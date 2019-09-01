 Готов лично защищать все инвестиции, - Зеленский на встрече с бизнесом в Польше

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Бизнес был представлен украинскими и польскими инвесторами в различных областях, таких как: предприятия, банковский, финансовый, строительный секторы, транспорт, логистика. Зеленский призвал бизнес инвестировать в Украину и пообещал создать все условия, чтобы защитить инвестиции.
"Я лично готов защищать все инвестиции. Мы уже подготовили более 70 законопроектов. Речь идет о реформе правоохранительной, судебной системах. Там очень много законопроектов для улучшения инвестиционного климата и для бизнеса", - отметил президент.
Также Зеленский рассказал о проекте "Государство в смартфоне", отметив диджитализацию услуг и документооборота в Кабинете Министров, электронной таможни. Он также поделился планами относительно основных реформ. В частности, речь шла о проведении приватизации, земельной реформы, изменениях на железной дороге, концессии портов и преодолении коррупции.
"Бизнес настроен оптимистично", - отметил Ярослав Романчук, председатель Ассоциации украинского бизнеса в Польше.
Со своей стороны бизнесмены отметили, что готовы инвестировать в Украину, а также ждут украинских инвесторов в Польше.
Вместе с тем, Зеленский встретился с украинскими студентами. Молодежь рассказала о сотрудничестве с бизнесом в Польше. Студенты отметили, что хотели бы перенести лучшие практики на родину.
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А де дії?
Юристы кондитерской корпорации Roshen, принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко, подали в Девятнадцатый арбитражный суд в Воронеже апелляцию на начисление ее Липецкой фабрике 62,7 млн налогов и штрафов. Об этом сообщает ТАСС.Заседание состоится 19 сентября, сообщила пресс-секретарь Арбитражного суда Липецкой области Инна Семенская."В Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде в Воронеже 19 сентября в 16:00 мск пройдет заседание, на котором рассмотрят жалобу компании Roshen на начисление ей 62,7 млн рублей дополнительных налогов и штрафов. Ранее, в марте, Арбитражный суд Липецкой области признал это дополнительное начисление законным", - сказала она.Девятнадцатый арбитражный суд в Воронеже 5 июля отклонил одну апелляцию корпорации Roshen на решение суда первой инстанции - Арбитражного суда Липецкой области - о начислении ее липецкой фабрике 361,5 млн рублей налогов и штрафов."Roshen может до 5 сентября обжаловать и это решение - подать кассацию в Арбитражный суд Центрального округа в Калуге. При этом Roshenдолжна нас уведомить об этом, пока же мы такого документа от нее не получали", - уточнила Семенская.От чим Воно зайняте зараз.. Яка там Україна
Та не может быть такого . Петр Алексеевич - первый путриот в Украине
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"Близкие люди". Зеленский не считает привлечение своих друзей во власть кумовством
01.09.2019 12:03. Просмотрено 2108 раз. За сегодня - 2108 раз.
Президент Украины Владимир Зеленский не считает привлечение большого количества своих друзей в провластную команду проявлением кумовства. Об этом он рассказал в интервью каналу "1+1".
Тупой зе также обманывается сбушниками. Они сначала стучат на лубянку,а потом с разрешения несут инфу зе. А что касается рейдерства, никто клоуну не собираеся правду говорить - как косили украину под ноль так и будут. Еще не таких *********.а тут такой лох как зе вообще в куй не уперся.