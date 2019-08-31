 Следующий контакт с Путиным будет личной встречей в "нормандском формате", - Зеленский

Как отметил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу 1+1, говорится о конкретных сроках и представителях, передает Цензор.НЕТ. Во время второго телефонного разговора Владимира Путина и Зеленского они договорились, что третий контакт между ними будет личной встречей в "нормандском формате".
В Кремле подтвердили свое участие в подготовительном заседании перед встречей в "нормандском формате"
"Нашей стороной она была запланирована. Честно говоря, он мне сказал, что раньше были такие отношения, что ни про какие встречи не могло быть речи, но чтобы решать в Минском формате нам нужно встречаться в Нормандском. Я считаю, что только глядя глаза в глаза и в присутствии западных лидеров мы можем договориться и подписаться - что самое важное", - заявил украинский президент.
Зеленский отметил, что после завершения военного конфликта с РФ "будет откровенный разговор: с именами современных политиков, современных представителей средств массовой информации". "Смотрите, мы просто в демократической стране живем, но у меня есть информация с фамилиями: кто что делает, кто от кого получает деньги, кто какие акценты, кто какие посылы дает на телевидении, в газеты – что в целом происходит ради того, чтобы они просто не вернулись. Вся информация есть - это самое главное. И все будут за это отвечать", - пообещал он.
Напомним, в последний раз переговоры в "нормандском формате" на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и России состоялись в октябре 2016 года в Берлине. В июле 2019 года в Париже внешнеполитические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России провели встречу с целью возобновления работы "нормандского формата".
Я вот только не могу понять, почему вы это привязали именно к этой новости
Путин переспорил Кадырова.
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым поинтересовался, как в республике прошло открытие самой большой в Европе мечети. Стенограмму встречи опубликовала пресс-служба Кремля.
Кадыров в ответ поблагодарил Путина за поддержку, оказываемую им исламскому миру. Президент же уточнил, действительно ли новая мечеть стала самой большой в Европе, на что глава Чечни ответил утвердительно и добавил, что она «и самая красивая мечеть в мире, на самом деле». «Самая красивая в мире - это в Петербурге», - парировал Путин. «Не могу спорить с вами, Владимир Владимирович», - ответил Кадыров.»
Рукалитцо....
Щось тут так накаламутив
Зеленский отметил, что после завершения военного конфликта с РФ "будет откровенный разговор: с именами современных политиков, современных представителей средств массовой информации". "Смотрите, мы просто в демократической стране живем, но у меня есть информация с фамилиями: кто что делает, кто от кого получает деньги, кто какие акценты, кто какие посылы дает на телевидении, в газеты - что в целом происходит ради того, чтобы они просто не вернулись. Вся информация есть - это самое главное. И все будут за это отвечать", - пообещал он.
може обвинуватять наші в розпаленні конфлікту і незабаром за слово москаль чи кацап будуть банити
А зє вже й підстрахувався "послє завєршенія канфлікта", коли він вже буде дуже далеко...
Пункти великої угоди, яку Путін збирається підписати з Зеленським
І нарешті четверте «поточне питання»: а що ж буде в цій самій великій угоді, яку зараз в форматі Росія, Німеччина, США і Франція за участі України (доволі обмеженої і багато в чому символічної) готують до наступної зустрічі в нормандському форматі?
Наскільки мені відомо є наступні пункти:
1. Амністія всіх без будь-яких претензій. Поки Україна не була готова до цього.
2. Закон про регіональні мови, де по-суті повторяться основні новели закону Ківалова (є ідея прийняти його цієї осені)
3. Взаємне припинення судових позовів з одночасним підписанням газового контракту (поки деталі мені невідомі, але це один з ключових моментів для американців)
4. Запуск кримського каналу ( договір буде прив'язаний до газового контракту і буде йти в парі з ним.
5. Окремий закон про особливості функціонування ЛДНР з закріпленням в Конституції всіх пунктів, які були прописані в мінських угодах (має бути прийнято до середини наступного року.
6. Найбільш дискусійне питання контроль над кордоном. Зараз росіяни де-факто пропонують якийсь квазіконтроль із спільним контролем наших прикордонників, представриків ООН та «народної міліції».
7. Окреме майнове рішення про повернення націоналізованої ЛДНР власності колишнім власникам.
8. Буде підписано якийсь рамковий безпековий документ по типу будапештського меморандуму.
9. Буде створено якийсь фонд по відновленню Донбасу (обговорюється цифра в 10-15 млрд доларів)
10. Якщо все це втілюється в життя МВФ відкриває нам нову програму на 30-50 млрд доларів
Важливий момент - для легітимації обговорюється можливість конституційного референдуму разом з місцевими виборами.
Окремо хочу наголосити - поки це лише побажання і це не офіційний документ. І зараз майже все буде залежить від майстерності наших дипломатів.
...вот какой рассеянный, сын Сары Моисеевны...
Не тямить що робить.
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