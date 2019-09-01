 До 2 сентября по всей Украине - чрезвычайная пожарная опасность, - ГСЧС

"По данным Укргидрометцентра, 30 августа - 2 сентября в Украине чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ГСЧС.

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