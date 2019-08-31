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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2622) Медведчук (964) финансирование (1361) Оппозиционная платформа - За життя (3)

 Зеленский пообещал "громкую историю" в связи с финансированием партии Медведчука из-за рубежа

"Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука финансируется из-за рубежа, и из этого будет "громкая история".

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью "1+1", информирует Цензор.НЕТ.

"Там есть еще большие вопрос, это его партия, или там временное объединение и кто они такие", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотрудники ФСИН возле "Лефортово" выпроводили журналистов всех СМИ кроме 112 канала Медведчука, - журналист Барабанов. ФОТО

По его словам, "есть большой вопрос", откуда у этой политсилы деньги на финансирование своей деятельности, в частности на финансирование телеканалов.

"У нас есть ответы - объемы кэша откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - резюмировал президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3145754
 
   
 Топ комментарии
 
Шо там освободили пленных или на ту историю уже забили и теперь хотят зебилам впарить другую историю???!!! Зеленский пообещал "громкую историю" в связи с финансированием партии Медведчука из-за рубежа - Цензор.НЕТ 4319
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Ні. Він просто вчергове своїм по вухах поїздив. Вони в екстазі заскиглили й готові до наступого сеансу.
Там дивляться не на справи (факт виконаної завершеної дії), а на красивий порядок слів в реченні.
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Там каеаято тварь через правильноговорение на112м и тп расскручивает тварь пальчевского по мотивам зеленского и полухребетного абрамовича. То есть с установкой пальчевского на место зелени в24м году. Ведь 73% быдло за любую голограмму проголосует что покажет зомболоханка.
Кто за пальчевским стоит? Ахметов?
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Читаем правильно - заранее предупредил...
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Знову свиноватна вакханалія на Цензорі. ))) То інша справа, вийде щось з цього, чи ні, але Зеленський вперше торкнувся теми Медведчука. Скільки разів Свинарчук проти Медведчука щось казав? )))
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- Саме за час вашого президентства Віктор Медведчук став одним із найпотужніших гравців у внутрішній політиці.

- Вельмишановна…

- Без вашої підтримки цього би не сталося.

- Пані Севгіль. Я з дуже високою повагою ставлюся до вас як до журналіста. Я дуже шаную вас, щоб допустити на мить, що ви повірили, що був період, будь-який в українській історії, коли Медведчук не мав ролі і впливу. Наголошую на тому, що це було в кожен з років країни.

- Але зараз він має представництво в 13% в парламенті. І в нього не було такої кількості бізнес-інтересів тут...

- Браво, тільки при Порошенку він цього не мав. При Порошенку він навіть не балотувався! При Порошенку він навіть не намагався забезпечити такий вплив на інформаційні канали!
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Ти шо! Ваш ляльковод сказав що Свинарчуків нагородити треба!
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резюмировал президент.

Заглавную "П" презику не поставили... -- поддержал! *)
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Медведчук грамотный юрист, всё, что делает, каким бы мерзким по человеческим меркам оно не было, никогда и нигде не выходит за рамки законов, которые он знает еще и получше Портного. Поэтому его не могла посадить прежняя власть, не удастся это и нынешней.
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Зеленський: ми говоримо з Польщею єдиним голосом, «Північний потік-2» є неприйнятним https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelensky-v-polshchi/30139491.html
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-- популизм, это когда: "Не голова, а просто попа"
...взлёты вижу -- где посадки? *)
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Мертвечук вигіднмй у всіх розуміннях..як переговорник з )(уйлом, і як пинати під зад, і як робити шоу для нароту.
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"Там есть еще большие вопрос, это его партия, или там временное объединение и кто они такие - отметил он. "

Зе , ты Цензор читаешь ? Слухай сюда , шо пан Куприк каже :

Это агенты КГБ .

Почув Зеленський пообіцяв "гучну історію" у зв'язку з фінансуванням партії Медведчука з-за кордону - Цензор.НЕТ 6656
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Это пятёрка, я хочу услышать эту историю!
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Хорошо, хоть Коломойский Зелю сдерживает! -- а то б мы мали щас -- семимильными шагами, за три дня, минуя капитализм! ...*)
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соевые, скажите что при свиновальце такого не было.
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