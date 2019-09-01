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Все про:Вторая мировая война (246) Польша (4883) Штайнмайер (381)

 Штайнмайер попросил прощения у поляков за Вторую мировую войну: "Целиком принимаем эту ответственность"

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер признал совершенные немцами военные преступления и преступления против человечности в ходе Второй мировой войны в Польше.

Об этом Штайнмайер сказал в воскресенье, 1 сентября, во время церемонии памяти жертв Второй мировой войны, которая состоялась в польском городе Велюнь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Я склоняю голову перед жертвами нападения на Велюнь. Склоняем головы перед польскими жертвами немецкого насильственного господства. И я прошу прощения", - сказал Штайнмайер во время своей речи. Эти слова президент ФРГ произнес на немецком и польском языках.

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Относительно совершенного немцами во время Второй мировой войны федеральный президент подчеркнул: "Мы никогда не будем забывать. Мы хотим и будем помнить. И принимаем ту ответственность, которую дает нам наша история". Впоследствии он добавил, что ответственность немцев за Вторую мировую войну "не пройдет".

В то же время Штайнмайер указал на то, что несмотря на все ужасы истории Польша и Германия сумели протянуть друг другу руку примирения.

"Мы крайне благодарны за эту протянутую руку, за готовность Польши совместно идти по пути примирения", - сказал Штайнмайер.

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Памятное мероприятие в городе Велюнь состоялось 1 сентября рано утром еще до восхода солнца. Кроме Штайнмайера, в нем принял также участие и президент Польши Анджей Дуда. В своем выступлении Дуда подчеркнул, что "Вторая мировая война изменила мир" и об этом никогда нельзя забывать. Кроме того, он поблагодарил немецкого коллегу, что тот прибыл в Велюнь и заглянул правде в глаза.

Всего для участия в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, проводимых в Польше, прибыло более 250 приглашенных иностранных гостей. Среди гостей канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), премьер-министр Франции Эдуар Филипп и премьер-министр Бельгии и будущий президент Европейского Совета Шарль Мишель, представители Еврокомиссии, а также президент Украины Владимир Зеленский и главы государств и правительств таких стран, как Чехия, Литва, Словакия, Хорватия и Венгрия.

В списке приглашенных был и президент США Дональд Трамп. Однако из-за приближения урагана "Дориан" к побережью США он отказался приехать. США будет представлять на этих памятных мероприятиях вице-президент Майк Пенс.

Источник: https://censor.net.ua/n3145777
 
   
 Топ комментарии
 
В українців пробачення, як видається, ніхто просити не буде. Бо українці - самоїди. Вони ворога шукають у собі і воюють між собою. Тому зовнішні вороги не мають ні належного відпору, ні необхідної поваги до українців. Сумно.
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Во дурак... Нет чтоб заявить: "Мы спасали братский народ Польши от большевистской оккупации. Если бы мы не оккупировали Польшу, то это сделали бы ̶с̶о̶л̶д̶а̶т̶ы̶ ̶н̶а̶т̶о̶ большевики. Мы глубоко возмущены попытками польских шовинистов и необольшевиков исказить и преуменьшить роль Германии во второй мировой войне!"
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Совет форумчанПравила форума
 
ты дурика не гоняй, ты на кацапа похож. Тем более это относится только к Штайнмайеру т.к.он праститутка играет под твоего хозяина путиноида и вэтот же момент извиняясь повторяет те же действия в отношения Украины
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"признал совершенные немцами военные преступления" почему это "относится только к Штайнмайеру", ты же такой же "немец" как и он. Так что на колени
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Я не ошибался ты тупой кацап ,а с кацапами говорить бесползно, прощай убогий
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За Донбасс по "формуле Штайнмайера" когда извиняться будет ?
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В українців пробачення, як видається, ніхто просити не буде. Бо українці - самоїди. Вони ворога шукають у собі і воюють між собою. Тому зовнішні вороги не мають ні належного відпору, ні необхідної поваги до українців. Сумно.
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похвально. а поляки в свою очередь не хотят перед чехами извиниться . а то все как то подзабыли кто это вместе с немцами весело ринулся рвать Чехословакию в 1938-ом году Штайнмайер попросил прощения у поляков за Вторую мировую войну: "Целиком принимаем эту ответственность" - Цензор.НЕТ 2221
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В то время все рвали у всех. Пожалуй, кроме Украины, которая тогда не была самостоятельным государством. Впрочем, Карпатская Украина какое-то время просуществовала, но была раздавлена венграми.
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Представители "ЛНР" при помощи дронов ОБСЕ снимают позиции ВСУ.
Как вам такие новости господин Штанмайер?
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Германия ведь не в одиночку начала эту войну, а что партнер не извиняется? Голову в трусы засунул?
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Так победителей не судят.
Только тупой не знает что они победили нацизм.
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они его завалили трупами
а затем возглавили
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Answer Quation - кто победители ? Руские свинособаки...да не смеши. Победители - это все нации кроме руских свиней. Русня в то время подъедала на продуктовых базах и пряталась за Уралом.
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Не важно как было.
Важно как написали историю победители.
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сказали - можем повторить - и повторили. ********* под Саур-Могилой лучших представителей великой расы как в далёком 43-м
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Answer Quation - А вот настоящие победители с немецко-рускими тварями Штайнмаєр попросив вибачення у поляків за Другу світову війну: "Цілком приймаємо цю відповідальність" - Цензор.НЕТ 7319



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Во дурак... Нет чтоб заявить: "Мы спасали братский народ Польши от большевистской оккупации. Если бы мы не оккупировали Польшу, то это сделали бы ̶с̶о̶л̶д̶а̶т̶ы̶ ̶н̶а̶т̶о̶ большевики. Мы глубоко возмущены попытками польских шовинистов и необольшевиков исказить и преуменьшить роль Германии во второй мировой войне!"
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Швайнмайєр лицемір. Українці це вже пізнали.
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звичайне мудило..... син згвалтованої совєтським солдатом-мародером німецької фрау-шалау Штайнмаєр попросив вибачення у поляків за Другу світову війну: "Цілком приймаємо цю відповідальність" - Цензор.НЕТ 633
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ви знаєте Штайнмайер..я бачив різних простітуток...але ви путана ..путінана
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Кремль говорит: "Можем повторить!". И немцы им молчаливо помогают.
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Вот-вот!
А касательно Польши, так СССР даже больше виновный чем немцы...
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Этого мало! Нужно покаяться за первую мировую войну и нападение на Римскую империю
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А перепросити у інших, украінців, наприклад?
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После Первой мировой войны, по Версальскому договору Германию лишили территории Западной Пруссии, Восточной Верхней Силезии (англ.)русск., Данцига и эти земли были переданы Польше. Веймарская республика считала этот поступок большой несправедливостью.
------
Штанмаеру нужно покаяться и отдать Польше Бавыарию, а Украине - Мюнхен )))
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Знаток - не зап. Пруссия, восточная и не первая, а после второй мировой.
После первой ІІ Рейх потерял Ельзас и Лотарингию, а так же контроль над индустриальним Руром.
А за зло, ватничек , надо платить!
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Дебелко, это Випедия
Тротил тебе в бухту!
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Книги читай, а не "Випедию", там такие, как ти пишут - лишнехромосомние.
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Вікіпедія це антиісторія, або історія для дурнів, розподіл земель відбувався на Парижський конференції 1919 року.
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Привет одноглазый, тебя уже выписали?
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Божествений индекс иди на бутилку - там твое место.
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А большевики-ленинцы и их китайские убийцы-помошники(0.5млн) не хотят извиняться перед народом ИндоПэриджана=ГрекоАнара(Рим)=Од(Аз)ЭрБэйДжана за уничтожение в 20в.как минимум 1.5млн человек( одна война чего стоит в 1920-38г.на Севере в горах,спрятали под Хновским восстанием),отнятие земель,воровство праздников,переделку языка( стараются и с.),уничтожение до 500 древних книг(Курана-зара,Курана-тилака пишут в Индии,но это Мидия Атропатена Кавказская со ст.Ганджа=ГанаУдч=Константинополь, или как в Москве 23часа сжигали библиотеку шаха Аббаса в библ.РАН ,что подв.директор Пивоваров).ДУМАЮТ ВСЕ ЗАБЫТО?
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Бактерія кавказу, навіщо нам ці екзотичні війни і конфлікти, що відбулися десь в дупі азії? Йшов би ти краще святкувати Салат-Курвам чи як там у вас називається... Штайнмаєр попросив вибачення у поляків за Другу світову війну: "Цілком приймаємо цю відповідальність" - Цензор.НЕТ 9117
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Ну це не він зробив війну.Так можна до багатьох країн пред'явити притензії.
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Да и тут же ********* зе и его свиту дураков с мойшеботами на полтанцовке.

Хотят за лжиывый обмен протянуть понтового путенга в g8, чтобы путенг имел чем понтоваться перед своими рабами что с ним все ручкаются и он такой важный что парашка без него ничьто
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Отак і Україні потрібно визнати злочини фашистських посіпак.
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Держава Україна та український нород вже давно визнав твою раху фашистським кублом, а твого ***** фашистом. Твого мидвитчука, бойка, рабиновича, шухрича, кілю, оваща и т.ін. фашистьскіми пасіпаками *****. Що не так ??? Штайнмаєр попросив вибачення у поляків за Другу світову війну: "Цілком приймаємо цю відповідальність" - Цензор.НЕТ 4670
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Вісім процентів чи навіть всі десять, якщо добавити ще два проценти ублюдків, це ще - не весь народ.
Пора припиняти звичку, започатковану баригою - говорити нісенитниці від імені всього народу. До того ж не маючи на це ніяких підстав.
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Чому Україна має вибачатись за гітлерівських поссіпак, Молотова,Сталіна, Литвинова?
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Интересно, возможно такое, чтоб мокшанский очередной царь в будущем извинился перед нами за все содеянное его соплеменниками? Хотя в идеале было бы, чтоб этого государства в будущем вообще не существовало, это лучшее из извинений....
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Вы хотите сказать -поставленный ТКК(Тайной канцеллярей Кремля,где нет ниоднрго русского) царь.Про ТКК говорили генерал Дудаев, а П.Глоба назвал все правительство СССР зомбированными.Во всяком случае жена Путина его не узнает.
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порощенковская ОПГ на долго оттолкнула инвесторов от украины
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Он извиняется или хвалится?
Сам-то рашку поддерживает
В ее стремлении третью мировую развязать...
Интересно, на что он хотел намекнуть?
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І як ти чмо збираєшся відповідати ? Майном? Грошима ? Життям ? . А ніяк , просто пуста ритуальна балаканина перед річницею 2СВ . Після цього поїде довбатися деснами до путєна .
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что за странный вопрос?! деньгами, конечно. точно также, как совсем недавно закончились наконец-то выплаты Германией компенсаций за Первую(!!!) мировую. Штайнмаєр попросив вибачення у поляків за Другу світову війну: "Цілком приймаємо цю відповідальність" - Цензор.НЕТ 3489

а по поводу целования, что вы от социалиста хотите? чтобы он свой партбилет порвал? Штайнмаєр попросив вибачення у поляків за Другу світову війну: "Цілком приймаємо цю відповідальність" - Цензор.НЕТ 1159
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А поляки будут извиняться перед чехами за то, что урвали Тешинскую область у них?
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Штайнмаєр попросив вибачення у поляків за Другу світову війну: "Цілком приймаємо цю відповідальність" - Цензор.НЕТ 8098 Штангенциркуль, решил дешево отделаться, одним прощением? не выйдет ... бабки готовь .
"Польские власти собираются потребовать от Германии не менее 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный в период Второй мировой войны."
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Есть страны победители, есть страны проигравшие, и есть страны "жертвы" которые вечно плачут и жалуются.
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А есть еще страны которые стесняютя своей тряпки на этом сайте😂🌷В спам проксеныш.
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А Трамп я смотрю вообще ку - ку

Президент США считает необходимым возродить Советский Союз, чтобы в международных отношениях «снова наступили гармония и порядок». «Распад Советов принес Америке некоторые дивиденды, однако в долгосрочной перспективе это нам невыгодно, поскольку сильный соперник всегда держит тебя в форме», - написал Дональд Трамп в Твиттере.

По его словам, место второй сверхдержавы пустует, а «этим узкоглазым из Поднебесной никогда его не занять в силу непривлекательности образа жизни и недостатка воображения». «Всё, что они умеют, - это тырить американские и европейские технологии, выдавая их за свои», - добавил лидер США.
До конца этого года Трамп намерен нанести визиты во все 15 бывшие советские республики и уговорить их руководство воссоздать СССР на новых условиях. Как сообщают источники в Белом Доме, «План Трампа» включает в себя объединение государств под эгидой Москвы, но с большей автономией, чем в советское время. Вопросы оборонной и внешней политики, правового регулирования отойдут Кремлю, а развитие экономики станет личным делом каждой союзной республики.

Трамп заявил, что рассчитывает на быстрый успех. «Надеюсь среди гостей своей следующей инаугурации в 2020 году увидеть президента СССР», - сказал американский лидер, пошутив, что речь идет не о Михаиле Горбачеве.

Тем временем идею Дональда Трампа с воодушевлением встретили пока только в Кремле. «Президент Путин в целом «за», - коротко прокомментировал позицию главы российского государства Дмитрий Песков.
Между тем очевидцы сообщают, что во время пробежки по парку президент Эстонии Керсти Кальюлайд упала в обморок. А главу Литвы Гитанаса Науседу увезли с сердечным приступом в одну из больниц Вильнюса.
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Луб'янка постійно вдосконалює отрути , а також методи їх застосування . Такі отрути почав створювати спецвідділ ЧК створений ще Залізним Феліксом .
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когда ***** так же будет просить прощения у виселицы...
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Кстати, а кто в курсе, Австрия тоже извинялась перед всеми? Ведь австрийские войска принимали очень деятельное участие в войне, да и Гитлер был австрийцем...
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австрийских войск не было в помине во второй мировой войне...
Австрия фактически насильно была присоединена к Третьему Рейху в 1938 году, накануне второй мировой войны
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Николай Владимирович 369730fe Учите матчасть: В составе Вермахта было 6 австрийских дивизий (44 и 45 пехотные, 4 легкая, 2 и 3 горные дивизии) и воевали они всю войну в качестве обычных немецких соединений.
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Гітлер сам австрієць, там інший цікавий факт,заради приєднання Австрії було знищено фашистський уряд Австрії, і німці посадили австрийських фашистів за грати.
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В трагедии, постигшей Польшу, был и один курьёзный момент. Рано утром 17 сентября, когда первые советские части начали переходить её восточную границу, замнаркома иностранных дел СССР Потёмкин пригласил к себе польского посла в Москве Гржибовского, чтобы вручить ему ноту Советского правительства. Подозревая неладное, посол попросил, чтобы ему предварительно в устной форме изложили её содержание. Потёмкин ответил, что это заявление правительства СССР о том, что в связи с последними событиями Республика Польша прекратила своё существование.
"Польша никогда не перестанет существовать!" - воскликнул Гржибовский и отказался принять ноту. Замнаркома сунул ему ноту в руки, но тот швырнул её на стол с возгласом: "Никогда!"

Это повторялось несколько раз, после чего разгневанный посол покинул кабинет. Но когда он подъехал к зданию посольства, там его уже ждал посланец из наркоминдела с той же нотой в руках. Гржибовский тут же отправил его туда, откуда тот прибыл. Тогда сотрудники наркоминдела нашли другой выход из положения: нота была опущена в обычный почтовый ящик и через сутки получена в посольстве (см. Leonard Mosley. On Borrowed Time. How World War II Began. Random House. - New York, 1969, с.466. В книге Потёмкин ошибочно назван Вышинским).
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Николай Владимирович 369730fe - Рано утром 17 сентября, руские свиньи начали оккупацию Западной Украины
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До задницы твои извинения, если спустя 80 лет опять тем же путем идете.
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Бандеровцы это все кто против парашки и ее дураков айванов с их болотами,крвозаливанием вертухайством,голодоморами.
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Загалом 2-а світова,це - договірняк між Джугашвілі та Шіккельгрубером Штайнмаєр попросив вибачення у поляків за Другу світову війну: "Цілком приймаємо цю відповідальність" - Цензор.НЕТ 3590
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Не, это жадность Запада (запросили у Германии 100 000 тонн золота и расписали долг до 1980 года) и расчет Сралина, что Германия не будет отдавать этот "долг" и начнет войну.
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Да здравстует великий Рим! Аве Цезарь!
Смерть задроченым гутонам!
Штанмайер, ****! Верни золото Трои украинцам и весь чернозем, которий ви спи#дили со своими сородичами
Покайся, грешник
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Прикольно: Польшу дерибанили молотов и Риббентроп = Германия и совок.
Немца Штайнмайера пригласили на годовщину, а плешивое коемлевское чмо - нет. Оно настолько обиделось, что даже не пустило в Польшу своего песика - я про лукашенку.
В общем, молодцы поляки, дави этих красропузых клопов!
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а Пукин когда извинится перед Европой за 2 мировую войну?
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17 вересня 1939 р... СРСР виступив на боці Рейха у другій світовій війні, розпочавши свій напад на Польшу зі сходу, в той час коли польські війська чинили опір Вермахту на заході Польщі.
В той час коли столиця Варшава відбивала атаки німців і ще трималась (до 26 вересня) , радянськи окупанти допомогали своєму союзнику Гітлеру а не Польщі.

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