 Зеленский: "Если модели уменьшения коммуналки не будет, будем прощаться с правительством Гончарука"

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью к 100 дням президентства, которое транслировал канал 1+1, информирует Цензор.НЕТ.

"Если модели уменьшения коммуналки не будет, будем прощаться с правительством. Все что смогут, они сделают. Вопрос не в том, какая цена коммуналки, вопрос в том, какой процент от того, что человек получает пенсии или зарплаты, платит за коммуналку. Это же вопрос. И такую структурную проблему, структурную задачу ставится новому правительству. Смотри, коммуналка может быть такой же - рыночные цены, прочее – тогда увеличиваем пенсии, увеличиваем субсидии, увеличиваем заработную плату. То есть мы говорим о проценте. Не может 50%, 60%, 70%, 80% или 90% от суммы, которую получает человек, платить за коммуналку. Ну просто не может. Умрет человек. Зачем мы работаем, для кого, зачем эти сложные экономические формулы?", - отметил глава государства.

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Правительству известна такая позиция президента, поэтому они "что-то готовят". "Такая же история готовится по поводу кредитования. Готовят, чтобы ослабить этот процент, чтобы процент был уменьшен. Готовят формат, чтобы в 2020 году у людей была возможность покупать те или иные вещи, недвижимость или землю. Потому что я понимаю, что такое 17-18%. Просто невозможно платить такой кредит", - убежден Владимир Зеленский.

Напомним, Верховная Рада 9-го созыва 29 августа назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. Гончарук заявил с парламентской трибуны после присяги членов нового Кабинета министров, что программа назначенного правительства будет готова в течение месяца. Он также отметил, что главная задача нового правительства - экономический рост.