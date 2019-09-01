 Враг вчера 20 раз нарушал перемирие, применяя артиллерию и минометы: ранен боец

Об этом говорится в сообщении на странице штаба ООС в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенного минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 11 обстрелов позиций ООС: шесть раз неподалеку от Водяного - из артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды в районе Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи Лебединского - из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Новогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ совершили 9 обстрелов позиций ООС: трижды вблизи Зайцево - из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку от Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов; дважды возле Луганского - из минометов калибра 82-мм и станковых противотанковых гранатометов; неподалеку от Новолуганского - из минометов калибра 120-мм, вооружения БПМ, а также автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Шумов – из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку от Троицкого - из минометов калибра 120-мм и 82-мм и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести.

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Также в штабе подчеркнули, что с начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня: в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Николаевки из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



