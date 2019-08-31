EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  409  35
Все про:ВР (23488) реформы (3366) Разумков Дмитрий (172)

 Буду пытаться, чтобы система голосования по отпечаткам пальцев в Раде появилась как можно быстрее, - Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что для предотвращения "кнопкодавства" в парламенте необходимо ввести систему голосования по отпечаткам пальцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, когда в парламенте введут такую систему, пишет Цензор.НЕТ.

"К сожалению, это не такой быстрый процесс. Нам бы хотелось, чтобы это было уже", - отметил председатель ВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы всего 2 или 3 часа поспали, но с утра были довольно бодрые, - Разумков о первом заседании парламента

На вопрос, что мешает уже сейчас ввести голосования по отпечаткам пальцев, Разумков сказал: "Надо установить "Раду-4"... Сейчас шла речь только о сенсорной кнопке, но она не сертифицирована. Мы об этом говорили. Она не предусмотрена Регламентом, на нее не дает гарантию учреждение, которое ее имплементировало. И фактически она уже 11 лет находится в спящем режиме".

Председатель ВР отметил, что во время первого заседания парламента IX созыва в сессионном зале было определенное напряжение. "Я вам честно скажу, даже у меня не сработала кнопка... Зеленая кнопка. Но если бы их было две, то я не уверен, что были бы такие результаты голосования", - сказал Разумков.

"Для того, чтобы действительно отойти от "кнопкодавства" и забыть о такой позорной практике, надо, чтобы это была не только сенсорная кнопка, а чтобы это была именно кнопка, которая будет фиксировать индивидуальность того или иного народного депутата. А это отпечаток пальца - я думаю, что было бы неплохо. Сейчас почти в каждом смартфоне есть такая функция. Будем надеяться, что в ближайшее время она появится и в Верховной Раде", - подчеркнул он. В то же время спикер отметил, что не может пока назвать конкретные сроки перехода на систему голосования по отпечаткам пальцев. "Я буду пытаться, чтобы это было сделано как можно быстрее", - подчеркнул Разумков.

Также читайте: Разумков поручил профильному комитету Рады подготовить к рассмотрению конституционные законопроекты Зеленского

Напомним, 27 августа народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук заявил, что партия рассматривает вопрос о разработке системы "Рада-4", которая позволит идентифицировать депутатов по отпечаткам пальцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3145749
 
   
 Топ комментарии
 
С 300 депутатами точно будет только следующий созыв, если примут, не выгонять же 150 сейчас. Хотя, у ЗаЖоПа и ПЕСа как раз около 150 набралось... Буду пытаться, чтобы система голосования по отпечаткам пальцев в Раде появилась как можно быстрее, - Разумков - Цензор.НЕТ 9165
 показать весь комментарий
 
Как же Петя пальчик свой прикладывать будет))).Это политические преследования)))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
в следующем созыве...скорее всего
и количество депутан уменьшить до 300...тоже тогда же и там же )))
 показать весь комментарий
 
 
С 300 депутатами точно будет только следующий созыв, если примут, не выгонять же 150 сейчас. Хотя, у ЗаЖоПа и ПЕСа как раз около 150 набралось... Буду пытаться, чтобы система голосования по отпечаткам пальцев в Раде появилась как можно быстрее, - Разумков - Цензор.НЕТ 9165
 показать весь комментарий
 
 
ДОБРОБУТ
140 144 453 грн. (140 мільйонів) гривень - витрачено на утримання "велосипеда" Зеленського і його велопарку.
60 000 000 грн. (60 мільйонів) гривень - суд скасував податковий борг МАУ Коломойського.
476 000 000 грн. (476 мільйонів) - борг МАУ перед державою.
415 - об'єктів нерухомості компанії Коломойського знято з арешту рішенням суду.
350 000 000 (350 мільйонів) гривень ЩОМІСЯЧНО втрачає держава через дотації на електроенергію заводу Коломойського.
66 гривень 24 копійки - збільшилася пенсія в другому кварталі 2019 року.
0% - зменшилися тарифи на електроенергію та на інші види комунальних послуг. В багатьох містах зросли.
 показать весь комментарий
 
 
А что зебилы, по новой методичке "сенсорная кнопка" - это уже опять "хорошо", или до сих пор "плохо"? Что там ваши кукловоды гутарят?
 показать весь комментарий
 
Тепер один депутат зможе не тільки за себе голосувати а й ще за дев"ятьох однопартійців. Треба лише дрібничка-помінятися відрізаними пальцями.
 показать весь комментарий
 
да можно и до 20 уменьшить
вам же тупорылым не понять...чем меньше депутатов тем дешевле лобистам бизнесс строить
 показать весь комментарий
 
 
А если придумают перчатки с чужими отпечатками пальцев? Например Аваков? Потому его министром и оставили 😀😀😀
 показать весь комментарий
 
 
Пишуть, що відповідно до соціологічного дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" й Київського міжнародного інституту соціології, 63% українців задоволені першими кроками преЗЕдента на своїй посаді.
Якими, до біса, кроками? Назвіть мені хоч перший їх десяток!
У цьому контексті натрапив ось на такі "підсумки" роботи преЗЕдента у перші 100 днів. Хто знає, підкажіть автора цього досить об`єктивного, як на мене, аналізу.
100 ДНІВ ЗЕ, ЯКІ ПОТРЯСЛИ СВІТ
Свобода слова, права людини і демократія:Жодної прес-конференції чи серйозного інтерв'ю - це напевно рекорд, достойний книги Гіннеса.
Рейдерські атаки на медіа - зокрема, телеканал Прямий.
Арешти і справи за листівки, плакати, відеролики.
Хамське спілкування з тупими вівцями і громадянами Гідранта, його прес-алкаше та чиновників.
Адмінресурс у вигляді примусової участі у провладних акціях з використанням бюджетних коштів.
Невиконання вимог закону про доступ до публічної інформації та звернення громадян.
Надзвичайні параноїдальні заходи безпеки, які створюють проблеми простим громадянам.
Неодноразове публічне порушення закону про мову.
Армія, безпека, війна з ерефією:Вперто уникає називати ерефію ворогом, агресором.
Значні втрати українського війська в десятки загиблих внаслідок заборони відкривати вогонь та наступного "перемир'я".
Зрив виконання держоборонзамовлення.
Призупинення виробництва БТР-3/4, переходу на нову систему харчування, постачання форми і спорядження у війська, знищення конструкторських бюро.
Відмова від закупівлі тренажерів для БУК-М, С-300П, ПЗРК.
Скорочення військових кафедр і військових медиків
Одностороння здача позицій в районі Станиці-Луганської.
Не проведено жодного засідання РНБО з проблемних питань армії та ООС.
Зовнішня політика:Повернення агресора в ПАРЄ.Відсутність власної та міжнародної реакції на дії ерефії щодо роздачі паспортів на Донбасі, невиконання рішення морського арбітражу.
Втрата суб'єктності в міжнародних політичних процесах.
Ослаблення антипутінської коаліції.З
дача позицій України в справі про моряків та Керченську протоку.
Провал саміту Україна-ЄС.
Односторонні серйозні дипломатичні та економічні поступки Ізраїлю, нерезультативні візити у Канаду, Туреччину, Францію, ФРН.
Звільнення посла в США без адекватної заміни.
Спрощення отримання громадянства представниками країни-агресора з порушенням Конституції.
Внутрішня політика:Відновлення впливу олігархів, особливо Коломойського, який вже завдав збитків державі на більш ніж 10 млрд. грн.
Реванш колишніх ригів, їх повернення в Україну та відновлення політичного впливу, активізація проросійських сил.
Непрозорі кадрові призначення, у тому числі бізнес-партнерів, друзів. Часто з порушенням вимог закону, зокрема, люстрації.
Вплив на суддів через Богдана-Портнова, нереагування на судівське свавілля і узурпацію влади.
Переслідування політичних опонентів за сфабрикованими справами.
Збільшення витрат на своє утримання та апарат.
Неодноразові порушення Конституції та законів в указах.
Економічні рішення в інтересах олігархії.
Дайте йому ще 1725 днів!
 показать весь комментарий
 
готуй нові методички бо оберуть ще на один термін
 показать весь комментарий
 
пытаться???
у вас больщинство??
или пи з деть не строить???
ротердам??
аваков???
 показать весь комментарий
 
 
Нужны изменения в Конституцию
Для этого нужно больше депутатов чем есть у СН
 показать весь комментарий
 
А Петр Алексеевич грудью за кнопкодавство ляжет и не проголосует? 😁
 показать весь комментарий
 
 
Спрашиваю у зебобика еще раз...какая статья Конституции Украины требует изменения в случае если в раде установят кнопки для голосования по отпечаткам пальцев???
 показать весь комментарий
 
А для чего по данному вопросу нужны изменения в Конституцию?? Какая статья Конституции требует изменения ты зебобик уже придумал ище нет???
 показать весь комментарий
 
 
https://censor.net.ua/news/3144860/u_nas_voznikaet_somnenie_otnositelno_tselesoobraznosti_vvedeniya_sensornoyi_knopki_v_rade_stefanchuk

Вот тут Стефанчук хорошо объяснил все

Читай до конца, пебильчик
 показать весь комментарий
 
 
Ну и где там эта жирная свинья свинарчук сказала что нужно менять Конституцию в случае если голосовать по отпечаткам пальцев?? Где ты это зебобик там увидел??
 показать весь комментарий
 
Похоже что ты зебобик просто бредишь.... Буду пытаться, чтобы система голосования по отпечаткам пальцев в Раде появилась как можно быстрее, - Разумков - Цензор.НЕТ 6879
 показать весь комментарий
 
Регламент может быть...и то под вопросом....но изменение регламента не требует 300 голосов....
 показать весь комментарий
 
 
Зеледауны тебя не услышат, им эта тема не интересна...
 показать весь комментарий
 
 
От ублюдки! Будуть воду толокти в ступі поки їх таки не викурять шинами.
Порахували скільки людей в залі, закрили двері. Проголосували. Якщо хоч на один голос сума відрязняється - цей день неоплачується нікому. І переголосувати. Не зійшлася сума - ще один день неоплачується. І так до тих пір поки на зійдеться сума.
Через тиждень не буде ніяких кнопкодавів і не треба буде голосувати відбитками.
 показать весь комментарий
 
Как же Петя пальчик свой прикладывать будет))).Это политические преследования)))
 показать весь комментарий
 
 
Мона и по ушам...А че, тоже непавторимыя...
🤑
 показать весь комментарий
 
Ну я думаю будут очень стараться и за 5 лет явно не уложиться.....
 показать весь комментарий
 
""11 лет в спящем режиме"", мля....
За дерибаном времени не было ???
🤗
 показать весь комментарий
 
 
как тут все подтерли.. хотя с другой стороны, где еще так проматюкаешься на життяпанавому, как не здесь=))
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас почти в каждом смартфоне есть такая функция. Будем надеяться, что в ближайшее время она появится и в Верховной Раде Источник: https://censor.net.ua/n3145749

Так смартфоны же не на Рошене собирают, поэтому там все работает давно
 показать весь комментарий
 
смісл ? ваши макаки итак голосуют по указке . не интересно
 показать весь комментарий
 
 
А че сегодня мойшеботы не настукивают по 5 гривен за пост. Куда их сдуло?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх