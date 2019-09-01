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Все про:бокс (529) Лондон (283) Ломаченко (4)

 Ломаченко в Лондоне победил британца Кэмпбелла, добыв третий чемпионский пояс. ВИДЕО

Украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и стал чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Так, украинский чемпион завоевал свой третий чемпионский пояс – по версии WBC.

В 11 раунде Ломаченко сумел отправить Кэмпбелла в нокдаун, но британцу удалось продолжить бой.

По итогам 12 раундов все судьи отдали победу украинскому боксеру.

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Таким образом, Ломаченко стал чемпионом мира в легком весе уже по трем версиям - WBA, WBO и WBC. Чтобы стать абсолютным чемпионом мира украинцу осталось выиграть чемпионский пояс по версии IBF.

Источник: https://censor.net.ua/n3145768
 
   
 Топ комментарии
 
Главное, чтоб Вася не лез в политику... И тогда он будет героем на века.
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Много вчера нервов ушло пока досмотрел. И чем серьезней у Ломо соперник, тем красивее бой. Правильно вчера кто то из ведущих сказал - у Васи шахматы бокса . Поздравляем с очередной Победой !!!
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Щось там було з рукою. Лівою. Останні кілька раундів Ломаченко боксував однією правою.
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Невероятный талант боксера, помноженный на невероятный талант тренера (Ломаченко старшего). Мои сердечные поздравления, украинцы!
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Главное, чтоб Вася не лез в политику... И тогда он будет героем на века.
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Пример Виталия Кличко у него перед глазами.
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Много вчера нервов ушло пока досмотрел. И чем серьезней у Ломо соперник, тем красивее бой. Правильно вчера кто то из ведущих сказал - у Васи шахматы бокса . Поздравляем с очередной Победой !!!
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После четвертого раунда стало понятно, кто в доме хозяин. В одиннадцатом Люк просто выживал, а в двенадцатом было видно особенно отчетливо, что Лома просто прекратил атаки из уважения к сопернику. Так что особых нервов не было.
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да нет, моменты были когда ладони потели … хотя каждый переживает по своему, главное что за одного и того же .
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Лом красавчик ,но и брит молодчинка,продержаться 12 раундов против Василия это уже круто .. Ломаченко в Лондоні переміг британця Кемпбелла, здобувши третій чемпіонський пояс - Цензор.НЕТ 7175
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Гордість нації! Дякую особисто батькові та тренерській команді! Вашу роботу видно добре! Молодці! Тільки вперед!
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Один раз брита спас гонг и пару раз Вася недорабатывал ,решил поиграть . Остались Дэвис и Лопес .
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Наверное самый тяжелый бой для Васи, пару-тройку раз в бубен неплохо ему прилетело.
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Поздравления Василию. Отличный бой. С победой!
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МОЛОДЕЦ .Такие люди для Родины делают больше некоторых.Ведь как ни крути чувства не спрячешь.Мы не роботы .И часто очень хороший человек если он не красив нам не приятен.
Главное, чтобы Василий не лез в более тяжелый вес.
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Красивый бокс и красивая победа.Успехов Васе!
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Класно!
Але гімн вся команда не співала!
А Кличко співав гімн!
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Ну? Наспівав собі повну торбу, розпродав Київ. А ти тішишся, дулацьок? Ломаченко в Лондоні переміг британця Кемпбелла, здобувши третій чемпіонський пояс - Цензор.НЕТ 9851
Як же вас просто розвести співанням гімну та вишиванками, зулуси.
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Та херня, капітан Зєльоний назад Київ скупить, треба трохи зачекати, доки бурштин назад в землю закачає Ломаченко в Лондоні переміг британця Кемпбелла, здобувши третій чемпіонський пояс - Цензор.НЕТ 8661
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а нащо ти мене вишивата обзиваєш?
Ти собі рівню знайшо?
Чи це може я до тебе написав?
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Хлоп своєю працею заробляє собі мільйони. Ішні голоштаньки за нього "боліють". Тим паче, за такого політично тупорилого. Хахлун. Навіщо воно вам?
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Лома,Поздравляем с Победой!Люка аж в больницу отвезли,но всё нормально.
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Британец очень понравился. Достойный соперник и отличный боксер и даже борец...
Таких соперников бы побольше для Ломаченко. Ну а сам Василий каков!? Просто супер-пупер-гипер. Просто начальник в ринге и всё тут. Получил по своей "наглой роже" пару раз и тут же собрался. Ждем IBF. Но все авторитетные пояса уже на теле Васи.
И про политику не думай даже, Вася, а то заклюем.
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