 Зеленский завтра соберет руководство Рады, Кабмина и правоохранительных органов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщается на официальном сайте президента, начало встречи запланировано на 12:00. Аккредитация представителей СМИ проводится до 18:00 1 сентября.

В настоящее время Зеленский находится с официальным визитом в Польше, где проходят его встречи с лидерами ряда государств Европы.

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