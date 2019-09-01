 Контрабанда уже уменьшилась в разы. До конца года "прибьем" ее, - Зеленский

Об этом он заявил в интервью к 100 дням президентства, которое транслировал канал 1+1, информирует Цензор.НЕТ.

"Действительно, на таможне и на границе очень сильно, в разы уменьшилась контрабанда. Ну очень, прямо очень. Они стоят, они не знают, куда нести. Мы получаем тысячи месседжей по поводу, ну возьмите, ну пойдите", - сказал Зеленский.



Он подчеркнул, что по вопросам борьбы с контрабандой обращается к руководителю СБУ Ивану Баканову.



"Все боятся, со мной не говорят, просто знают, что есть приколы в Facebook – я сразу звоню Баканову... Да, сразу же звоню Баканову – здесь нет проблем. Да, остановили большое количество контрабанды. Мы преодолеем контрабанду, когда будет реформирована таможенная и налоговая службы. Мы это все сделаем. Это будет в течение, думаю, до конца 2019 года. Мы прибьем "контрабас", - заявил президент.

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