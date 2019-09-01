 Ломаченко в Лондоне победил британца Кэмпбелла, добыв третий чемпионский пояс. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Так, украинский чемпион завоевал свой третий чемпионский пояс – по версии WBC.

В 11 раунде Ломаченко сумел отправить Кэмпбелла в нокдаун, но британцу удалось продолжить бой.

По итогам 12 раундов все судьи отдали победу украинскому боксеру.

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Таким образом, Ломаченко стал чемпионом мира в легком весе уже по трем версиям - WBA, WBO и WBC. Чтобы стать абсолютным чемпионом мира украинцу осталось выиграть чемпионский пояс по версии IBF.