. Это очень важный человек».

«И я думаю, что осенью, когда появятся и Антикоррупционный суд, и генпрокурор, все начнется», - добавил Зеленский.

На вопрос, будет ли «аукцион уголовных дел», как изобразили его авторы фильма «Слуга народа», Зеленский заявил: «Может быть».

«Посмотрим. Сколько не будет хватать денег в государстве», - добавил президент.

Он добавил: «Я думаю, что есть уголовные дела, есть такие люди … Родину продавать нельзя. Поэтому некоторые дела в коем случае нельзя продавать. И под залог некоторым людям нельзя выходить».

Также Зеленский намекнул, что им известно где прячут деньги члены режима Порошенко и они вернут эти деньги в бюджет Украины.

В окружении Порошенко говорят, что подозреваемый в ужасе начинает читать утренние новости. Подозреваемый думал, что все проглотят его кровавые аферы. Порошенко и его душегубы думали, что они смогут спрятаться за депутатской неприкосновенностью, однако на этот раз кровавый олигарх конкретно ошибся
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Оказывается, какие то (не)хорошие люди передали президенту Зеленкому целый ворох банковско-финансовых проводок по схемам финансирования Медведчука и его окружения. Бумаги уже у Рябошапки. Мы уверенны что в опытных руках выпускника Соломонова института, все это будет тихо пылиться на полках. Просто нынешний генеральный прокурор не способен организовать расследования такого уровня. Самое интересное начнется тогда, когда РФ сбросит свои данные по финансированию избирательных кампаний Зеленского. Внимательно ждем развития ситуации.(с)
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Новый генпрокурор Рябошапка заявил, что в ближайшее время уволит всех своих заместителей, назначенных ещё при мародёре. А так же каждую неделю сажать по одному высокопоставленному коррупционеру.
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Зеленский пообещал куму Путина большие проблемы

Глава государства Владимир Зеленский сделал резкое заявление о том, что пророссийская партия "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука финансируется наличностью из-за границы. Он дал понять, что может разразиться грандиозный скандал, который очень плохо кончится для Медведчука.
Об этом президент рассказал в интервью телеканалу "1+1". Зеленский отметил, что к политической силе Медведчука есть серьезные вопросы по поводу финансирования. Украинские власти располагают данными, откуда именно партия Медведчука получает деньги. Зеленський завтра збере керівництво Ради, Кабміну та правоохоронних органів - Цензор.НЕТ 1980

Цікаво, коли я зможу це побачити?
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Так крепко Порох тряхнул старую систему - она до сих пор опомниться не может.
Порох за свой счёт построил ПВО Киева, и вложил массу личных средств в покупку снаряжения для армии. Не говоря уже о том что он из самолёта не вылезал, сколачивая международную коалицию в поддержку Украины; дал стране ассоциацию с ЕС и поместную церковь.

Население страны, в подавляющем большинстве, является олухами, развесившими уши перед телевизором, который день и ночь вещал про "свинарчуков", "мародёрство" и проч.
Пусть все эти вы*лядки не надеются - ни Г+Г, ни Интер, ни НьюсВонь: их дикая кампания лжи и клеветы в адрес самого лучшего Президента в истории страны не будет ни забыта, ни тем более прощена. Ответка прилетит, поверьте. Зеленський завтра збере керівництво Ради, Кабміну та правоохоронних органів - Цензор.НЕТ 3681
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Так хорошо Пеца делал для людей что только 5% ему ещё верят.
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Ты легко палишься, сучёныш лахтинский.
"Вальцманом" Пороха называет только российская пропаганда.
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Перестань дрочить на Порошенка и злоба до людей пройдёт ,ОК?
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Разве я тебя, казла вонючего, о чём-то спрашивал ?
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если вам интересно и есть время - вчера посмотрел фильм Брексит 2019 - как у них он проходил ,а главное какая технология была задействована - очень похоже, шо и у нас все было так же - это ответ и на мой вопрос .самому себе - как такое могло произойти
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вопрос самому себе означает, шо вы или бухаете и не с кем выпить или вы прихильник Мародьора Зеленський завтра збере керівництво Ради, Кабміну та правоохоронних органів - Цензор.НЕТ 7674
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тундрик.а ну смирно,по чему не доложил, о командировки опять на цензор - быстро отвечать на вопрос - почему .как думаешь,ник оживили и тобой заполнили (ты не тот тундрик -тот был веселый) - отвечать))))
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Спасибо; я лишь хочу отметить что у Британии действительно накопилась масса обоснованных претензий к бюрократии ЕС, которая подмяла под себя важнейшие вопросы государственного суверенитета страны.
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Какой же ты недалекий человек. Учиться тебе надо фантазёр, как завещал Маяковский.
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МЕДВЕДЧУК И РАБИНОВИЧ ОБСУДИЛИ С КАРПЮКОМ ВОССТАНОВЛЕНИЕ УКРАИНЫ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ПЛЕННЫХ УКРАИНЦЕВ Зеленський завтра збере керівництво Ради, Кабміну та правоохоронних органів - Цензор.НЕТ 6600 Кремлёвские могли бы в Кремле заниматься вбрасыванием говна в Украину, Когда их СБУ приберёт ?
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Нельзя прибирать, это будет считаться антисемитизмом.
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Соевые прихлебатели в шоке,а правду говорят что цепляя по осени считают,а так надеялись и молились на Вальцмана.
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Запитують в "армянского" радіо: "Що швидше думки"? Відповідь: "Понос(срачка по-нашому). Уточнення: "Не встиг подумати, як уср-ся"
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для дегенератов две кнопки -не посильная задача
Зеленський завтра збере керівництво Ради, Кабміну та правоохоронних органів - Цензор.НЕТ 2197
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Зі грати на піаніні кловану хочеться. Невмоготу терпіти..
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может таки что то вдолбили чудику в голову и теперь после встреч в Польше и начнёт обучиться на бандеровца и станет нормальным жидобендеровцем.
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Це дуже добре що президент керує країною.
Успіхів Зеленському у подоланні наслідків правління маріонеточного режиму кровавого бариги!
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А конкретно что ?
Ликвидировать безвиз ? Закрыть железку в Борисполь ? Распустить армию ? Отключить ПВО Киева ?
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в тебе хвора фантазія.. заведи собі собачку.. бо бачу з жінками не можеш Зеленський завтра збере керівництво Ради, Кабміну та правоохоронних органів - Цензор.НЕТ 5464
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Ми зробили ці реформи",чвякнув трипер
@ZelenskyyUa на зустрічі з презом Литви.Альо,дядя,коли ці реформи робились ти на роялі грав та не руцями.Ти, крім того шо сєпарів на посади голів ОДА ,які гроблять українців на своїх посадах,призначив і Авакова нічго не зробив.Чорт гундосий.
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Назначение Авакова должно было последним зебилам промывание в мозгах сделать. Если они и теперь ничего не поняли, они - неизлечимые клинические кретины (собственно, мы с вами об этом и раньше знали).
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а хто Авакова на посаду поставив?..********, скажи "тяв"
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яке ж ти убоге Зеленський завтра збере керівництво Ради, Кабміну та правоохоронних органів - Цензор.НЕТ 6358 Юльку Пєтя зжер на виборах.. але не вгадав від кого чекати головної зради за Тимошенко були найнижчі тарифи .. за що мені її не любити?
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Хоча б запровадити, таку ненависну тобі, страхову медицину.
До речі - твою улюблену "доктор смерть" все-таки з ганьбою кишнули. Зеленський завтра збере керівництво Ради, Кабміну та правоохоронних органів - Цензор.НЕТ 467
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в зебобиках ,после ста дней идиотизма,остались только самые упоротые
Зеленський завтра збере керівництво Ради, Кабміну та правоохоронних органів - Цензор.НЕТ 4467
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вперше за 30 років почав хоч трохи поважати президента.. це непогано
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Как ни зайди, о чем ни прочти... А в комментах идиоты резвятся, все у них Порох презик! Про Зе рассказать и нечего, тот все встречается, провожается, декларациями сыпет, в реале- ничего... А вот уж Порошенко... Его и нет, а он рядом, просто сын божий! Сколько дней прошло, больше ста? Де покращення раздают? А, ну да- Порошенко...
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не есть- 4 из 37 кого он грозился уволить уволилились
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Ну может быть, не считал... Для маленькой страны это огромнейшая цифра, че там... Тока от западло- цифирь эту на рынке не принимають, та и коммуналку ей не заплатить.
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Делаем ставки кого из крупной рыбы посадят первым,вальцманутым тоже участвовать,та4 как надо будет ихнавещать
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На ветке зашкаливает от выхлопов порохоботных пердаков
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Ода Авакову

Для ЗЕ страшнее зверя нет, чем Порошенко.
Устроит, гад,
Переворот.
Живьем поджарит
И сожрет.
От шоколадных вурдалаков
Одно спасение - Аваков!
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Читаю коменты. Впечатление: или в дурдом интернет провели или день открытых дверей. Новость о проведении какого то собрания. Причём тут порошенко при чём медвечук при чём коломойский. Что вы за чушь несёте?
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Будет пикник с поглощением кишечной палочки?
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Во вторник снимают депутатскую неприкосновенность.Это что же получается,теперь Пеца может повязать любой аваковец,вальцманутые надо выходить
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для меня маркер - это Кернес
будет сидеть - значит, власть сменилась
будет продолжать "руководить" - значит, всё это херня
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Гепа - вечен, как и Аваков, и Вилкул, и Труханов.
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А не выбирать его мэром не пробовали?
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У Кєрнєса і Трухана - приватні армії добре озброєних тітуханів. Скоординовані з Аваковим. Тому ніхто їх чипати не буде.
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