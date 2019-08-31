EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  3875  203
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (2622) Кабмин (11131) тарифы (1612) коммунальные услуги (272) Повышение тарифов (3) Гончарук_Алексей (35)

 Зеленский: "Если модели уменьшения коммуналки не будет, будем прощаться с правительством Гончарука"

Правительство Алексея Гончарука должно снизить стоимость коммунальных услуг, найдя для этого нужную модель. В случае отсутствия изменений - Кабмин будет отправлен в отставку.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью к 100 дням президентства, которое транслировал канал 1+1, информирует Цензор.НЕТ.

"Если модели уменьшения коммуналки не будет, будем прощаться с правительством. Все что смогут, они сделают. Вопрос не в том, какая цена коммуналки, вопрос в том, какой процент от того, что человек получает пенсии или зарплаты, платит за коммуналку. Это же вопрос. И такую структурную проблему, структурную задачу ставится новому правительству. Смотри, коммуналка может быть такой же - рыночные цены, прочее – тогда увеличиваем пенсии, увеличиваем субсидии, увеличиваем заработную плату. То есть мы говорим о проценте. Не может 50%, 60%, 70%, 80% или 90% от суммы, которую получает человек, платить за коммуналку. Ну просто не может. Умрет человек. Зачем мы работаем, для кого, зачем эти сложные экономические формулы?", - отметил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Выход есть", - Коболев анонсировал новое решение, которое поможет украинцам зимой "не платить больше" за газ

Правительству известна такая позиция президента, поэтому они "что-то готовят". "Такая же история готовится по поводу кредитования. Готовят, чтобы ослабить этот процент, чтобы процент был уменьшен. Готовят формат, чтобы в 2020 году у людей была возможность покупать те или иные вещи, недвижимость или землю. Потому что я понимаю, что такое 17-18%. Просто невозможно платить такой кредит", - убежден Владимир Зеленский.

Напомним, Верховная Рада 9-го созыва 29 августа назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. Гончарук заявил с парламентской трибуны после присяги членов нового Кабинета министров, что программа назначенного правительства будет готова в течение месяца. Он также отметил, что главная задача нового правительства - экономический рост.

Источник: https://censor.net.ua/n3145752
 
   
 Топ комментарии
 
это больше, чем зрада.

это - голимый популизм.


 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
О, вот то шо ты сморозил и называется "голимый 3.14здёж" .Надеюсь, ПП Уксусов объяснение зедебилов удовлетворило.
 показать весь комментарий
 
Зе идет по стопам Лукашенко, тот ставил ,,неподъемную задачу,, - увеличить зарплату, но .... где средства взять ..
 показать весь комментарий
 
Идиот! Схема снижения "коммуналки" только одна- реальный рынок услуг, либо- схемы увеличения доходов гоаждан! Когда комуналка станет на уровне 10-15 процентов от средней зар платы! Вывод теневой экономики из тени- 1 раз, изменение налогового законодательства- путем снижения давления на бизнесс уменьшением ставок налогов, но расширения базы налогоблажения! В первую очередь уберите с предприятий двойное налогоблажение прибыли!!!! Да да! Все юридические лица имеют конечных бенефициаров- учредителей- уберите налог на прибыль с предприятий, и сделайте основным- подоходный налог! Уберите упрощенную систему налогоблажения, сделайте НДС на уровне 10 процентов! Уберите 32процента на ФЗП - это бред сивой кобылы,чтобы выплатить человеку 100 гривень зарплаты бизнесс должен заплатить 32 гривны в Пенсионный фонд! Плюс - оаботник еще 10 процентов! Это грабеж! Сделайте почаслвую ставку труда с ограничением 40 часов в неделю, сверху- 1
5-2 раза тариф, как во всем цивилизованном мире! Уберите этот совок из трудового законодательства, и установите минимальную по часовкю зар плату исходя из прожиточного минимума! И будет вам счастье!
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх