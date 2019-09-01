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 Вечером 31 августа противник обстреливал из запрещенного оружия Водяное, Шумы, Новолуганское, Зайцево, Лебединское, Троицкое и Луганское, - пресс-центр ОС

Продолжаются враждебные обстрелы позиций подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Уточняется, что 31 августа с 16:20 до 16:55 противник осуществлял обстрел в направлении населенного пункта Водяное из артиллерийских систем калибра 122 мм (6 снарядов), с 17:20 до 18:00 - в направлении населенного пункта Шумы из миномета 82-го калибра (6 мин), с 17:45 до 18:24 - в направлении населенного пункта Новолуганское из миномета 120-го калибра (5 мин), с 17:47 до 18:24 - в направлении населенного пункта Зайцево из миномета 82-го калибра (5 мин), с 17:52 до 18:25 - в направлении населенного пункта Лебединское из миномета 120-го калибра (2 мины), с 19:38 - в направлении населенного пункта Троицкое из миномета 82-го калибра (6 мин) и миномета 120-го калибра (6 мин), с 21:25 до 21:50 - в направлении населенного пункта Луганское из миномета 82-го калибра (3 мины).

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"Указанные факты в очередной раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по дальнейшему обострению конфликта, нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательном невыполнении Минских договоренностей. Украинская сторона СЦКК осуждает факты недопустимого, подлого и коварного нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников", - подчеркивается в сообщении.

Вечером 31 августа противник обстреливал из запрещенного оружия Водяное, Шумы, Новолуганское, Зайцево, Лебединское, Троицкое и Луганское, - пресс-центр ОС 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3145759
 
 
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Нашу землю оккупировали враг. А мы каждый день читаем про какие то Минские соглашения, которые что то запретили. Я как гражданин Украины не знаю таких Минских соглашений. И кто их выполняет, тот совершает уголовное преступление. Либо, в стране начаться выполнять её Законы либо её просто не будет.....
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Без виконання Мінських домовленостей і відновлення територіальної цілісності України санкції щодо Росії можуть тільки посилюватися, заявив президент України Володимир Зеленський.https://ua.interfax.com.ua/news/political/610396.html''
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Головне не стріляти у відповідь, чи не так ЗеШмарклі?☹️
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