 Штайнмайер попросил прощения у поляков за Вторую мировую войну: "Целиком принимаем эту ответственность"

Об этом Штайнмайер сказал в воскресенье, 1 сентября, во время церемонии памяти жертв Второй мировой войны, которая состоялась в польском городе Велюнь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Я склоняю голову перед жертвами нападения на Велюнь. Склоняем головы перед польскими жертвами немецкого насильственного господства. И я прошу прощения", - сказал Штайнмайер во время своей речи. Эти слова президент ФРГ произнес на немецком и польском языках.
Относительно совершенного немцами во время Второй мировой войны федеральный президент подчеркнул: "Мы никогда не будем забывать. Мы хотим и будем помнить. И принимаем ту ответственность, которую дает нам наша история". Впоследствии он добавил, что ответственность немцев за Вторую мировую войну "не пройдет".
В то же время Штайнмайер указал на то, что несмотря на все ужасы истории Польша и Германия сумели протянуть друг другу руку примирения.
"Мы крайне благодарны за эту протянутую руку, за готовность Польши совместно идти по пути примирения", - сказал Штайнмайер.
Памятное мероприятие в городе Велюнь состоялось 1 сентября рано утром еще до восхода солнца. Кроме Штайнмайера, в нем принял также участие и президент Польши Анджей Дуда. В своем выступлении Дуда подчеркнул, что "Вторая мировая война изменила мир" и об этом никогда нельзя забывать. Кроме того, он поблагодарил немецкого коллегу, что тот прибыл в Велюнь и заглянул правде в глаза.
Всего для участия в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, проводимых в Польше, прибыло более 250 приглашенных иностранных гостей. Среди гостей канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), премьер-министр Франции Эдуар Филипп и премьер-министр Бельгии и будущий президент Европейского Совета Шарль Мишель, представители Еврокомиссии, а также президент Украины Владимир Зеленский и главы государств и правительств таких стран, как Чехия, Литва, Словакия, Хорватия и Венгрия.
В списке приглашенных был и президент США Дональд Трамп. Однако из-за приближения урагана "Дориан" к побережью США он отказался приехать. США будет представлять на этих памятных мероприятиях вице-президент Майк Пенс.
Как вам такие новости господин Штанмайер?
Только тупой не знает что они победили нацизм.
а затем возглавили
Важно как написали историю победители.
А касательно Польши, так СССР даже больше виновный чем немцы...
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Штанмаеру нужно покаяться и отдать Польше Бавыарию, а Украине - Мюнхен )))
После первой ІІ Рейх потерял Ельзас и Лотарингию, а так же контроль над индустриальним Руром.
А за зло, ватничек , надо платить!
Тротил тебе в бухту!
Хотят за лжиывый обмен протянуть понтового путенга в g8, чтобы путенг имел чем понтоваться перед своими рабами что с ним все ручкаются и он такой важный что парашка без него ничьто
Пора припиняти звичку, започатковану баригою - говорити нісенитниці від імені всього народу. До того ж не маючи на це ніяких підстав.
Сам-то рашку поддерживает
В ее стремлении третью мировую развязать...
Интересно, на что он хотел намекнуть?
а по поводу целования, что вы от социалиста хотите? чтобы он свой партбилет порвал?
"Польские власти собираются потребовать от Германии не менее 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный в период Второй мировой войны."
https://www.youtube.com/watch?v=z-LJ7RzgIkA
Президент США считает необходимым возродить Советский Союз, чтобы в международных отношениях «снова наступили гармония и порядок». «Распад Советов принес Америке некоторые дивиденды, однако в долгосрочной перспективе это нам невыгодно, поскольку сильный соперник всегда держит тебя в форме», - написал Дональд Трамп в Твиттере.
По его словам, место второй сверхдержавы пустует, а «этим узкоглазым из Поднебесной никогда его не занять в силу непривлекательности образа жизни и недостатка воображения». «Всё, что они умеют, - это тырить американские и европейские технологии, выдавая их за свои», - добавил лидер США.
До конца этого года Трамп намерен нанести визиты во все 15 бывшие советские республики и уговорить их руководство воссоздать СССР на новых условиях. Как сообщают источники в Белом Доме, «План Трампа» включает в себя объединение государств под эгидой Москвы, но с большей автономией, чем в советское время. Вопросы оборонной и внешней политики, правового регулирования отойдут Кремлю, а развитие экономики станет личным делом каждой союзной республики.
Трамп заявил, что рассчитывает на быстрый успех. «Надеюсь среди гостей своей следующей инаугурации в 2020 году увидеть президента СССР», - сказал американский лидер, пошутив, что речь идет не о Михаиле Горбачеве.
Тем временем идею Дональда Трампа с воодушевлением встретили пока только в Кремле. «Президент Путин в целом «за», - коротко прокомментировал позицию главы российского государства Дмитрий Песков.
Между тем очевидцы сообщают, что во время пробежки по парку президент Эстонии Керсти Кальюлайд упала в обморок. А главу Литвы Гитанаса Науседу увезли с сердечным приступом в одну из больниц Вильнюса.
Австрия фактически насильно была присоединена к Третьему Рейху в 1938 году, накануне второй мировой войны
"Польша никогда не перестанет существовать!" - воскликнул Гржибовский и отказался принять ноту. Замнаркома сунул ему ноту в руки, но тот швырнул её на стол с возгласом: "Никогда!"
Это повторялось несколько раз, после чего разгневанный посол покинул кабинет. Но когда он подъехал к зданию посольства, там его уже ждал посланец из наркоминдела с той же нотой в руках. Гржибовский тут же отправил его туда, откуда тот прибыл. Тогда сотрудники наркоминдела нашли другой выход из положения: нота была опущена в обычный почтовый ящик и через сутки получена в посольстве (см. Leonard Mosley. On Borrowed Time. How World War II Began. Random House. - New York, 1969, с.466. В книге Потёмкин ошибочно назван Вышинским).
Смерть задроченым гутонам!
Штанмайер, ****! Верни золото Трои украинцам и весь чернозем, которий ви спи#дили со своими сородичами
Покайся, грешник
Немца Штайнмайера пригласили на годовщину, а плешивое коемлевское чмо - нет. Оно настолько обиделось, что даже не пустило в Польшу своего песика - я про лукашенку.
В общем, молодцы поляки, дави этих красропузых клопов!
Президенту Німеччини через Путіна, який самі знаєте хто, зацідили яйцем
В той час коли столиця Варшава відбивала атаки німців і ще трималась (до 26 вересня) , радянськи окупанти допомогали своєму союзнику Гітлеру а не Польщі.