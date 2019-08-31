 Зеленский пообещал "громкую историю" в связи с финансированием партии Медведчука из-за рубежа

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью "1+1", информирует Цензор.НЕТ.

"Там есть еще большие вопрос, это его партия, или там временное объединение и кто они такие", - отметил он.

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По его словам, "есть большой вопрос", откуда у этой политсилы деньги на финансирование своей деятельности, в частности на финансирование телеканалов.

"У нас есть ответы - объемы кэша откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - резюмировал президент.