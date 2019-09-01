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 Политика Украины
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Все про:бизнес (1195) Зеленский (2622) США (15275) Донбасс (19265) Трамп (2353)

 На встрече с Трампом мы готовы говорить о бизнесе между странами и прекращении войны на Донбассе, - Зеленский

Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом рассчитывает договориться по большому количеству пунктов.

Об этом глава государства рассказал в интервью, обнародованном на телеканале "1+1", пишет Цензор.НЕТ.

"Мы готовы говорить с Америкой о бизнесе между странами. Ну, есть еще вопросы международных отношений, вопрос решения прекращения войны. Мы ожидаем их поддержки. Но они откровенно поддерживают", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос, чего он ожидает от встречи с Трампом.

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Он подчеркнул, что США является стратегическим партнером Украины во многих сферах, особенно в энергетике, безопасности энергетического комплекса, оборонно-промышленном комплексе.

"Президентам нужно встретиться, познакомиться, посмотреть в глаза. Сказать, что их интересует в стране. Мы скажем, что нам нужно от них. Мы не будем с протянутой рукой к ним. Нет. Мы говорим: вот, мы предлагаем - инвестируйте в страну. Нам нужны более дешевые деньги", - сказал глава государства.

При этом он отметил, что Украина будет работать над усилением доверия к правоохранительной системе.

"Мы должны быть независимой и сильной страной... Ехать и сказать: пожалуйста, вы такая большая страна, дайте нам немножко денег, мы вас будем поддерживать - нет. Мы нормальная страна. У нас просто идет война. Мы сильная страна", - заявил президент Украины.

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"Поэтому давайте вместе работать. У вас есть заинтересованность в экономике, предприятиях Украины, нашей земле, энергетическом комплексе. Давайте деньги. Инвестируйте", - подытожил Зеленский.

Напомним, посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что подготовка встречи Зеленского и Трампа завершится в августе-сентябре.

Источник: https://censor.net.ua/n3145757
 
   
 Топ комментарии
 
😂🤣😂🤣😂
У Ольгіно вже кловунів почали набирати?
😂🤣😂🤣👍
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Я щось пропустив? Цього кловуна вже запросили на зустріч з Трампом? Йому ж сказали, покажи результат, прибери сміття у вигляді Бені, тоді поговоримо🤔
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США интересует вступ Украины в НАТО. Такие страны США поддерживает всегда
НУ И , ЗЕ- когда будет вступ?
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Я щось пропустив? Цього кловуна вже запросили на зустріч з Трампом? Йому ж сказали, покажи результат, прибери сміття у вигляді Бені, тоді поговоримо🤔
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О своём клоуне беспокойтесь. Разговор с ним президент Украины намерен вести с позиции силы: "Давайте деньги. Инвестируйте", - подытожил Зеленский.
Источник: https://censor.net.ua/n3145757
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При "неклоуне" обаме мы потеряли Крым.
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Ваш кловун значно менший, а от смердить для вас значно більше😂🤣😂🤣
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Большой кудрявый шкаф громче падает (есть вроде такая поговорка) Янкигоухоум!
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😂🤣😂🤣😂👍
Та невже. Вам знову парадне обісцяли янкі
😂🤣😂🤣
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Юмор сегодняшних американцев вызывает лишь горькую усмешку. Петросян не из ваших?
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Так хто тобі обісьцяв парадне? 🤔
Так і не відповів. У мене є три версії:
1. Обама
2. Трамп
3. Ти сам
😂🤣😂🤣👍
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"Поэтому давайте вместе работать. У вас есть заинтересованность в экономике, предприятиях Украины, нашей земле, энергетическом комплексе. Давайте деньги. Инвестируйте", - подытожил Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3145757
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Американці не будуть інвестувати в країну, де придушена свобода слова і приймають закони з якими депутати не були ознайомлені.
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Американці не будуть інвестувати в країну, де придушена свобода слова

Абу- ты верещишь шо хочешь, какой тебе еще свободы слова надо? Напрямую в бан неугодных тебе отправлять?
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США интересует вступ Украины в НАТО. Такие страны США поддерживает всегда
НУ И , ЗЕ- когда будет вступ?
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Зеленский поставит Трампа перед выбором - либо немедленный приём в НАТО, либо он собирает Луку и ***** в Беловежской Пуще и они объявляют роспуск Совка недействительным.
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😂🤣😂🤣😂
У Ольгіно вже кловунів почали набирати?
😂🤣😂🤣👍
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Вот тогда америкашки завертятся как уж на сковородке. Три могучих государства, объединённых в одно + Китай - серьёзная угроза вашему мировому доминированию, которое и так уже клонится к закату.
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😂🤣😂🤣😂
Ти п'яний, чи що? Це потрібно записувати. Такого тут я ще не бачив
😂🤣😂🤣😂👍
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Зеля, лучше не надо, а то ты с Нетаньяху уже поговорил, и нам теперь пенсии не бедным персионерам в Израиле платить надо.
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Вітаю з перемогою нашого козака Василя Ломаченко! Слава Україні!
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