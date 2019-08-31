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Все про:День независимости (738) Зеленский (2622) Богдан Андрей (152)

 Он не имеет права на День Независимости в Сен-Тропе гулять, но это был его отпуск официальный, - Зеленский о поездке Богдана

Владимир Зеленский заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан неправ в том, что вместо празднования Дня Независимости отправился на свадьбу к друзьям в Сен-Тропе.

В то же время, в эксклюзивном интервью телеканалу "1+1" президент вступился за коллегу, мол, тот взял официальный отпуск, информирует Цензор.НЕТ.

"Во-первых, что там было - Богдан ушел в отпуск, я даже не знал, куда он едет, это не мое дело. Он ушел в отпуск, и это было не 24-го. Это важно понимать, что он не приехал именно в День Независимости в Сен-Тропе. Он поехал за 4 или за 5 дней. Это его отпуск официальный. Мы договорились – я подписал отпуск, есть бумаги. Он на 24-ое был приглашен на свадьбу к своему товарищу или кому-то, я не знаю этих людей", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Парахоботіки узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан о своей поездке в Сен-Тропе на День Независимости

По его словам, президент позвонил Богдану и сказал ему, что тот неправ в этой ситуации.

"Он не мог быть, как один из реальных, мощных людей во власти, и второй человек после меня сейчас, когда еще нет правительства, и он не имеет права на День Независимости твоей страны в Сен-Тропе гулять. Я думаю, что он неправ. Нарушал ли он закон - да, не нарушал. Но я думаю, что не все меряется законами. Но специально на День Независимости, хочу защитить его в этом вопросе, он не ехал в Сен-Тропе, хотя он неправ", - заявил он.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Богдан и известный киевский застройщик Андрей Вавриш три дня, в том числе День Независимости Украины провели на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко.

Также читайте: Этот "черт" не имеет ко мне никакого отношения, - Богдан опроверг связь с депутатом Киевсовета Майзелем, который якобы собирает дань с киосков на Троещине

Источник: https://censor.net.ua/n3145746
 
 
 Топ комментарии
 
Ну Зеля как то не знает, что отпуск предоставляется не ранее, чем пол года работы. Так, что пусть дурака не включает и не держит всю страну за дебилов....
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пороху на мальдивах тоже нельзя было

БОГДАНА В ОТСТАВКУ ...ИЛИ ??? КААААРУПЦИЯ??? МААААРОДЕРСТВО???
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А КТО ТЕПЕРЬ МАРОДЭР ??
,
,
БРАТ ПОРОЩЕНКА . КОТОРОГО ОН КАК БЫ ПЕРЕД ВЫЬОРАМИ УБИЛ , ИЛИ СВИНАРЧУКИии-- и .. - КОТОРЫЕ ТЕПЕРЬ В КОМАНДЕ ЖАБ ???
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Давай Ирка спасай камарилью
Давай фотки Ложкина и Райнина с 24 августа за все 5 лет с отчетами где были зачем и почему
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Ты там совсем уже зейокнулась? Я даже не знаю кто это такие? От жеж зепонутой нет покоя.
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Зебобик, они уже вчерашний день, забудь. Или тебе мародьор до сих пор говно в штаны подкладывает?
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Работали они...занимались делами Администрации Президента.....и не являлись вторыми лицами в государстве...
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ніхто ніколи не ризикнув їх так назвати.
а ЗЕ вибовкав таємницю.
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Важна панімать, що для зє бидла треба не проводити парад на День Незалежності, бо це витрати. А весілля друзів смотрящєго за прєзєдєнтам за 2.000.000 доларів це нормально.
Це ж друзі смотрящего за прєзєдєнтам.
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парахабот узпокойся ...такие суммы параша на чай официантам оставляет
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откуда у твоей параши такое лаве? Беня не настолько щедрый
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ты какойто тупенький порохобот...ПАРАШЕНКА обворовал украину от туда и деньги.Хотел у бени приватбанк хапануть но там обломалось..
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ипанько, я вообщето за твоего клована, а ты тупорыльченко за кого вскукарекал? Він не має права на День Незалежності в Сен-Тропе гуляти, але це була його відпустка офіційна, - Зеленський про поїздку Богдана - Цензор.НЕТ 6694
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давай, штопаный кацап, сглатывай, кадыров говорил, вам петухам для организма полезно Він не має права на День Незалежності в Сен-Тропе гуляти, але це була його відпустка офіційна, - Зеленський про поїздку Богдана - Цензор.НЕТ 3238
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давай порохоМРАЗЬ сглатывай шеколадную колбаску с шеколадной дырки
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так интересно.. порохоботство преимущественно из-под прокси воюет.. сссыкуны или кремлевские? Когда Петя не трогал Медведчука - для меня все стало ясно... срыный Путинский Барыга втирал нам глаза и потратил наших 5 лет... Не считая сколько эта мразь убила по договорняку наших самых патриотичных войнов под Иловайском и ДАП... Эта гнида - враг, хорошо скрытый и правильно тяфкающий - но враг.. Судите - по делам!
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шо да то да.. очень хитрая и очень продажная сволочь
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Зеленский то хоть посадил Медведчука?
Это особенно к здешним медведчуковским ботам вопрос.
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Я одного не пойму как так можно шутить в годы войны?
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Як бійці на Донбасі ледь не вбили нахабних копів: яскрава історія від української розвідниці 31-08-19 21:42 АпострофУкраїнська розвідниця Надія Боговіч розповіла цікавий випадок про те, як українські військовослужбовці поставили на місце зухвалих правоохоронців."Дзвонять мені якось з місцевої поліції:" Ми б хотіли з вами поговорити". Я тоді всім казала, що я - волонтер, але вони наполягали: "Просто уточнимо, заїжджали ви на шахту "Бутівка" чи ні". Я зібралася їхати до поліцейських, а "Май" мене зупиняє: "Почекай, їдемо з тобою. "Сироти" немає, не дай Боже з тобою щось трапиться, що ми йому скажемо?", - починає розповідь Надя.Бійці сіли в машину, яку готували до виїзду на передову, в багажник був заповнений ************ та зброєю."Під'їхали. На мене вже чекають біля дверей, і, о-па. Двоє мені руки заламали, в "ментуру" запхали і повели на третій поверх. По дорозі руки вище, і вище. Хтось каже: "Давай наручники". Я у відповідь не мовчу: "Х...чники". Розмовляють зі мною російською: "Щас тебе взагалі п..да буде! У вас незаконне збройне формування, ти вбивала людей!"- "Я? Я крім хліба нічого на позіції не возила! Якби я когось вбила, то вже б сиділа", - Надя в особах переказує діалог, зображуючи "театральну" невинність.Через десять хвилин "допиту" у неї задзвонив телефон, це командир почав турбуватися."Телефонує "Май": "Надія, що там? Все нормально?" - "Ненормально" - "Що?" - "Погрожують" - "Ти на якому поверсі?" - "Третій, праворуч від входу". Поліцейський мене перебиває: "Стули пельку. Відповідай на питання". Кажу: "Я не розумію російську мову. Розмовляй зі мною українською. І ти чого тикаєш на мене?". Він у відповідь *********** на мене прикладом. А я відразу зрозуміла, навіщо у мене запитали на якому я поверсі: "Спробуй! У вікно подивися". Він від того вікна аж відлетів. Побратими вийшли з машини зі зброєю і дивляться на наш поверх. У поліцейських відразу мова з'явилася: "Вибачте", "Перепрошуємо".І знову телефонує "Май": "Вмикай гучний зв'язок? Чути всім? Вона сказала "Плюс". У вас п'ять мінус. Якщо вона скаже "мінус" - чекайте". Поліцейські завмерли: "Що буде, якщо ти скажеш "мінус"? - "П...да буде". Вони знову "Вибачте", "Давайте, ми вас проведемо до виходу", "Обережно, тут висока сходинка", - Надя з
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хе, @MedvedchukVV звернувся із позовом до упорядника В. Кіпіані та видавництва Віват - хоче заборонити продаж книжки, а насправді - він збільшить її продажі!))

Він не має права на День Незалежності в Сен-Тропе гуляти, але це була його відпустка офіційна, - Зеленський про поїздку Богдана - Цензор.НЕТ 4743
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Навіть, якщо Богдан написав заяву на відпустку в День Незалежності - в перший День Незалежності на цій посаді, повторюю, преЗедент мав би настояти, брутально, як він вміє. А ми бачили, як він вміє: даю мол Вам 24 години на обдумати, чим нам обернеться Ваша Богдан відсутність. А так виходить, що преЗеденту було однаково, а Богдану було так,як висловився керманич клініки Борис
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Не оправдывайся, Вова! Нам пофигу, куда он поехал. Главное- С КЕМ он там "тусил". И эти люди- НЕ есть той компанией, в которой мы хотим видеть новую власть. Тем более/в том числе и в "отпусках". Ибо от новой власти мы ждем того, что увидим этих людей и их заказчиков- НА НАРАХ. Так что это уже ТВОЯ ЛИЧНАЯ ответственность, С КЕМ гуляют главы твоих "офисов" и каков будет результат этих "гуляний". А мы будем ПРИСТАЛЬНО НАБЛЮДАТЬ за вами и за вашими действиями. Він не має права на День Незалежності в Сен-Тропе гуляти, але це була його відпустка офіційна, - Зеленський про поїздку Богдана - Цензор.НЕТ 5812 Споётесь с барыжной бандой и выпишете ей индульгенцию- бесславно пойдете следом за барыгой в эротическое путешествие. И, в итоге, рано или поздно разделите с ними нары. Так что думайТЕ! Він не має права на День Незалежності в Сен-Тропе гуляти, але це була його відпустка офіційна, - Зеленський про поїздку Богдана - Цензор.НЕТ 1043
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до влади прийшло трохи молодше покоління.. і старим пердунам це важко дається в розумовому вимірі Він не має права на День Незалежності в Сен-Тропе гуляти, але це була його відпустка офіційна, - Зеленський про поїздку Богдана - Цензор.НЕТ 3924
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Неймовірні 100 днів паяца.
Повний провал зовнішньої політики.
Україну обговорюють з Путіним за нашою спиною. Клоуна навіть не ставлять до відома. Та він і не питає. Він своє місце окреслив сам - "нас ніхто не запитує".
Росію повернули в ПАРЄ. Клоун проспав. Нявкнув в кулачок опісля і все.
Крутізна клоуна, топаньє ножкою закінчується в сценках для лохтората.
Неймовірна зустріч з Нетаньяху - клоун погодився платити пенсії пенсіонерам в Ізраїлі. Це просто фурор. Такого ще не було. Окрім того здав нашу міжнародну позицію по Єрусалиму. Чомусь немає розслідувань зради національних інтересів і криків про імпічмент.
В обороні величезне досягнення у вигляді перемир'я з відповідальністю для наших військових за ведення вогню по ворогу. Такого ще не було. Офіційні зведення працюють на приховання від народу кількості обстрілів ворога. Навіть сліпе ОБСЄ видає більше.
10 загиблих - клоун звонить Путіну і благає "повпливати на ту сторону". Йому у відповідь викатують вимоги узаконити бабуїнів.
Такі перемоги ста днів.
А більше у клоуна обов'язків нема. Зовнішня політика і оборона.
Але ще ми побачили офігенно нову інформаційну політику. Називається вона "Івашек надо дурачіть". Тобто Миколам треба сцяти в очі, якщо перефразувати ленінський вираз. Голобородько з екрану вистрибнув у реальність і перетягнув за собою сценки з серіалу. Почалося реаліті-шоу в масштабах країни - що парень з'їв, де скупався і чим покакав.
Просто приниження народу, який поки що думає, що це нова епоха правди.
А ще ми побачили, як у владу призначають кумів і бізнес-партнерів з Кварталу. Сценаристи рулять спецслужбами, весільні фотографи пишуть закони.
І срати хотіли нові ліца на е-декларації. Вони - патронатна служба, не адміністрація, а офіс, у них все не так, як у бариги. У бариги як було? Адміністрація. А у них не так, як у бариги. У них офіс. Значить, і е-декларації не треба. І люстрованого Богдана призначати можна.
Це тіпу ламають систему пацани. Дєлають їх (микол) разом.
100 днів зради Небесної Сотні і загиблих у війні продовжуються.
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Андрій, і тобі скажу: ти з парашинцем (можливо, з сепаром) тереш. Такі тебе спамлять.
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Я ж не для них, я для людей, які сюди зазирнуть.
Дуже багато обдурених, може хтось щось зрозуміє.
Я не дивую тим, кого обдурили, Людина приймає рішення на основі наявної інформації, а що, як інформація спотворена, брехлива? Буде прийняте не правильне рішення.
Це як у конструкторській справі. Якщо розрахунок, з якого беруто інформацію про сили в елементах не вірний, то і конструкція буде не правильно запроектована.
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Порошенко вообще в афуении: а что так можно было?
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вівці бужанського мовчать, то й наріт не знає...
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"Корифеї" вінницьких протестних акцій, які вже кілька років збираються на Майдані Небесної сотні, сьогодні вперше публічно виступили проти нового президента Зеленського. Активісти, які беззастережно підтримували лідера "95 кварталу" на виборах, менш ніж за сто днів після інавгурації вже не добирають слів на його адресу.
Запросити під стіни ОДА пенсіонерів та журналістів організатори акції вирішили у зв'язку з інформацією про майбутнє призначення нового голови Обласної державної адміністрації.
Протестувальники обурені, що Зеленський не дослухався до їхніх порад, а відтак збирається призначити на цю посаду нинішнього заступника міського голови Вінниці Владислава Скальского. "Ми перші звернулися до Президента зі списком своїх кандидатур, наші вимоги мали відразу лягти Зеленському на стіл! Але він піддався впливу вінницької мафії!", - емоційно говорили протестувальники біля входу в ОДА.
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Таку відпустку Богдан міг оформити, після трьох місяців роботи, тільки для поїздки на похорон і то, навіть, не друга, а когось з рідних.
Володимир, даремно ти так себе підставляєш.
Якщо він там був лише під час вихідних, то про це краще було, взагалі, не говорити і залишити на його моральній відповідальності.
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доходить, зебіл, га?
А вас попереджали...
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Не ушел в отпуск, а взял отпуск. Хотя если отпуск равен загулу, то все таки ушел в загул.
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Какой в ЖО*У "официальный отпуск" на ТРЕТИЙ МЕСЯЦ работы?!!!

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"Но специально на День Независимости, хочу защитить его в этом вопросе, он не ехал в Сен-Тропе"

т.е. че, получается, Богдан не знал, когда День Независимости? и поэтому неспециально так, случайно в этот день уехал в Сен-Тропе?
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Зеля завжди тримає Богдана біля себе. А тут парад. День Незалежності. І він раптом відпускає Богдана невідомо куди і наскільки.
Ну хто в це повірить ...
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Мы - банда! Мы - банда!
Все равно мы вас обманем.
Все равно мы вас погубим.
Все равно мы вас ограбим.
Потому что мы БАНДА!
Потому что мы БАНДА! (с)
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"Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о реакции Министерства иностранных дел страны на его первый телефонный разговор с российсим лидером Владимиром Путиным. Его слова опубликовало издание «Украинская правда» в своем Twitter-аккаунте. По словам Зеленского, ведомство, собранное при его предшественнике Петре Порошенко было против разговора. «Очень не хотели, чтобы я звонил», - заявил он."

а потом Россию в ПАСЕ и принимают после таких звоночков.
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Ну,якщо замість мозгу поросяче гімно,як знатимуть,що за 5-ть днів до інагурації Зелі,а саме 17-го Травня ще при Порохові раша вже була прийнята в Раду Європи,а песюки парламентарі нічого не зробили,аби незатвердити,навпаки гавкали всіх обзиваючи зрадниками.
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то есть зеля сам его отпустил в отпуск га день независимости, а мог и не подписывать по тем причинам которые сам изложил
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Люблю підсмажену поросятинку.Це їм не Юру за розірваного портрета Поросенка саджати на 7-м років.
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В Раду Новинский уже внес законопроект про амнистию для Л/ДНР.

Офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Навіть розуміючи, що це проект, відчуваєш справжню сутність цих упирів, яких малороси привели до Верховної Ради. Ці вороги живуть поруч із нами, ходять і їздять із нами у транспорті, сидять у кафе... Не може бути толерантності під час війни, хоча про що я... Де війна, а де вони, ті, хто їх привів до влади.

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Новинський - провокатор.. під час війни таких колись стріляли.
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Одним законопроектом в "Опозиційному блоці" не обмежилися.
Нардепи запропонували також ухвалити рішення про відновлення банківської системи в окремих районах Донбасу, зняти блокаду з окупованих територій, надати їм допомогу і відновити соціально-економічні зв'язки з Києвом.

https://www.obozrevatel.com/ukr/society/vi-zrobili-tse-razom-radi-zaproponuvali-amnistiyu-dlya-ldnr.htm
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а разве не надо 6 мес отработать чтобы пойти в отпуск
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Такое впечатление что на высших государственных должностях шпана из подворотни и какие у них могут быть ценности к традициям страны?Правильно - зашибать бабло и не более!Главные государственные праздники не их уровень ума!
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Почему впечатление?? Это все так и есть...к власти пришла шпана из подворотни....
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Не понял, ну какой нахрен отпуск? Он что блин уже успел себе отпуск заработать?
А что этот ГАВНЮК уже сделал ТАКОГО, что ему уже отпуск дали? Він не має права на День Незалежності в Сен-Тропе гуляти, але це була його відпустка офіційна, - Зеленський про поїздку Богдана - Цензор.НЕТ 3075
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Ви ще згадайте як маріонетка Коломойського скиглила про те, що перший хто порушить закон піде на...й.
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Дякульі за главнокомандующего мародера на Мальдивах попу себе рвали, а тут патриотами вдруг стали
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вони як в резервації.. бідні.. їх мало та й нікому не потрібні.. хоч тут на Цензорі проверещаться Він не має права на День Незалежності в Сен-Тропе гуляти, але це була його відпустка офіційна, - Зеленський про поїздку Богдана - Цензор.НЕТ 5453
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Посмотрел первый день новой Рады.

Натуральная Шантрапа из Сан-Тропе ))))
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Представляете какой был бы поток зеленого дерьма, вперемешку с зелеными соплями и повизгиванием "зе-лектората", если бы глава администрации Президента Порошенко поехал бухать в Сен-Тропе на День Независимости Украины Він не має права на День Незалежності в Сен-Тропе гуляти, але це була його відпустка офіційна, - Зеленський про поїздку Богдана - Цензор.НЕТ 4581 Сколько бы "расследований" уже отстрочил "бигуди-инфо" и все это уже бы сливалось по всем олигархическим ТВ-канализациям прямо в глотку "мудрому пиплу"... А тут нате вам, штиль на всех олигархических "сливных бачках" ... Стану потихоньку приучают к зеленому олигархическому дерьму... Він не має права на День Незалежності в Сен-Тропе гуляти, але це була його відпустка офіційна, - Зеленський про поїздку Богдана - Цензор.НЕТ 9067
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какой-то собачий у тебя неполноценный.. удмурдъ шоле?
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нє, ну, чо: відбацав офіціоз, прийом в ОПУ, і все таке - тай полетів чартером! Хто забороняє, якщо бабло на це є?
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Здесь другой вопрос.

Многомиллионая свадьба в Сен-Тропе двух ублюдков-решал довбенко и огренчук (первый - разводящий в минюсте, вторая - судебная решала с многолетним стажем) посещается вторым человеком в государстве - андреем богданом. Андрей Богдан открыто называет молодят своими друзьями.

При этом свадьбу и самого богдана не встречают с наручниками в борисполе, а журят пальчиком и говорят ай-яй-яй!

Более того - довбенко остается при корыте, а огренчук отвечает за целое направление правовой реформы!

Все эти факты говорят о том, что новая власть пришла грабить - как и все предыдущие.
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Стаття 79. Порядок i умови надання щорiчних вiдпусток. Вiдкликання з вiдпустки
Щорiчнi основна та додатковi вiдпустки повної тривалостi у перший рiк роботи надаються працiвникам пiсля закiнчення шести мiсяцiв безперервної роботи на даному пiдприємствi, в установi, органiзацiї.

У разi надання зазначених вiдпусток до закiнчення шестимiсячного термiну безперервної роботи їх тривалiсть визначається пропорцiйно до вiдпрацьованого часу, крiм визначених законом випадкiв, коли цi вiдпустки за бажанням працiвника надаються повної тривалостi.

Сколько же этот бурят отработал ?
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невже?? Так Порох також був в офіційній відпустці))
Чи, як то кажуть - своє гівно не смердить??
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99% комментов на всех популярных украинских сайтах пишут порохоботы. Я их даже не читаю, сразу проматываю, так делают практически все. Так что порохоботы уже бессмыслены, потому что всегда на черное говорят белое и наоборот. Реальный человек так врать и искажать правду не может. Думаю если посадят бывшего "главнокомандующего" который сдал все что мог, сразу в интернете настанет спокойствие и благодать. Начнется конструктивное обсуждение новостей. Пора порохоботам на работу реальную идти, подымать ВВП страны.
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Та де ж стільки порохоботів понабиралось..
Може це у вас фобія ? порохоботофобія... Він не має права на День Незалежності в Сен-Тропе гуляти, але це була його відпустка офіційна, - Зеленський про поїздку Богдана - Цензор.НЕТ 2540
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свьєта, в тебе манія переслідування??
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пис: і коли ж це мордвин встиг відпустку заробити? На посаді ніби то лише три місяці, а на новому місці роботи відпустку дають лише через 9 місяців)))
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ну вот про какой отпуск он пи*дит? человек проработал 2 мес и уже пошел в отпуск?
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Ой ой, що таке, голубки посварилися?
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Заяву виклав в "Інстаграм"? "Прошу оформить официальный отпуск, за 2 месяца работы. Целую в ушко. А.Богдан"
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Невеста Андрея Довбенко из Сен-Тропе и по совместительству - член комиссии по правовой реформе Анна Огренчук, куда ее назначил Богдан, заступилась за Богдана и попросила журналистов не вмешиваться в личную жизнь:

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/08/29/7224706/

Поняли смерды? Нечего подглядывать как паны в Сен-Тропе пьют шампанское за 1000 долларов бутылка. Им еще для вас, неблагодарных, правовую реформу делать. Ваше дело - страдать за 50 долларов пенсии или гнить в окопах )))))
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