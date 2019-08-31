 Подходящих вариантов переезда Офиса президента с Банковой пока нет, - Богдан

Об этом заявил глава Офиса Андрей Богдан в интервью проекту "100 дней президента Украины", обнародованном на телеканале "1+1" в субботу, пишет Цензор.НЕТ.
"Мы не можем найти на сегодняшний день вариант переезда. Была абсолютно логичная конструкция переезда в Украинский дом с размещением здесь музея. Но действительно, время проведения там ремонтных работ, плюс все системы секретности, связи, безопасности - настолько все сложно, что нет смысла это делать как временное", - сказал он.
В свою очередь первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил: "Не своевременно. Но это лично мое мнение. И нет таких предложений, на которые все сказали бы: да, это суперпредложение, это недорого, это красиво и там удобно".
Напомним, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию президента с улицы Банковой в Киеве. После выборов он также говорил о таких планах. Глава АП Богдан заявил, что АП переедет с Банковой, а из старого здания могут сделать музей украинской государственности.
Основатель 33ВY Architecture Иван Юнаков, выступивший соавтором проекта, считает, что предварительная стоимость ревитализации здания Украинского дома в Киеве под новый офис президента Владимира Зеленского может составить более 300 млн грн, все согласования проекта займут около месяца, строительные работы - 6-10 месяцев.
Даже в этом обманули зебилов ))))))))))))))))))))))
Они хоть что-то из обещанного, необещанного и пошученного сделали ?
а как жеж там энергетика...не та? уже та?
Свадьба в Сент-Тропе с участием Богдана стоила 2 млн евро, по списку гостей можно изучать историю рейдерства в Украине - журналист
https://nv.ua/ukraine/politics/andrey-bogdan-svadba-v-sent-trope-stoila-2-mln-evro-novosti-ukrainy-50040226.html
Не переезжают - "зрада, обманули".
В процессе переезда - "зрада, нечем больше заняться".
(С)
@Vitauskas_A
🤔
Про це він сказав в інтерв'ю 1+1 з нагоди 100 дня президентства.
За його словами, будь-яке рішення зараз «буде бити по президентові і парламенту».
Президент наголосив, що необхідно прийняти законопроєкт про національні меншини.
«Там треба прописати про мову нацменшин, про віру. І все. Про армію - ні, армія у нас одна, українська», − заявив Зеленський.
Как это нет? В цирк переезжайте, там вам самое место.