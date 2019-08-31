 Буду пытаться, чтобы система голосования по отпечаткам пальцев в Раде появилась как можно быстрее, - Разумков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, когда в парламенте введут такую систему, пишет Цензор.НЕТ.

"К сожалению, это не такой быстрый процесс. Нам бы хотелось, чтобы это было уже", - отметил председатель ВР.

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На вопрос, что мешает уже сейчас ввести голосования по отпечаткам пальцев, Разумков сказал: "Надо установить "Раду-4"... Сейчас шла речь только о сенсорной кнопке, но она не сертифицирована. Мы об этом говорили. Она не предусмотрена Регламентом, на нее не дает гарантию учреждение, которое ее имплементировало. И фактически она уже 11 лет находится в спящем режиме".

Председатель ВР отметил, что во время первого заседания парламента IX созыва в сессионном зале было определенное напряжение. "Я вам честно скажу, даже у меня не сработала кнопка... Зеленая кнопка. Но если бы их было две, то я не уверен, что были бы такие результаты голосования", - сказал Разумков.

"Для того, чтобы действительно отойти от "кнопкодавства" и забыть о такой позорной практике, надо, чтобы это была не только сенсорная кнопка, а чтобы это была именно кнопка, которая будет фиксировать индивидуальность того или иного народного депутата. А это отпечаток пальца - я думаю, что было бы неплохо. Сейчас почти в каждом смартфоне есть такая функция. Будем надеяться, что в ближайшее время она появится и в Верховной Раде", - подчеркнул он. В то же время спикер отметил, что не может пока назвать конкретные сроки перехода на систему голосования по отпечаткам пальцев. "Я буду пытаться, чтобы это было сделано как можно быстрее", - подчеркнул Разумков.

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Напомним, 27 августа народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук заявил, что партия рассматривает вопрос о разработке системы "Рада-4", которая позволит идентифицировать депутатов по отпечаткам пальцев.