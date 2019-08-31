EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  675  35
Материалы по теме:
Все про:Германия (3394) обмен (731) Россия (73738)

 Берлин приветствует возможный обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, - представитель МИД ФРГ Бургер

Обмен удерживаемыми лицами - часть минских договоренностей и дорожной карты для достижения мира на Востоке Украины.

Об этом заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер на правительственной пресс-конференции, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Обмен пленными является частью минских соглашений. Мероприятия по реализации этих соглашений важны и их можно приветствовать, поскольку это является частью дорожной карты для достижения мира на Востоке Украины", - заявил Бургер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обмен пленными между Украиной и РФ сегодня не состоится, - СБУ

Представитель МИД Германии отметил, что правительство ФРГ ранее неоднократно требовало освобождения украинских моряков.

Напомним, сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.

Также читайте: "Бесхребетная сделка", которая повлияет на судебный процесс по MH17, - основатель Bellingcat о возможном обмене Цемаха

Источник: https://censor.net.ua/n3145745
 
 
 Топ комментарии
 
Згідно рішення Гаагського трибуналу, дії Росії, що захопила і утримує заручників, визнані незаконними
Рішення було прийняте практично одноголосно - 19 суддів проголосували за. Проти виступив тільки суддя від РФ Роман Колодкін. За вироком Росія зобов'язана повернути моряків і захоплені судна. А не міняти їх на терористів. Інакше вона буде визнана порушником Конвенції ООН по морському праву. Санкції можуть самі різні. І справа тут не в Україні.
Річ у тому, що Росія створює прецедент при захопленні і не виконанні рішення трибуналу ООН. Це важливо для усіх. Інакше починається епоха Сомалі в міжнародному судноплавстві.
Так що заспокойтеся. Росія вже виконувала одно рішення морського трибуналу ООН. Їй довелося звільнити активістів Грінпіс, які знаходилися на кораблі Arctic Sunrise в 2013 році, тих, які протестували проти буріння нафти в Арктиці. І від Зеленського і нової влади тут нічого не залежить. Але Росія підіграватиме Зеленському, а він підіграватиме Росії, роблячи вигляд, що моряки порушили закон РФ. І віддасть їм бойовиків вбиваючих українців І цілком очікувано бажання нової влади ще і попіаритися на цьому.
Роман Донік
 показать весь комментарий
 
Війна "громадянська ", а обмін полоненими відбувається між Україною та росією.
 показать весь комментарий
 
а так же правительство фрг приветствует строительство норд2 и пакт рибентропа молотова
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ми теж прівєцтвуєм, а обміну ніц нема.
 показать весь комментарий
 
 
В последнии дни выборов -- БЫЛА ИНФА- что ПОРОХ УБИЛ СВОЕГО БРАТА и ЧТО СВИНАРЧУКИ --0 ВООРЫ..
.
ТЕПЕРЬ СВИНАРЧУКИ-- В КОМАНДЕ 3Э и ПОРОХ НИКОГО НЕ УБИВАЛ ??
,
ЭТО НАВЕРНОЕ--ОБМАН !
 показать весь комментарий
 
 
С какого перепугу Свинарчуки в команде Зе?
 показать весь комментарий
 
 
И РОТЕРДАМ оказываеться ИДЭАЛЕН , и СВИНАРЧЦКИ=== НЕ ВОРЫ А , в КОМАНДЕ №Э
.
В КОМАНДЕ ЖАБ!
 показать весь комментарий
 
 
Я не понял ! Когда ( ужэ весна )) будут посадки пороха ха убийство брата ?!!
 показать весь комментарий
 
Месяц назад свинарчук поставил лукашенковские мазы в армию со всеми наверх откатами. Зе куда смотрит?
Это при том как они все воняли какой порох коррупционер со всех утюгов и зомболоханок. А теперь сами со свинарчуком разворовывают военный бюджет
 показать весь комментарий
 
 
о! ще германські німці тут каркають під руку - і так не обмін, а обман лютий
 показать весь комментарий
 
 
представитель МИД ФРГ Бургер ..... Берлин приветствует возможный обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, - представитель МИД ФРГ Бургер - Цензор.НЕТ 4524

===========================
чуваку треба погоняло змінити на Шаурма. Бургери не в тренді.
 показать весь комментарий
 
 
Згідно рішення Гаагського трибуналу, дії Росії, що захопила і утримує заручників, визнані незаконними
Рішення було прийняте практично одноголосно - 19 суддів проголосували за. Проти виступив тільки суддя від РФ Роман Колодкін. За вироком Росія зобов'язана повернути моряків і захоплені судна. А не міняти їх на терористів. Інакше вона буде визнана порушником Конвенції ООН по морському праву. Санкції можуть самі різні. І справа тут не в Україні.
Річ у тому, що Росія створює прецедент при захопленні і не виконанні рішення трибуналу ООН. Це важливо для усіх. Інакше починається епоха Сомалі в міжнародному судноплавстві.
Так що заспокойтеся. Росія вже виконувала одно рішення морського трибуналу ООН. Їй довелося звільнити активістів Грінпіс, які знаходилися на кораблі Arctic Sunrise в 2013 році, тих, які протестували проти буріння нафти в Арктиці. І від Зеленського і нової влади тут нічого не залежить. Але Росія підіграватиме Зеленському, а він підіграватиме Росії, роблячи вигляд, що моряки порушили закон РФ. І віддасть їм бойовиків вбиваючих українців І цілком очікувано бажання нової влади ще і попіаритися на цьому.
Роман Донік
 показать весь комментарий
 
 
Уже просочилась информация, что ***** требует цемаха,
европа требует сохранить цемаха, цемах не спешит писать прошение о помиловании, еврейчик, опасаясь за рейтинг, готов пойти на обмен, включая цемаха...при этом моряки обмениваются, а не освобождаются согласно решению трибунала...о возврате катеров речь не идет...
Итог: ***** переиграл. Трибунал - не указ...свидетель уничтожения МН17 исчез...Украина сплясала под дудку *****...зебельман - высвободитель в глазах 73%... туш, барабаны, литавры, арфы, балалайки...
 показать весь комментарий
 
 
Главное нет барыги .
а с 3э мы Украину обменяем..
.
БЮлин..
хотел написать людей обменять..
.
 показать весь комментарий
 
Війна "громадянська ", а обмін полоненими відбувається між Україною та росією.
 показать весь комментарий
 
 
Пара-факинг-докс...
"...it is a riddle, wrapped in a mystery, inside an enigma..."(c)
Winston Churchill
 показать весь комментарий
 
 
Город париж,где таким как макрон дают только старухи и город берлин, где ищут всякий повод чтобы спарашиться с парашкой за равноценный обмен зе с кидаловом зе с пустым самолетом желают вернуть парашку в G8 с полным ************** зе и его тупых помощников.
************* высшего порядка.
ПРИ ПЕ ТАКОГО БАРДАКА НЕ БЫЛО.
 показать весь комментарий
 
 
а так же правительство фрг приветствует строительство норд2 и пакт рибентропа молотова
 показать весь комментарий
 
 
...йех ма! -- признаюсь...*)
В четверг, Бундесвер заявил, шо солдатам, которым положено сменить берцы в 2020 году -- срок носки переносят на 2022 год! ...бо обувная промышленность не справляется...
Шо это? -- кризис обувной промышленности или предчувствие Войны? -- всё на склады метут...
 показать весь комментарий
 
И я знаю почему...если исходить из постулата make love, not war, как ты думаешь, к чему будут склоняться обреченные на секс с ней???
...хотя, когда ее трясет, меня охватывает неясная дрожь...
 показать весь комментарий
 
Хотите ******* хохла..
.
давите на его зависть.. сработало !
.
Ибо лучшего президента _ окромя пороха в Украине небыло !
 показать весь комментарий
 
 
немцам и лягушатникам пофиг на интересы Украины они хотят чтоб все притерлось и снова торговать с мордором снять санкции, если сама Украина не будет стоять на своих условиях никто за нее не сделает
 показать весь комментарий
 
 
ПЕТЯ ВЕРНИСЬ- зе и его недоразвитые советники и иинформаторы сливают все интересы украины в парашу. А коломойшеботы трут по ушам что петя плохо делал что коломойша на пальме при нем в израиле сидел и ездил на старом пасате
 показать весь комментарий
 
 
Если Зеленский отдаст Путину Цемаха и Куприяна (или хотя бы одного из них) это будет чистосердечное признание Зеленского, что он работает на Путина!
 показать весь комментарий
 
 
Фууухххх..... ну это наверно лучше чем озабоченность.
 показать весь комментарий
 
 
Это издевка от Щтенмайера и Меркель? Суки *************!
 показать весь комментарий
 
 
"поприветствовали возможный обмен"
Это просто набор дежурных фраз. Не более.
 показать весь комментарий
 
Но безмозглое лошье оф.пр. этому верит и дезу и искажения гонят зе
 показать весь комментарий
 
фиг там - это требование подыграть Х.йлу...
 показать весь комментарий
 
Правильное решение конечно выдать цемаха голландцам и пусть делают с ним что хотят, хоть к брейвику в трехкомнатную камеру сажают хоть путлеру отдают
А сейчас похоже проба общественного мнения. Как народ отнесется к выдаче цемаха так зеленский и сделает. И в принципе это верно
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх