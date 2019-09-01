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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (2641) инвестиции (887) Польша (4883) инвесторы (228)

 Готов лично защищать все инвестиции, - Зеленский на встрече с бизнесом в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями бизнеса и украинскими студентами.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Бизнес был представлен украинскими и польскими инвесторами в различных областях, таких как: предприятия, банковский, финансовый, строительный секторы, транспорт, логистика. Зеленский призвал бизнес инвестировать в Украину и пообещал создать все условия, чтобы защитить инвестиции.

"Я лично готов защищать все инвестиции. Мы уже подготовили более 70 законопроектов. Речь идет о реформе правоохранительной, судебной системах. Там очень много законопроектов для улучшения инвестиционного климата и для бизнеса", - отметил президент.

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Также Зеленский рассказал о проекте "Государство в смартфоне", отметив диджитализацию услуг и документооборота в Кабинете Министров, электронной таможни. Он также поделился планами относительно основных реформ. В частности, речь шла о проведении приватизации, земельной реформы, изменениях на железной дороге, концессии портов и преодолении коррупции.

"Бизнес настроен оптимистично", - отметил Ярослав Романчук, председатель Ассоциации украинского бизнеса в Польше.

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Со своей стороны бизнесмены отметили, что готовы инвестировать в Украину, а также ждут украинских инвесторов в Польше.

Вместе с тем, Зеленский встретился с украинскими студентами. Молодежь рассказала о сотрудничестве с бизнесом в Польше. Студенты отметили, что хотели бы перенести лучшие практики на родину.

Источник: https://censor.net.ua/n3145776
 
   
 Топ комментарии
 
Но пока успешно "защищается" весь бизнес Коломойского
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трудяжка. все сам. 72 часа в сутках без выходных.....
займись своей работой клоун. почитай обязанности президента и перестань нести херню особенно за границей
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Да ты законы нужные для этого прими, с рейдерством покончи, с контрабасом, кот. мочить честный бизнес своими дешёвыми ценами будет, Авакова убери, кот. рейдерство прикрывает, а потом уже бякай и шмякай. ТРЕПАЧ. Готовий особисто захищати всі інвестиції, - Зеленський на зустрічі з бізнесом у Польщі - Цензор.НЕТ 3468
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Готовий особисто захищати всі інвестиції, - Зеленський на зустрічі з бізнесом у Польщі - Цензор.НЕТ 6510 Вибори пройшли, але термос залишився...
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Готов защищать инвестиции, Богдан подмой инструмент и принеси рояль
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Охотно поверю любым заявлениям зе, когда увижу реальные изменения (положительные) в экономике, а пока это просто пустозвонство. Уважаемые любители зе, слова на хлеб не намажешь и в стан не нальешь. Нужно снижать таможенные пошлины и наводить порядок в таможенном оформлении, а не бороться с контрабандой. Нужно снижать процентные ставки по кредитам и увеличивать сроки кредитования (без "длинных" денег нифига не получится). Нужно снижать налоги и упрощать систему налогобложения (вводить льготы для стратегически важных отрослей, освобождать от НДС некоторые товары). Уважаемые, если мы будем просто наблюдать, слушать и ничего не делать, то с голоду сдохнем!!!
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Може хоч до когось дійде. А то зе сказав - і стадо одразу завипригувало з штанів від екстазу.

А де дії?
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Слова,слова...Защищать бизнес кого-Коломойского? Да кто бы сомневался. Пытались отжать Арселлор Миттал- получили пока по рукам. Теперь готовятся отжать два меткомбината в Мариуполе. Против Жеваго возбудили дело- ферросплавы их конечно интересуют. Так что это для внутреннего пользования. ИНостранцы ЭТИ мансы видят и прекрасно понимают. Кстати,самоленты президентские уже не продаются. Зеленский передумал. Надо в АТО летать.
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Как? Как полякам удалось не заржать? Оно гарантирует...
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Ни один бизнес не сделает инвестиций под обычное словесное обещание пока ещё действующего президента. Этого не понимают только условные куприки.
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Бизнес Петра Порошенко оспорил в российском суде штраф против Липецкой фабрики
Юристы кондитерской корпорации Roshen, принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко, подали в Девятнадцатый арбитражный суд в Воронеже апелляцию на начисление ее Липецкой фабрике 62,7 млн налогов и штрафов. Об этом сообщает ТАСС.Заседание состоится 19 сентября, сообщила пресс-секретарь Арбитражного суда Липецкой области Инна Семенская."В Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде в Воронеже 19 сентября в 16:00 мск пройдет заседание, на котором рассмотрят жалобу компании Roshen на начисление ей 62,7 млн рублей дополнительных налогов и штрафов. Ранее, в марте, Арбитражный суд Липецкой области признал это дополнительное начисление законным", - сказала она.Девятнадцатый арбитражный суд в Воронеже 5 июля отклонил одну апелляцию корпорации Roshen на решение суда первой инстанции - Арбитражного суда Липецкой области - о начислении ее липецкой фабрике 361,5 млн рублей налогов и штрафов."Roshen может до 5 сентября обжаловать и это решение - подать кассацию в Арбитражный суд Центрального округа в Калуге. При этом Roshenдолжна нас уведомить об этом, пока же мы такого документа от нее не получали", - уточнила Семенская.От чим Воно зайняте зараз.. Яка там Україна
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" От чим Воно зайняте зараз.. Яка там Україна "

Та не может быть такого . Петр Алексеевич - первый путриот в Украине Готовий особисто захищати всі інвестиції, - Зеленський на зустрічі з бізнесом у Польщі - Цензор.НЕТ 3173
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Ну вот , Пете было низя , его за это проклинали , а Зюзя хороший ,, да зебилоиды ?? Готовий особисто захищати всі інвестиції, - Зеленський на зустрічі з бізнесом у Польщі - Цензор.НЕТ 1020 .
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"Близкие люди". Зеленский не считает привлечение своих друзей во власть кумовством

01.09.2019 12:03. Просмотрено 2108 раз. За сегодня - 2108 раз.

Президент Украины Владимир Зеленский не считает привлечение большого количества своих друзей в провластную команду проявлением кумовства. Об этом он рассказал в интервью каналу "1+1".
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Зе сможет защитить богуслаева от наезда сбушников - богуслаев как и дргие начинает прятать прибыль. А за это богуслаев подымает антонов с импортозамешением и авионикой.

Тупой зе также обманывается сбушниками. Они сначала стучат на лубянку,а потом с разрешения несут инфу зе. А что касается рейдерства, никто клоуну не собираеся правду говорить - как косили украину под ноль так и будут. Еще не таких *********.а тут такой лох как зе вообще в куй не уперся.
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Инвесторы это хорошо, но нужно своим дать возможность работать! Иначе инвесторы вытеснят наш бизнес и малый в том числе и будем мы тогда батрачить на поляков в собственной стране. Я недавно зарегистрировал ФОП. Оказалось что бизнес кредит я могу получить только через год! Вновь прибывшим не дают нихера. А через год посмотрят на мои обороты и может быть дадут. Вот такие реалии. Так что если начнётся массовый заход инвесторов, национальному бизнесу *****, извините за выражение. Средний класс может не сформироваться по определению, все пойдут на завод.
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