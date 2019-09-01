 До 2 сентября по всей Украине - чрезвычайная пожарная опасность, - ГСЧС

"По данным Укргидрометцентра, 30 августа - 2 сентября в Украине чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ГСЧС.
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Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в семи областях Украины, - ГСЧС
До 17 июня на всей территории Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, - Гидрометцентр
Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в нескольких областях Украины
Синоптики предупреждают о пожарной опасности на большей части территории Украины, - ГСЧС
ГСЧС предупреждает о пожарной опасности в южных, восточных и центральных областях Украины. КАРТА
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Олег Шевчук c98106a2
Гори, гори моя страна (народная кацапская песня)
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01.09.2019 01:40
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Bob Fayn
і я так кажу..пожарна небезрека----діти до школи йдуть
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01.09.2019 01:48
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Старый пионэр
Тоже мне новость в эту минуту! Вон Лома навешал люлей Кембелу! Вот это класс!
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01.09.2019 01:52
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Jimmy Hill
...a це зов-сiм iнше:
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01.09.2019 02:16
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