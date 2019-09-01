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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2641) контрабанда (1810)

 Контрабанда уже уменьшилась в разы. До конца года "прибьем" ее, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в последнее время контрабанда в стране уменьшилась в разы.

Об этом он заявил в интервью к 100 дням президентства, которое транслировал канал 1+1, информирует Цензор.НЕТ.

"Действительно, на таможне и на границе очень сильно, в разы уменьшилась контрабанда. Ну очень, прямо очень. Они стоят, они не знают, куда нести. Мы получаем тысячи месседжей по поводу, ну возьмите, ну пойдите", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что по вопросам борьбы с контрабандой обращается к руководителю СБУ Ивану Баканову.

"Все боятся, со мной не говорят, просто знают, что есть приколы в Facebook – я сразу звоню Баканову... Да, сразу же звоню Баканову – здесь нет проблем. Да, остановили большое количество контрабанды. Мы преодолеем контрабанду, когда будет реформирована таможенная и налоговая службы. Мы это все сделаем. Это будет в течение, думаю, до конца 2019 года. Мы прибьем "контрабас", - заявил президент.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145770
 
   
 Топ комментарии
 
Контрабанда уже уменьшилась в разы. До конца года "прибьем" ее, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2275 Это следует читать так...контрабанду уже практическу все направили в нужном русле...к концу года возьмем все под порлный контроль....

Ни копейки мимо нашего кармана не проскочит.....
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Торгівля на крові- це тепер прерогатива виключно Зеленського.
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Олигархов нет, мы умерли!"
(Коломойский)
Контрабанды нет, до конца года додавим!
(Зеленский)
Зебилоидка ну как ты можешь быть такой тупой???
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Мне все же кажется, что он прикидывается дураком, ибо если он действительно так думает - то он реально умственно отсталый.
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Дзвонили раки. Казали, що наполегливо вчаться свистіти.

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Если Зеленский будет бороться с контрабандой, то она уменьшится в разы и будет минимальной, главное, чтобы было желание ее побороть.

А желание покончить с контрабандой у Зеленского есть, значит будет и результат.
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А знаешь ли ты таварищ , что если Зе победит " контрабас " , многие товары , которые ты покупаешь , существенно вырастут в цене Контрабанда вже зменшилася в рази. До кінця року "приб'ємо" її, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3668 .. ?? Контрабанда это , по сути , "палка о двух концах" , не очень хорошо для твоего кармана , но хорошо для госказны , и наоборот .!
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Чому мародер не на пожиттєвому із конфіскацією?
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Навіяло ...Контрабанда вже зменшилася в рази. До кінця року "приб'ємо" її, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5360 Коломойский- "Олигархов больше нет - мы умерли!" Ать- два.
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Только не надо лозунгов -в разы,прибьем.Цифры и прценты для сравнения.Что было и что стало.Давайте информацию по взрослому как то.
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Є прості індікатори припинення контрабанди:
1 - це підняття вартості імпортних товарів у середньому на 30%, а друге це поголовне звільнення митників, бо на ті зарплати там може працювати лише довб.б
Хтось бачить ці індикатори?
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