 Берлин приветствует возможный обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, - представитель МИД ФРГ Бургер

Об этом заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер на правительственной пресс-конференции, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Обмен пленными является частью минских соглашений. Мероприятия по реализации этих соглашений важны и их можно приветствовать, поскольку это является частью дорожной карты для достижения мира на Востоке Украины", - заявил Бургер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обмен пленными между Украиной и РФ сегодня не состоится, - СБУ

Представитель МИД Германии отметил, что правительство ФРГ ранее неоднократно требовало освобождения украинских моряков.

Напомним, сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.

Также читайте: "Бесхребетная сделка", которая повлияет на судебный процесс по MH17, - основатель Bellingcat о возможном обмене Цемаха