 Вечером 31 августа противник обстреливал из запрещенного оружия Водяное, Шумы, Новолуганское, Зайцево, Лебединское, Троицкое и Луганское, - пресс-центр ОС

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Уточняется, что 31 августа с 16:20 до 16:55 противник осуществлял обстрел в направлении населенного пункта Водяное из артиллерийских систем калибра 122 мм (6 снарядов), с 17:20 до 18:00 - в направлении населенного пункта Шумы из миномета 82-го калибра (6 мин), с 17:45 до 18:24 - в направлении населенного пункта Новолуганское из миномета 120-го калибра (5 мин), с 17:47 до 18:24 - в направлении населенного пункта Зайцево из миномета 82-го калибра (5 мин), с 17:52 до 18:25 - в направлении населенного пункта Лебединское из миномета 120-го калибра (2 мины), с 19:38 - в направлении населенного пункта Троицкое из миномета 82-го калибра (6 мин) и миномета 120-го калибра (6 мин), с 21:25 до 21:50 - в направлении населенного пункта Луганское из миномета 82-го калибра (3 мины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы можем предложить РФ снять часть санкций в обмен на Донбасс, а в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму, - Коломойский

"Указанные факты в очередной раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по дальнейшему обострению конфликта, нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательном невыполнении Минских договоренностей. Украинская сторона СЦКК осуждает факты недопустимого, подлого и коварного нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников", - подчеркивается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Противник применил запрещенные минометы калибра 82 мм на Донбассе, ранен боец ОС, - пресс-центр. ВИДЕО