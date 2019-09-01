 Готов лично защищать все инвестиции, - Зеленский на встрече с бизнесом в Польше

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Бизнес был представлен украинскими и польскими инвесторами в различных областях, таких как: предприятия, банковский, финансовый, строительный секторы, транспорт, логистика. Зеленский призвал бизнес инвестировать в Украину и пообещал создать все условия, чтобы защитить инвестиции.

"Я лично готов защищать все инвестиции. Мы уже подготовили более 70 законопроектов. Речь идет о реформе правоохранительной, судебной системах. Там очень много законопроектов для улучшения инвестиционного климата и для бизнеса", - отметил президент.

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Также Зеленский рассказал о проекте "Государство в смартфоне", отметив диджитализацию услуг и документооборота в Кабинете Министров, электронной таможни. Он также поделился планами относительно основных реформ. В частности, речь шла о проведении приватизации, земельной реформы, изменениях на железной дороге, концессии портов и преодолении коррупции.

"Бизнес настроен оптимистично", - отметил Ярослав Романчук, председатель Ассоциации украинского бизнеса в Польше.

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Со своей стороны бизнесмены отметили, что готовы инвестировать в Украину, а также ждут украинских инвесторов в Польше.

Вместе с тем, Зеленский встретился с украинскими студентами. Молодежь рассказала о сотрудничестве с бизнесом в Польше. Студенты отметили, что хотели бы перенести лучшие практики на родину.