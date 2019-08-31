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 Политика Украины
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Все про:переезды (16) Богдан Андрей (152) Офис Президента (81)

 Подходящих вариантов переезда Офиса президента с Банковой пока нет, - Богдан

В Офисе президента в настоящее время не видят подходящих вариантов переезда с улицы Банковой в Киеве в какое-либо другое место.

Об этом заявил глава Офиса Андрей Богдан в интервью проекту "100 дней президента Украины", обнародованном на телеканале "1+1" в субботу, пишет Цензор.НЕТ.

"Мы не можем найти на сегодняшний день вариант переезда. Была абсолютно логичная конструкция переезда в Украинский дом с размещением здесь музея. Но действительно, время проведения там ремонтных работ, плюс все системы секретности, связи, безопасности - настолько все сложно, что нет смысла это делать как временное", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вместо администрации - офис, кабинет с видом на Европейскую площадь, системы энергосбережения и площадь для протестов, - Зеленский обсудил переезд с Банковой. ВИДЕО

В свою очередь первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил: "Не своевременно. Но это лично мое мнение. И нет таких предложений, на которые все сказали бы: да, это суперпредложение, это недорого, это красиво и там удобно".

Напомним, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию президента с улицы Банковой в Киеве. После выборов он также говорил о таких планах. Глава АП Богдан заявил, что АП переедет с Банковой, а из старого здания могут сделать музей украинской государственности.

Основатель 33ВY Architecture Иван Юнаков, выступивший соавтором проекта, считает, что предварительная стоимость ревитализации здания Украинского дома в Киеве под новый офис президента Владимира Зеленского может составить более 300 млн грн, все согласования проекта займут около месяца, строительные работы - 6-10 месяцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3145751
 
 
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Всё, как обычно.

Даже в этом обманули зебилов ))))))))))))))))))))))

Они хоть что-то из обещанного, необещанного и пошученного сделали ?
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І навіть в цьому зє голосоватєлєй мордою в багно опустили.
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та ні там сромно буде від народу ховатись
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еще одно бздо по ветру...
а как жеж там энергетика...не та? уже та?
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А как же аура, музей, бутик для ленки-ополченки? все прахом.. нет подходящего места.... ой бяда
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НВ‏ @tweetsNV 5 ч.5 часов назад



Свадьба в Сент-Тропе с участием Богдана стоила 2 млн евро, по списку гостей можно изучать историю рейдерства в Украине - журналист

https://nv.ua/ukraine/politics/andrey-bogdan-svadba-v-sent-trope-stoila-2-mln-evro-novosti-ukrainy-50040226.html

Подходящих вариантов переезда Офиса президента с Банковой пока нет, - Богдан - Цензор.НЕТ 3711
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Переезжают - "зрада, тратят наши деньги"
Не переезжают - "зрада, обманули".
В процессе переезда - "зрада, нечем больше заняться".
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не переезжают то не зрада. то вам нассали опять в оченятки
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Не прошло и 100 дней, - дуракам объяснили, что они дураки.
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Вчера в Гонконге протестующим показывали документалку от Netflix "Зима в огне" про Майдан в Киеве, а сегодня там уже появились огненные баррикады от полиции...
(С)
@Vitauskas_A
🤔
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Ну поживут, обживутся, оботрутся, пообвыкнут. И все будет как и было. Чинно и благородно, по старине...
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Президент України Володимир Зеленський знову заявив, що закон про українську мову треба переглянути. Подходящих вариантов переезда Офиса президента с Банковой пока нет, - Богдан - Цензор.НЕТ 9241
Про це він сказав в інтерв'ю 1+1 з нагоди 100 дня президентства.
За його словами, будь-яке рішення зараз «буде бити по президентові і парламенту».
Президент наголосив, що необхідно прийняти законопроєкт про національні меншини.
«Там треба прописати про мову нацменшин, про віру. І все. Про армію - ні, армія у нас одна, українська», − заявив Зеленський.
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Подходящих вариантов переезда Офиса президента с Банковой пока нет..

Как это нет? В цирк переезжайте, там вам самое место.
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