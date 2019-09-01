 Ломаченко в Лондоне победил британца Кэмпбелла, добыв третий чемпионский пояс. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Так, украинский чемпион завоевал свой третий чемпионский пояс – по версии WBC.
В 11 раунде Ломаченко сумел отправить Кэмпбелла в нокдаун, но британцу удалось продолжить бой.
По итогам 12 раундов все судьи отдали победу украинскому боксеру.
Таким образом, Ломаченко стал чемпионом мира в легком весе уже по трем версиям - WBA, WBO и WBC. Чтобы стать абсолютным чемпионом мира украинцу осталось выиграть чемпионский пояс по версии IBF.
...вітаємо, Васильку!!!
Главное, чтобы Василий не лез в более тяжелый вес.
Але гімн вся команда не співала!
А Кличко співав гімн!
Як же вас просто розвести співанням гімну та вишиванками, зулуси.
Ти собі рівню знайшо?
Чи це може я до тебе написав?
Таких соперников бы побольше для Ломаченко. Ну а сам Василий каков!? Просто супер-пупер-гипер. Просто начальник в ринге и всё тут. Получил по своей "наглой роже" пару раз и тут же собрался. Ждем IBF. Но все авторитетные пояса уже на теле Васи.
И про политику не думай даже, Вася, а то заклюем.