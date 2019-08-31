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 Политика Украины
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Все про:переезды (16) Богдан Андрей (152) Офис Президента (81)

 Подходящих вариантов для переезда Офиса президента с Банковой пока нет, - Богдан

В Офисе президента в настоящее время не видят подходящих вариантов переезда с улицы Банковой в Киеве в какое-либо другое место.

Об этом заявил глава Офиса Андрей Богдан в интервью проекту "100 дней президента Украины", обнародованном на телеканале "1+1" в субботу, пишет Цензор.НЕТ.

"Мы не можем найти на сегодняшний день вариант переезда. Была абсолютно логичная конструкция переезда в Украинский дом с размещением здесь музея. Но действительно, время проведения там ремонтных работ, плюс все системы секретности, связи, безопасности - настолько все сложно, что нет смысла это делать как временное", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вместо администрации - офис, кабинет с видом на Европейскую площадь, системы энергосбережения и площадь для протестов, - Зеленский обсудил переезд с Банковой. ВИДЕО

В свою очередь первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил: "Не своевременно. Но это лично мое мнение. И нет таких предложений, на которые все сказали бы: да, это суперпредложение, это недорого, это красиво и там удобно".

Напомним, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию президента с улицы Банковой в Киеве. После выборов он также говорил о таких планах. Глава АП Богдан заявил, что АП переедет с Банковой, а из старого здания могут сделать музей украинской государственности.

Основатель 33ВY Architecture Иван Юнаков, выступивший соавтором проекта, считает, что предварительная стоимость ревитализации здания Украинского дома в Киеве под новый офис президента Владимира Зеленского может составить более 300 млн грн, все согласования проекта займут около месяца, строительные работы - 6-10 месяцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3145751
 
   
 Топ комментарии
 
Всё, как обычно.

Даже в этом обманули зебилов ))))))))))))))))))))))

Они хоть что-то из обещанного, необещанного и пошученного сделали ?
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І навіть в цьому зє голосоватєлєй мордою в багно опустили.
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я вчера с одним прыхыльником ЗЕ разговаривал.

Он понимает, что выбрали говно,

но виноват по его версии Порох, потому что довёл народ.

Как конкретно довёл, он объяснить не смог, но главное, что довёл
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НУ ШО ПОРОХОБОТИКИ?
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Всё, как обычно.

Даже в этом обманули зебилов ))))))))))))))))))))))

Они хоть что-то из обещанного, необещанного и пошученного сделали ?
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да......народ решил радикально поменять власть в Украине он это и сделал на выборах. И похрен кто пришел само главное новые лица
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я вчера с одним прыхыльником ЗЕ разговаривал.

Он понимает, что выбрали говно,

но виноват по его версии Порох, потому что довёл народ.

Как конкретно довёл, он объяснить не смог, но главное, что довёл
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Одна знакомая (голосовала за преЗедента) сказала: Жить надо. Жить не с кем. Живешь с кем попало........
Вот такая логика🙁, а ведь тетенька с высшим образованием........
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тетенька не с высшим образованием, а с дипломом о высшем образовании
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Может это моя не корректная грамматика, но отличное замечание: с дипломом(!)
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Если она живет с кем попало, то она б***ь
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Новые лица? У вас память как у золотой рыбки - 6 сек?
Подымите трудовую биографию ключевых фигур Зекоманды и вы прозреете от этих "новых лиц".
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Ви як завжди, зебіли малороські. Даєш щось у нас змінилось? У вас константа.
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а тебе что до чужих 3000000? они даже не бюджетные
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а чьи? кстати, что там с экономией на параде 300000? есть какие то цифры во сколько обошелся бидон помоев и шоу фриков которое устроило это зеленое убожество?
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А не було економії. Парад 2018р обійшовся брохи більше 10 мільйонів.
Зєєєля збрехав!
Цікаво, а де Нацжони? Чому не зикидають ОПУ свинячими язиками, як символами брехні? Це не дорого, свинячий язик коштує разів у 5 дешевше за іграшкову свинку!
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І навіть в цьому зє голосоватєлєй мордою в багно опустили.
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та ні там сромно буде від народу ховатись
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еще одно бздо по ветру...
а как жеж там энергетика...не та? уже та?
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А как же аура, музей, бутик для ленки-ополченки? все прахом.. нет подходящего места.... ой бяда
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НВ‏ @tweetsNV 5 ч.5 часов назад



Свадьба в Сент-Тропе с участием Богдана стоила 2 млн евро, по списку гостей можно изучать историю рейдерства в Украине - журналист

https://nv.ua/ukraine/politics/andrey-bogdan-svadba-v-sent-trope-stoila-2-mln-evro-novosti-ukrainy-50040226.html

Подходящих вариантов переезда Офиса президента с Банковой пока нет, - Богдан - Цензор.НЕТ 3711
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Переезжают - "зрада, тратят наши деньги"
Не переезжают - "зрада, обманули".
В процессе переезда - "зрада, нечем больше заняться".
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не переезжают то не зрада. то вам нассали опять в оченятки
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кстати как только петрилла не стало то и титушки в реале пропали. кто смог то перешёл на бототитушку а кого оставили без зарплаты.
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Не прошло и 100 дней, - дуракам объяснили, что они дураки.
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справді, порохоботам пояснили, що даремно вони хрюкали про витрати бюджетних грошей на переїзд, бо переїзду не передбачається.
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Вчера в Гонконге протестующим показывали документалку от Netflix "Зима в огне" про Майдан в Киеве, а сегодня там уже появились огненные баррикады от полиции...
(С)
@Vitauskas_A
🤔
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Депутатам ВР обов'язково потрібно переглянути цей фільм
🤔
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Ну поживут, обживутся, оботрутся, пообвыкнут. И все будет как и было. Чинно и благородно, по старине...
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Президент України Володимир Зеленський знову заявив, що закон про українську мову треба переглянути. Подходящих вариантов переезда Офиса президента с Банковой пока нет, - Богдан - Цензор.НЕТ 9241
Про це він сказав в інтерв'ю 1+1 з нагоди 100 дня президентства.
За його словами, будь-яке рішення зараз «буде бити по президентові і парламенту».
Президент наголосив, що необхідно прийняти законопроєкт про національні меншини.
«Там треба прописати про мову нацменшин, про віру. І все. Про армію - ні, армія у нас одна, українська», − заявив Зеленський.
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Російськомовність в Україні є ознакою дегенератизму. Ні?...а ознакою чого є російськомовність в Україні?
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В нас буде Мова Нацменшин, Віра Нацменшин та Армія Нацменшин.
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Відповідних варіантів для переїзду Офісу президента з Банкової наразі немає, - Богдан - Цензор.НЕТ 7960Про армію - ні, армія у нас одна, українська», − заявив Зеленський.
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Подходящих вариантов переезда Офиса президента с Банковой пока нет..

Как это нет? В цирк переезжайте, там вам самое место.
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Є ще один варіант, який вони ще серйозно не розглядали... Подходящих вариантов переезда Офиса президента с Банковой пока нет, - Богдан - Цензор.НЕТ 8534

Подходящих вариантов переезда Офиса президента с Банковой пока нет, - Богдан - Цензор.НЕТ 5622
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Хрен ,а не цирк. Там смешнее, и вообще цирк полезнее.
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а богдан не хочет переехать к себе на родину, в бурятию?
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Утверждения о том, что в украинской Раде
одни евреи, сильно преувеличены.
Там можно встретить и депутатов русских.
И даже украинцев.
(C)
@Anakoyher
🤔
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давно все в них переїхало... ще з народження...
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ще одна тема) для поршків)), можна))), ту субстанцію, розкидати-обмазатись самим)))) Подходящих вариантов переезда Офиса президента с Банковой пока нет, - Богдан - Цензор.НЕТ 8907 Подходящих вариантов переезда Офиса президента с Банковой пока нет, - Богдан - Цензор.НЕТ 6130 Подходящих вариантов переезда Офиса президента с Банковой пока нет, - Богдан - Цензор.НЕТ 5288
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Так, скидаемся беднягам на десяток-второй фур. Пусть грузят манатки и катят, куда глаза глядят. Вот тебе и подходящий вариант. А говоришь, нет. Есть.
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А в Сен-Тропе переехать не рассматривали вариант？и багдане ближе будет...и аура таи не плоха...
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Замучаемся содержать придурков. Да и у них рожи могут луснуть.
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На площади Победы есть подходящее помещение. Цирк называется.
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И депутатов коалиции можно недалеко в зоопарке разместить. Там тоже думать не надо.
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Так постепенно окажется что ,,аура не та,, не только в Украинском Доме, но и в Киеве, а потом - и вообще в Украине (кроме разве что Кривого Рога)
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Поставте йому вагончик біля ларка з шаурмою, та й вистачить, толку з нього і так на сміх курям.
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Зеленський про обіцяні "посадки": Восени... все почнеться...Я помню как Порошенко говорил тоже так говорил,но коррупция никуда не делась
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Странно.

А по телевизору про коррупцию и зубожиння больше не торохтят
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А в Лук'янівське СІЗО зебобіки не хочуть перенести "охвіс"? З точки зору охорони та безпеки - це найкраще для них місце.
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Та канешна крррасива 🐖🐖🐖 отфейкали перреездом!!
Скока их пердаков треснутых дали проктологам заработать!
😂😂
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не клоун и не болтун, а достойный госдеятель сказал бы не это - "нет вариантов", а сказал
бы : "О ,свободные граждане Рима ! Не буду я себе строить другую виллу, потратим ВАШИ трудовые сестерции на новые общественные дороги, термы, хлеб и жилища для наших увечных славных воинов.... SPQR - Derzhimordor delenda est ! Слава Украине!
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Очередной ****** от зебильной команды малоросов...
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Сант тропе, Гарда, Майорка - обращайтесь, я еще могу нагенерить идей
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-- не захотела шобла в Мавзолей без очереди... -- придётся теперь помучаться...*)
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