 Он не имеет права на День Независимости в Сен-Тропе гулять, но это был его отпуск официальный, - Зеленский о поездке Богдана

В то же время, в эксклюзивном интервью телеканалу "1+1" президент вступился за коллегу, мол, тот взял официальный отпуск, информирует Цензор.НЕТ.
"Во-первых, что там было - Богдан ушел в отпуск, я даже не знал, куда он едет, это не мое дело. Он ушел в отпуск, и это было не 24-го. Это важно понимать, что он не приехал именно в День Независимости в Сен-Тропе. Он поехал за 4 или за 5 дней. Это его отпуск официальный. Мы договорились – я подписал отпуск, есть бумаги. Он на 24-ое был приглашен на свадьбу к своему товарищу или кому-то, я не знаю этих людей", - сказал Зеленский.
По его словам, президент позвонил Богдану и сказал ему, что тот неправ в этой ситуации.
"Он не мог быть, как один из реальных, мощных людей во власти, и второй человек после меня сейчас, когда еще нет правительства, и он не имеет права на День Независимости твоей страны в Сен-Тропе гулять. Я думаю, что он неправ. Нарушал ли он закон - да, не нарушал. Но я думаю, что не все меряется законами. Но специально на День Независимости, хочу защитить его в этом вопросе, он не ехал в Сен-Тропе, хотя он неправ", - заявил он.
Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Богдан и известный киевский застройщик Андрей Вавриш три дня, в том числе День Независимости Украины провели на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко.
Давай фотки Ложкина и Райнина с 24 августа за все 5 лет с отчетами где были зачем и почему
а ЗЕ вибовкав таємницю.
Це ж друзі смотрящего за прєзєдєнтам.
Это особенно к здешним медведчуковским ботам вопрос.
...
Повний провал зовнішньої політики.
Україну обговорюють з Путіним за нашою спиною. Клоуна навіть не ставлять до відома. Та він і не питає. Він своє місце окреслив сам - "нас ніхто не запитує".
Росію повернули в ПАРЄ. Клоун проспав. Нявкнув в кулачок опісля і все.
Крутізна клоуна, топаньє ножкою закінчується в сценках для лохтората.
Неймовірна зустріч з Нетаньяху - клоун погодився платити пенсії пенсіонерам в Ізраїлі. Це просто фурор. Такого ще не було. Окрім того здав нашу міжнародну позицію по Єрусалиму. Чомусь немає розслідувань зради національних інтересів і криків про імпічмент.
В обороні величезне досягнення у вигляді перемир'я з відповідальністю для наших військових за ведення вогню по ворогу. Такого ще не було. Офіційні зведення працюють на приховання від народу кількості обстрілів ворога. Навіть сліпе ОБСЄ видає більше.
10 загиблих - клоун звонить Путіну і благає "повпливати на ту сторону". Йому у відповідь викатують вимоги узаконити бабуїнів.
Такі перемоги ста днів.
А більше у клоуна обов'язків нема. Зовнішня політика і оборона.
Але ще ми побачили офігенно нову інформаційну політику. Називається вона "Івашек надо дурачіть". Тобто Миколам треба сцяти в очі, якщо перефразувати ленінський вираз. Голобородько з екрану вистрибнув у реальність і перетягнув за собою сценки з серіалу. Почалося реаліті-шоу в масштабах країни - що парень з'їв, де скупався і чим покакав.
Просто приниження народу, який поки що думає, що це нова епоха правди.
А ще ми побачили, як у владу призначають кумів і бізнес-партнерів з Кварталу. Сценаристи рулять спецслужбами, весільні фотографи пишуть закони.
І срати хотіли нові ліца на е-декларації. Вони - патронатна служба, не адміністрація, а офіс, у них все не так, як у бариги. У бариги як було? Адміністрація. А у них не так, як у бариги. У них офіс. Значить, і е-декларації не треба. І люстрованого Богдана призначати можна.
Це тіпу ламають систему пацани. Дєлають їх (микол) разом.
100 днів зради Небесної Сотні і загиблих у війні продовжуються.
Дуже багато обдурених, може хтось щось зрозуміє.
Я не дивую тим, кого обдурили, Людина приймає рішення на основі наявної інформації, а що, як інформація спотворена, брехлива? Буде прийняте не правильне рішення.
Це як у конструкторській справі. Якщо розрахунок, з якого беруто інформацію про сили в елементах не вірний, то і конструкція буде не правильно запроектована.
Запросити під стіни ОДА пенсіонерів та журналістів організатори акції вирішили у зв'язку з інформацією про майбутнє призначення нового голови Обласної державної адміністрації.
Протестувальники обурені, що Зеленський не дослухався до їхніх порад, а відтак збирається призначити на цю посаду нинішнього заступника міського голови Вінниці Владислава Скальского. "Ми перші звернулися до Президента зі списком своїх кандидатур, наші вимоги мали відразу лягти Зеленському на стіл! Але він піддався впливу вінницької мафії!", - емоційно говорили протестувальники біля входу в ОДА.
Володимир, даремно ти так себе підставляєш.
Якщо він там був лише під час вихідних, то про це краще було, взагалі, не говорити і залишити на його моральній відповідальності.
А вас попереджали...
Таких жидовских выкрутасов ещё предстоит наслушаться. 25.08.2019 15:59
Ответить
Больше не нравится 68
Це тут
т.е. че, получается, Богдан не знал, когда День Независимости? и поэтому неспециально так, случайно в этот день уехал в Сен-Тропе?
Ну хто в це повірить ...
Все равно мы вас обманем.
Все равно мы вас погубим.
Все равно мы вас ограбим.
Потому что мы БАНДА!
Потому что мы БАНДА! (с)
а потом Россию в ПАСЕ и принимают после таких звоночков.
Офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).
"Навіть розуміючи, що це проект, відчуваєш справжню сутність цих упирів, яких малороси привели до Верховної Ради. Ці вороги живуть поруч із нами, ходять і їздять із нами у транспорті, сидять у кафе... Не може бути толерантності під час війни, хоча про що я... Де війна, а де вони, ті, хто їх привів до влади.
Нардепи запропонували також ухвалити рішення про відновлення банківської системи в окремих районах Донбасу, зняти блокаду з окупованих територій, надати їм допомогу і відновити соціально-економічні зв'язки з Києвом.
https://www.obozrevatel.com/ukr/society/vi-zrobili-tse-razom-radi-zaproponuvali-amnistiyu-dlya-ldnr.htm
А что этот ГАВНЮК уже сделал ТАКОГО, что ему уже отпуск дали?
Натуральная Шантрапа из Сан-Тропе ))))
Многомиллионая свадьба в Сен-Тропе двух ублюдков-решал довбенко и огренчук (первый - разводящий в минюсте, вторая - судебная решала с многолетним стажем) посещается вторым человеком в государстве - андреем богданом. Андрей Богдан открыто называет молодят своими друзьями.
При этом свадьбу и самого богдана не встречают с наручниками в борисполе, а журят пальчиком и говорят ай-яй-яй!
Более того - довбенко остается при корыте, а огренчук отвечает за целое направление правовой реформы!
Все эти факты говорят о том, что новая власть пришла грабить - как и все предыдущие.
Щорiчнi основна та додатковi вiдпустки повної тривалостi у перший рiк роботи надаються працiвникам пiсля закiнчення шести мiсяцiв безперервної роботи на даному пiдприємствi, в установi, органiзацiї.
У разi надання зазначених вiдпусток до закiнчення шестимiсячного термiну безперервної роботи їх тривалiсть визначається пропорцiйно до вiдпрацьованого часу, крiм визначених законом випадкiв, коли цi вiдпустки за бажанням працiвника надаються повної тривалостi.
Сколько же этот бурят отработал ?
Чи, як то кажуть - своє гівно не смердить??
Може це у вас фобія ? порохоботофобія...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/08/29/7224706/
Поняли смерды? Нечего подглядывать как паны в Сен-Тропе пьют шампанское за 1000 долларов бутылка. Им еще для вас, неблагодарных, правовую реформу делать. Ваше дело - страдать за 50 долларов пенсии или гнить в окопах )))))