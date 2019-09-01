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Все про:война (3577) обстрел (8181) Донбасс (19265) операция Объединенных сил (1554)

 Враг вчера 20 раз нарушал перемирие, применяя артиллерию и минометы: ранен боец

31 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения.

Об этом говорится в сообщении на странице штаба ООС в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенного минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 11 обстрелов позиций ООС: шесть раз неподалеку от Водяного - из артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды в районе Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи Лебединского - из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Новогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ совершили 9 обстрелов позиций ООС: трижды вблизи Зайцево - из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку от Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов; дважды возле Луганского - из минометов калибра 82-мм и станковых противотанковых гранатометов; неподалеку от Новолуганского - из минометов калибра 120-мм, вооружения БПМ, а также автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Шумов – из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку от Троицкого - из минометов калибра 120-мм и 82-мм и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести.

Читайте также: Вечером 31 августа противник обстреливал из запрещенного оружия Водяное, Шумы, Новолуганское, Зайцево, Лебединское, Троицкое и Луганское, - пресс-центр ОС

Также в штабе подчеркнули, что с начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня: в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Николаевки из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Враг вчера 20 раз нарушал перемирие, применяя артиллерию и минометы: ранен боец 01
Враг вчера 20 раз нарушал перемирие, применяя артиллерию и минометы: ранен боец 02

Источник: https://censor.net.ua/n3145767
 
 
 Топ комментарии
 
Вже і коні розуміють як ЗЕБІЛ дагаварилса, куди не засуне свого носа всюди проеб, як у зовнішній так і внутрішній політиці. Ще й з хуйлом напросився на разгавор. А хуйло його провертів на х..ю як катенка, з полоненими взагалі на№бав як молоого. Москалям по..х, Українців як вбивали так і вбивають, пята колона піднялась, ярі сєпари з українофобами та урки зайшли в Раду.. Такого піз...ца в Україні не було ще з 91р
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Виглядає полоненим зольдатен вермахту. Враг вчера 20 раз нарушал перемирие, применяя артиллерию и минометы: ранен боец - Цензор.НЕТ 9824
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На 20-й день своего президентства Порошенко запретил открьівать ответньій огонь. Память коротка, дякула?
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Це ще хлібне перемиріє, чи вже шкільне?
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А ведь путч на Донбассе можно бьіло задушить в самом зародьіше. Американцьі предлагали помощь частньіх военньіх фирм . Но хазарам Турчинову и Порошенке нужна бьіла война, чтобьі там каждьій день гибли украинские пассионарии
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О, то на Донбасі уже путч, а не війна РФ проти України?
Мордва, ти палишся.
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А как она начиналась? Как путч. Не стройте из себя идиотов, если конечно єто не природное ваше состояние
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Путч на Дамбасі...)) Як би Ахметка шевельнув би хоч пальцем, то його не було б, але йому хотілось мати своє окреме князівство з рабами.
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И не только он. Руководство СБУ давало приказьі освобождать даже задержанньіх уже главарей сепаратистов. Там надо проводить серйезное расследование и за измену родине многим паять
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Это бред... общие официальные человеческие потери за 5 лет АТО-ОСС 13 тысяч погибших в то время как только за первые три месяца 2019 года население Украины сократилось только при естественной убыли на 74 тысячи человек ! Тоесть вялотекущий конфликт на Донбассе ну никак не имеет истребительной функции.
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Население сокращается равномерно по стратам общества. А война убивает прежде всего патриотов и пассионариев
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Каких патриотов? Посмотри на списки погибших украинских солдат на этом сайте по месяцам.. там почти все погибшие жители далеких сел где нормальную работу днем с огнем не найдешь в то время как в АТО по нашим меркам хорошие деньги платят вот и идут туда..
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Более того, добровольцев намеренно бросали в котльі.
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Добре що лише один поранений. Цікаво, скільки ;нєбоєвих потєрь;.
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Вже і коні розуміють як ЗЕБІЛ дагаварилса, куди не засуне свого носа всюди *****, як у зовнішній так і внутрішній політиці. Ще й з ****** напросився на разгавор. А ***** його провертів на х..ю як катенка, з полоненими взагалі на№бав як молоого. Москалям по..х, Українців як вбивали так і вбивають, пята колона піднялась, ярі сєпари з українофобами та урки зайшли в Раду.. Такого піз...ца в Україні не було ще з 91р
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Сєпари, та урки зайшли в Раду завдяки мудрому наріду. Слава довбодятлам!
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Ну слава Богу, что у нас Презедент Зеленский и у нас только благодаря ему у нас сохраняется устойчивое перемирие. Остался бы Порох у руля Украины, то он только и наживался на войне!
СЛАВА ЗЕЛЕНСКОМУ!
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Мне больше нравиться не "ЗЕБИЛ", а "ЧЕЛОВЕК С ПОНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ IQ". Как-то толерантнее звучит. Враг вчера 20 раз нарушал перемирие, применяя артиллерию и минометы: ранен боец - Цензор.НЕТ 6734
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Ну подобається пені порохоср ...!
Замість хаяти агресора ху@ла ..нападають на Зеленського !?
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У Вас наверно ошибка, но по смыслу понятно .
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Уже целый месяц оккупанты нарушают перемирие, и все нарушают и нарушают. Неужели офицерам так нужны деньги, что каждый день пишут не правду .
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Пишут не офицеры, а ставленники Зеленского.
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Информация про события на линии разграничения относится или к служебной или к секретной, разглашать нельзя. о что дают в СМИ проходит цензуру.
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