 Зеленский пообещал "громкую историю" в связи с финансированием партии Медведчука из-за рубежа

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью "1+1", информирует Цензор.НЕТ.
"Там есть еще большие вопрос, это его партия, или там временное объединение и кто они такие", - отметил он.
По его словам, "есть большой вопрос", откуда у этой политсилы деньги на финансирование своей деятельности, в частности на финансирование телеканалов.
"У нас есть ответы - объемы кэша откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - резюмировал президент.
Кто за пальчевским стоит? Ахметов?
У кого то есть сомнения???
- Вельмишановна…
- Без вашої підтримки цього би не сталося.
- Пані Севгіль. Я з дуже високою повагою ставлюся до вас як до журналіста. Я дуже шаную вас, щоб допустити на мить, що ви повірили, що був період, будь-який в українській історії, коли Медведчук не мав ролі і впливу. Наголошую на тому, що це було в кожен з років країни.
- Але зараз він має представництво в 13% в парламенті. І в нього не було такої кількості бізнес-інтересів тут...
- Браво, тільки при Порошенку він цього не мав. При Порошенку він навіть не балотувався! При Порошенку він навіть не намагався забезпечити такий вплив на інформаційні канали!
Заглавную "П" презику не поставили... -- поддержал! *)
...взлёты вижу -- где посадки? *)
Зе , ты Цензор читаешь ? Слухай сюда , шо пан Куприк каже :
Это агенты КГБ .
Почув