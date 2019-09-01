 Зеленский завтра соберет руководство Рады, Кабмина и правоохранительных органов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Как сообщается на официальном сайте президента, начало встречи запланировано на 12:00. Аккредитация представителей СМИ проводится до 18:00 1 сентября.
В настоящее время Зеленский находится с официальным визитом в Польше, где проходят его встречи с лидерами ряда государств Европы.
Прямая речь: «Антикоррупционный суд, которого не было, 5 сентября начинает работать впервые в Украине. Там прошел конкурс, мне кажется, сейчас там появятся честные судьи. Далее - у нас появился генпрокурор. Это очень важный человек».
«И я думаю, что осенью, когда появятся и Антикоррупционный суд, и генпрокурор, все начнется», - добавил Зеленский.
На вопрос, будет ли «аукцион уголовных дел», как изобразили его авторы фильма «Слуга народа», Зеленский заявил: «Может быть».
«Посмотрим. Сколько не будет хватать денег в государстве», - добавил президент.
Он добавил: «Я думаю, что есть уголовные дела, есть такие люди … Родину продавать нельзя. Поэтому некоторые дела в коем случае нельзя продавать. И под залог некоторым людям нельзя выходить».
Также Зеленский намекнул, что им известно где прячут деньги члены режима Порошенко и они вернут эти деньги в бюджет Украины.
В окружении Порошенко говорят, что подозреваемый в ужасе начинает читать утренние новости. Подозреваемый думал, что все проглотят его кровавые аферы. Порошенко и его душегубы думали, что они смогут спрятаться за депутатской неприкосновенностью, однако на этот раз кровавый олигарх конкретно ошибся
Глава государства Владимир Зеленский сделал резкое заявление о том, что пророссийская партия "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука финансируется наличностью из-за границы. Он дал понять, что может разразиться грандиозный скандал, который очень плохо кончится для Медведчука.
Об этом президент рассказал в интервью телеканалу "1+1". Зеленский отметил, что к политической силе Медведчука есть серьезные вопросы по поводу финансирования. Украинские власти располагают данными, откуда именно партия Медведчука получает деньги.
Цікаво, коли я зможу це побачити?
Порох за свой счёт построил ПВО Киева, и вложил массу личных средств в покупку снаряжения для армии. Не говоря уже о том что он из самолёта не вылезал, сколачивая международную коалицию в поддержку Украины; дал стране ассоциацию с ЕС и поместную церковь.
Население страны, в подавляющем большинстве, является олухами, развесившими уши перед телевизором, который день и ночь вещал про "свинарчуков", "мародёрство" и проч.
Пусть все эти вы*лядки не надеются - ни Г+Г, ни Интер, ни НьюсВонь: их дикая кампания лжи и клеветы в адрес самого лучшего Президента в истории страны не будет ни забыта, ни тем более прощена. Ответка прилетит, поверьте.
"Вальцманом" Пороха называет только российская пропаганда.
Успіхів Зеленському у подоланні наслідків правління маріонеточного режиму кровавого бариги!
Ликвидировать безвиз ? Закрыть железку в Борисполь ? Распустить армию ? Отключить ПВО Киева ?
@ZelenskyyUa на зустрічі з презом Литви.Альо,дядя,коли ці реформи робились ти на роялі грав та не руцями.Ти, крім того шо сєпарів на посади голів ОДА ,які гроблять українців на своїх посадах,призначив і Авакова нічго не зробив.Чорт гундосий.
До речі - твою улюблену "доктор смерть" все-таки з ганьбою кишнули.
Для ЗЕ страшнее зверя нет, чем Порошенко.
Устроит, гад,
Переворот.
Живьем поджарит
И сожрет.
От шоколадных вурдалаков
Одно спасение - Аваков!
будет сидеть - значит, власть сменилась
будет продолжать "руководить" - значит, всё это херня