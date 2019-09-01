 Избиение на колоннаде стадиона "Динамо": прокуратура обжалует оправдательный приговор экс-"беркутовцу" Хандрыкину

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Адвокатскую совещательную групу.
Как сообщил руководитель группы прокуроров Валерий Смирнов, сторона обвинения "категорически не согласна с объявленным судом приговором Хандрыкину".
"Мы однозначно обратимся в апелляцию, где будет профессиональная коллегия судей, которая – я обоснованно надеюсь – примет справедливое решение", - отметил он.
По его словам, судья вышла за пределы процессуальной "роли арбитра", когда не предоставила стороне обвинения права реплик во время судебных прений по делу.
Напомним, 30 августа Днепровский районный суд Киева оправдал Хандрыкина, которого обвиняли в избиении и пытках активистов евромайдана на колоннаде стадиона "Динамо" в январе 2014 года.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, несколько работников харьковского "Беркута" подозреваются в пытках участников Революции Достоинства на коллонаде стадиона "Динамо". Стало известно, что двое подозреваемых - Мастега и Войлоков бежали в Россию.
В 2017 году сообщалось, что Андрей Хандрыкин продолжает работать в харьковском управлении Нацполиции несмотря на статус обвиняемого.
Хандрыкин обвиняется в пытках участников Майдана (статья 127 ч. 2 УК Украины, карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет).
Он является фигурантом эпизода 20 января 2014 года на улице Грушевского, где двое участников Майдана были зверски избиты на колоннаде на входе в стадион Лобановского.
.
ТЕПЕРЬ СВИНАРЧУКИ-- В КОМАНДЕ 3Э и ПОРОХ НИКОГО НЕ УБИВАЛ ?
,
Это две разные ВЫДУМАНЫЕ фсб ИСТОРИИ ??
,
А ти "жоп"-продажний шоколадний шакал,який за каХфЄтку продає країну.
ДОБРОБУТ
140 144 453 грн. (140 мільйонів) гривень - витрачено на утримання "велосипеда" Зеленського і його велопарку.
60 000 000 грн. (60 мільйонів) гривень - суд скасував податковий борг МАУ Коломойського.
476 000 000 грн. (476 мільйонів) - борг МАУ перед державою.
415 - об'єктів нерухомості компанії Коломойського знято з арешту рішенням суду.
350 000 000 (350 мільйонів) гривень ЩОМІСЯЧНО втрачає держава через дотації на електроенергію заводу Коломойського.
66 гривень 24 копійки - збільшилася пенсія в другому кварталі 2019 року.
0% - зменшилися тарифи на електроенергію та на інші види комунальних послуг. В багатьох містах зросли.
МИР
46 - героїв загинуло, боронячи Україну.
30 - героїв загинуло під час "перемир'я", яким пишається Зеленський, розказуючи про мир.
8 - нових полонених.
7 - сепаратистів, вбивць вийшло на волю.
0 - звільнених полонених.
-1 - зданий населений пункт Станиця-Луганська.
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
116 - депутатів ПАРЄ проголосувало за повернення росії в ПАРЄ без санкцій.
2 - країни великої сімки виступають за повернення росії в "сімку".
-1 - успішна зовнішньополітична зустріч Зеленського, в якій він би домовився про вигоди для України. Мінус 1 тому, що скоро Україна фінансуватиме ізраїльських пенсіонерів.
0 - стратегічних зовнішньополітичних ініціатив Зеленського...
.- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ..
..
..Президент України Петро Порошенко заявив, що він був активним учасником Революції гідності, зокрема, рятував на Майдані поранених та виносив загиблих -
..Порошенко заявив, що під час розстрілів 2014 року рятував на Майдані поранених і виносив загиблих
..
.
/ Много Людей от ментовсских побоев СПАС !
/
. есть видэо как порох помагает людям на майдане и останавливает СУК "православных ".
.
,Ю
,
.
А АВТОРИТЕТНЫЙ не касапсский , а английсский ФИНАНСОВЫЙ ЖУРНАЛ НАПИСАЛ , что ПОРОХ СТАЛ В 2,3 раза бедней..
.
.
ПСУ
По данным издания, за пять лет на посту президента состояние Порошенко сократилось почти на 40%"
.
https://censor.net.ua/news/3145713
https://censor.net.ua/news/3145677
https://censor.net.ua/news/3143672
https://censor.net.ua/news/3142469
https://censor.net.ua/news/3141151
Може, хоч ви задумаєтесь, чи достатньо цьому Горбатюку пудрити вам всім мізки?