 На встрече с Трампом мы готовы говорить о бизнесе между странами и прекращении войны на Донбассе, - Зеленский

Об этом глава государства рассказал в интервью, обнародованном на телеканале "1+1", пишет Цензор.НЕТ.
"Мы готовы говорить с Америкой о бизнесе между странами. Ну, есть еще вопросы международных отношений, вопрос решения прекращения войны. Мы ожидаем их поддержки. Но они откровенно поддерживают", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос, чего он ожидает от встречи с Трампом.
Он подчеркнул, что США является стратегическим партнером Украины во многих сферах, особенно в энергетике, безопасности энергетического комплекса, оборонно-промышленном комплексе.
"Президентам нужно встретиться, познакомиться, посмотреть в глаза. Сказать, что их интересует в стране. Мы скажем, что нам нужно от них. Мы не будем с протянутой рукой к ним. Нет. Мы говорим: вот, мы предлагаем - инвестируйте в страну. Нам нужны более дешевые деньги", - сказал глава государства.
При этом он отметил, что Украина будет работать над усилением доверия к правоохранительной системе.
"Мы должны быть независимой и сильной страной... Ехать и сказать: пожалуйста, вы такая большая страна, дайте нам немножко денег, мы вас будем поддерживать - нет. Мы нормальная страна. У нас просто идет война. Мы сильная страна", - заявил президент Украины.
"Поэтому давайте вместе работать. У вас есть заинтересованность в экономике, предприятиях Украины, нашей земле, энергетическом комплексе. Давайте деньги. Инвестируйте", - подытожил Зеленский.
Напомним, посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что подготовка встречи Зеленского и Трампа завершится в августе-сентябре.
Источник: https://censor.net.ua/n3145757
Та невже. Вам знову парадне обісцяли янкі
😂🤣😂🤣
Так і не відповів. У мене є три версії:
1. Обама
2. Трамп
3. Ти сам
😂🤣😂🤣👍
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Американці не будуть інвестувати в країну, де придушена свобода слова і приймають закони з якими депутати не були ознайомлені.
Абу- ты верещишь шо хочешь, какой тебе еще свободы слова надо? Напрямую в бан неугодных тебе отправлять?
НУ И , ЗЕ- когда будет вступ?
У Ольгіно вже кловунів почали набирати?
😂🤣😂🤣👍
Ти п'яний, чи що? Це потрібно записувати. Такого тут я ще не бачив
😂🤣😂🤣😂👍