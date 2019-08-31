EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  637  21
Все про:граница (3243) Зеленский (2622) Польша (4883) Дуда (279) пункт пропуска (521)

 Дуда анонсировал работу над созданием новых пунктов пересечения границы Польши с Украиной

Украина будет улучшать работу пунктов пропуска на границе с Польшей, что будет способствовать экономическому сотрудничеству с Европейским союзом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Польшу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Важным элементом нашего диалога является также приграничное сотрудничество. Мы будем улучшать работу пунктов пропуска на украинско-польской границе, что будет способствовать экономическому сотрудничеству Украины с ЕС и, самое главное, - усилению межчеловеческих контактов", - сказал Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Из бюджета будет выделено 16 млн на ремонт моста на границе с Беларусью. ФОТО

Он также отметил, что Украина заинтересована в том, чтобы стать активным участником региональных проектов и инициатив Польского государства, например таких, как "Триморье" (охватывает страны между Балтийским, Адриатическим и Черным морями).

"Уже сейчас мы сотрудничаем в рамках строительства трансъевропейской магистрали Via Carpatia. Мы также обсудили амбициозный для нас проект водного пути Е-40", - сообщил президент Украины.

В свою очередь Анджей Дуда подчеркнул, что во время встречи Владимир Зеленский обратил внимание на проблему транспортных лицензий, которые необходимы украинским перевозчикам. "Мы зафиксировали это. Я буду разговаривать с соответствующими министрами: министром инфраструктуры, господином Анджеем Адамчиком, а также с министром внутренних дел, господином Мариушем Каминским", - заверил президент Польши.

По его словам, в контексте разговора об улучшении пограничной инфраструктуры стороны вспомнили о польском кредите в размере 100 млн евро. "Мы услышали, что проходит процедура, которая позволит украинской стороне использовать этот кредит. Я очень рад, так как это улучшит инфраструктуру на границе", - отметил Анджей Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы почти 130 миллионов раз выезжали за пределы страны в 2014-2018 годах, - ГПСУ

Президент Польши отдельно сообщил, что будет обсуждать со своими министрами создание новых пунктов пересечения границы с Украиной.

Он также выразил желание, чтобы товарооборот между двумя странами увеличивался, чтобы возможности польского бизнеса в Украине росли, а Польша была более открытой для предпринимателей из Украины. "Надеюсь, что такие возможности будут, и сотрудничество в этой области продолжит развиваться", - резюмировал президент Польши.

Источник: https://censor.net.ua/n3145753
 
 
 Топ комментарии
 
Чекаємо на наплив польських педагогів. Навряд чи у Польщі та Німеччині їм платять по 4000Є.
 показать весь комментарий
 
Польщі треба ще спростити умови для працевлаштування українців, бо після провальної зеполітики багато хто захоче працювати за кордоном😏
 показать весь комментарий
 
Саме так! Цілими ешелонами бідно, але охайно вдягнені заробітчани повертаються в Україну, співаючи народних пісень та славлячи великого ЗЕ!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Напевно при блазні геть усі гастарбайтери додому в Україну поспішають, що не вистачає пунктів пропуску.
 показать весь комментарий
 
 
Саме так! Цілими ешелонами бідно, але охайно вдягнені заробітчани повертаються в Україну, співаючи народних пісень та славлячи великого ЗЕ!
 показать весь комментарий
 
 
Хер ты угадал! Бедно но аккуратно одетые заробитчаны пакуют чемоданы и готовляться с осени на переезд в Германию. А бедные и оборванные украинци пакуют чемоданы что бы заменить в Польше тех кто свалит в Германию!
Потому как в Польше 12зл в час, а в Германии 10евро в час.
Но для оборваных и 10злот за счастье!
а что тут будет, спросите вы? а срать на эту страну, зебилоиды тут будут!
 показать весь комментарий
 
 
а то при пете так Украина поднялась экономически - что 10% население на заработки выехали - да порохосос
 показать весь комментарий
 
Вот при Володе все вернуться да отсос???
 показать весь комментарий
 
 
Это хорошая новость. Уже после этого человек сто достали чемоданы, а после ржачной новости о приглашении Польши восстанавливать дамбас так все тысяча человек полезли за чемоданами ( остальные все еще ржут, не могут успокоится))))
 показать весь комментарий
 
Польщі треба ще спростити умови для працевлаштування українців, бо після провальної зеполітики багато хто захоче працювати за кордоном😏
 показать весь комментарий
 
 
Польше - прошлый век. С осени Германия упрощает трудоустройство для украинцев...
 показать весь комментарий
 
 
Блін. А я польську вчу. Кидати і вчити німецьку?
 показать весь комментарий
 
Опять Зрадофилиш, Абу? Ты стандартный кацап, который ждет с нетерпением, как плохо будет Украине. Сейчас ты подвывать начнешь, что зимой не за что газ покупать будет и ВСЕ замерзнут.
 показать весь комментарий
 
Чекаємо на наплив польських педагогів. Навряд чи у Польщі та Німеччині їм платять по 4000Є.
 показать весь комментарий
 
 
В Калифорнии $7000 - средняя (!) зарплата учителя. В обычной школе. Нет ничего невозможного - надо верить в Украину, а не выискивать во всем Зраду и радоваться , если у новой власти, что-то будет не получатся.
 показать весь комментарий
 
Я не вишукую. Я передбачав і бачу. Абордажна команда виконує своє завдання. А дієта зелененького планктона мене не цікавить.
 показать весь комментарий
 
Что ты, зубожив за 2 дня, после избрания нового премьера?
 показать весь комментарий
 
Нового прем'єра? Яке його погоняло і чий він?
 показать весь комментарий
 
Я бачу що в зебобіків бОшки попливли остаточно. Зай гезунд, шлимазл гой.
 показать весь комментарий
 
кацап, я не понимаю твоего варняканья.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх