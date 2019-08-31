 Буду пытаться, чтобы система голосования по отпечаткам пальцев в Раде появилась как можно быстрее, - Разумков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, когда в парламенте введут такую систему, пишет Цензор.НЕТ.
"К сожалению, это не такой быстрый процесс. Нам бы хотелось, чтобы это было уже", - отметил председатель ВР.
На вопрос, что мешает уже сейчас ввести голосования по отпечаткам пальцев, Разумков сказал: "Надо установить "Раду-4"... Сейчас шла речь только о сенсорной кнопке, но она не сертифицирована. Мы об этом говорили. Она не предусмотрена Регламентом, на нее не дает гарантию учреждение, которое ее имплементировало. И фактически она уже 11 лет находится в спящем режиме".
Председатель ВР отметил, что во время первого заседания парламента IX созыва в сессионном зале было определенное напряжение. "Я вам честно скажу, даже у меня не сработала кнопка... Зеленая кнопка. Но если бы их было две, то я не уверен, что были бы такие результаты голосования", - сказал Разумков.
"Для того, чтобы действительно отойти от "кнопкодавства" и забыть о такой позорной практике, надо, чтобы это была не только сенсорная кнопка, а чтобы это была именно кнопка, которая будет фиксировать индивидуальность того или иного народного депутата. А это отпечаток пальца - я думаю, что было бы неплохо. Сейчас почти в каждом смартфоне есть такая функция. Будем надеяться, что в ближайшее время она появится и в Верховной Раде", - подчеркнул он. В то же время спикер отметил, что не может пока назвать конкретные сроки перехода на систему голосования по отпечаткам пальцев. "Я буду пытаться, чтобы это было сделано как можно быстрее", - подчеркнул Разумков.
Напомним, 27 августа народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук заявил, что партия рассматривает вопрос о разработке системы "Рада-4", которая позволит идентифицировать депутатов по отпечаткам пальцев.
и количество депутан уменьшить до 300...тоже тогда же и там же )))
140 144 453 грн. (140 мільйонів) гривень - витрачено на утримання "велосипеда" Зеленського і його велопарку.
60 000 000 грн. (60 мільйонів) гривень - суд скасував податковий борг МАУ Коломойського.
476 000 000 грн. (476 мільйонів) - борг МАУ перед державою.
415 - об'єктів нерухомості компанії Коломойського знято з арешту рішенням суду.
350 000 000 (350 мільйонів) гривень ЩОМІСЯЧНО втрачає держава через дотації на електроенергію заводу Коломойського.
66 гривень 24 копійки - збільшилася пенсія в другому кварталі 2019 року.
0% - зменшилися тарифи на електроенергію та на інші види комунальних послуг. В багатьох містах зросли.
вам же тупорылым не понять...чем меньше депутатов тем дешевле лобистам бизнесс строить
Якими, до біса, кроками? Назвіть мені хоч перший їх десяток!
У цьому контексті натрапив ось на такі "підсумки" роботи преЗЕдента у перші 100 днів. Хто знає, підкажіть автора цього досить об`єктивного, як на мене, аналізу.
100 ДНІВ ЗЕ, ЯКІ ПОТРЯСЛИ СВІТ
Свобода слова, права людини і демократія:Жодної прес-конференції чи серйозного інтерв'ю - це напевно рекорд, достойний книги Гіннеса.
Рейдерські атаки на медіа - зокрема, телеканал Прямий.
Арешти і справи за листівки, плакати, відеролики.
Хамське спілкування з тупими вівцями і громадянами Гідранта, його прес-алкаше та чиновників.
Адмінресурс у вигляді примусової участі у провладних акціях з використанням бюджетних коштів.
Невиконання вимог закону про доступ до публічної інформації та звернення громадян.
Надзвичайні параноїдальні заходи безпеки, які створюють проблеми простим громадянам.
Неодноразове публічне порушення закону про мову.
Армія, безпека, війна з ерефією:Вперто уникає називати ерефію ворогом, агресором.
Значні втрати українського війська в десятки загиблих внаслідок заборони відкривати вогонь та наступного "перемир'я".
Зрив виконання держоборонзамовлення.
Призупинення виробництва БТР-3/4, переходу на нову систему харчування, постачання форми і спорядження у війська, знищення конструкторських бюро.
Відмова від закупівлі тренажерів для БУК-М, С-300П, ПЗРК.
Скорочення військових кафедр і військових медиків
Одностороння здача позицій в районі Станиці-Луганської.
Не проведено жодного засідання РНБО з проблемних питань армії та ООС.
Зовнішня політика:Повернення агресора в ПАРЄ.Відсутність власної та міжнародної реакції на дії ерефії щодо роздачі паспортів на Донбасі, невиконання рішення морського арбітражу.
Втрата суб'єктності в міжнародних політичних процесах.
Ослаблення антипутінської коаліції.З
дача позицій України в справі про моряків та Керченську протоку.
Провал саміту Україна-ЄС.
Односторонні серйозні дипломатичні та економічні поступки Ізраїлю, нерезультативні візити у Канаду, Туреччину, Францію, ФРН.
Звільнення посла в США без адекватної заміни.
Спрощення отримання громадянства представниками країни-агресора з порушенням Конституції.
Внутрішня політика:Відновлення впливу олігархів, особливо Коломойського, який вже завдав збитків державі на більш ніж 10 млрд. грн.
Реванш колишніх ригів, їх повернення в Україну та відновлення політичного впливу, активізація проросійських сил.
Непрозорі кадрові призначення, у тому числі бізнес-партнерів, друзів. Часто з порушенням вимог закону, зокрема, люстрації.
Вплив на суддів через Богдана-Портнова, нереагування на судівське свавілля і узурпацію влади.
Переслідування політичних опонентів за сфабрикованими справами.
Збільшення витрат на своє утримання та апарат.
Неодноразові порушення Конституції та законів в указах.
Економічні рішення в інтересах олігархії.
Дайте йому ще 1725 днів!
у вас больщинство??
или пи з деть не строить???
ротердам??
аваков???
Для этого нужно больше депутатов чем есть у СН
Вот тут Стефанчук хорошо объяснил все
Читай до конца, пебильчик
Порахували скільки людей в залі, закрили двері. Проголосували. Якщо хоч на один голос сума відрязняється - цей день неоплачується нікому. І переголосувати. Не зійшлася сума - ще один день неоплачується. І так до тих пір поки на зійдеться сума.
Через тиждень не буде ніяких кнопкодавів і не треба буде голосувати відбитками.
🤑
За дерибаном времени не было ???
🤗
Так смартфоны же не на Рошене собирают, поэтому там все работает давно