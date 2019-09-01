 Штайнмайер попросил прощения у поляков за Вторую мировую войну: "Целиком принимаем эту ответственность"

Об этом Штайнмайер сказал в воскресенье, 1 сентября, во время церемонии памяти жертв Второй мировой войны, которая состоялась в польском городе Велюнь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Я склоняю голову перед жертвами нападения на Велюнь. Склоняем головы перед польскими жертвами немецкого насильственного господства. И я прошу прощения", - сказал Штайнмайер во время своей речи. Эти слова президент ФРГ произнес на немецком и польском языках.

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Относительно совершенного немцами во время Второй мировой войны федеральный президент подчеркнул: "Мы никогда не будем забывать. Мы хотим и будем помнить. И принимаем ту ответственность, которую дает нам наша история". Впоследствии он добавил, что ответственность немцев за Вторую мировую войну "не пройдет".

В то же время Штайнмайер указал на то, что несмотря на все ужасы истории Польша и Германия сумели протянуть друг другу руку примирения.

"Мы крайне благодарны за эту протянутую руку, за готовность Польши совместно идти по пути примирения", - сказал Штайнмайер.

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Памятное мероприятие в городе Велюнь состоялось 1 сентября рано утром еще до восхода солнца. Кроме Штайнмайера, в нем принял также участие и президент Польши Анджей Дуда. В своем выступлении Дуда подчеркнул, что "Вторая мировая война изменила мир" и об этом никогда нельзя забывать. Кроме того, он поблагодарил немецкого коллегу, что тот прибыл в Велюнь и заглянул правде в глаза.

Всего для участия в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, проводимых в Польше, прибыло более 250 приглашенных иностранных гостей. Среди гостей канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), премьер-министр Франции Эдуар Филипп и премьер-министр Бельгии и будущий президент Европейского Совета Шарль Мишель, представители Еврокомиссии, а также президент Украины Владимир Зеленский и главы государств и правительств таких стран, как Чехия, Литва, Словакия, Хорватия и Венгрия.

В списке приглашенных был и президент США Дональд Трамп. Однако из-за приближения урагана "Дориан" к побережью США он отказался приехать. США будет представлять на этих памятных мероприятиях вице-президент Майк Пенс.