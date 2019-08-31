 Берлин приветствует возможный обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, - представитель МИД ФРГ Бургер

Об этом заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер на правительственной пресс-конференции, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Обмен пленными является частью минских соглашений. Мероприятия по реализации этих соглашений важны и их можно приветствовать, поскольку это является частью дорожной карты для достижения мира на Востоке Украины", - заявил Бургер.
Представитель МИД Германии отметил, что правительство ФРГ ранее неоднократно требовало освобождения украинских моряков.
Напомним, сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.
Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.
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ТЕПЕРЬ СВИНАРЧУКИ-- В КОМАНДЕ 3Э и ПОРОХ НИКОГО НЕ УБИВАЛ ??
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ЭТО НАВЕРНОЕ--ОБМАН !
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В КОМАНДЕ ЖАБ!
Это при том как они все воняли какой порох коррупционер со всех утюгов и зомболоханок. А теперь сами со свинарчуком разворовывают военный бюджет
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чуваку треба погоняло змінити на Шаурма. Бургери не в тренді.
Рішення було прийняте практично одноголосно - 19 суддів проголосували за. Проти виступив тільки суддя від РФ Роман Колодкін. За вироком Росія зобов'язана повернути моряків і захоплені судна. А не міняти їх на терористів. Інакше вона буде визнана порушником Конвенції ООН по морському праву. Санкції можуть самі різні. І справа тут не в Україні.
Річ у тому, що Росія створює прецедент при захопленні і не виконанні рішення трибуналу ООН. Це важливо для усіх. Інакше починається епоха Сомалі в міжнародному судноплавстві.
Так що заспокойтеся. Росія вже виконувала одно рішення морського трибуналу ООН. Їй довелося звільнити активістів Грінпіс, які знаходилися на кораблі Arctic Sunrise в 2013 році, тих, які протестували проти буріння нафти в Арктиці. І від Зеленського і нової влади тут нічого не залежить. Але Росія підіграватиме Зеленському, а він підіграватиме Росії, роблячи вигляд, що моряки порушили закон РФ. І віддасть їм бойовиків вбиваючих українців І цілком очікувано бажання нової влади ще і попіаритися на цьому.
Роман Донік
европа требует сохранить цемаха, цемах не спешит писать прошение о помиловании, еврейчик, опасаясь за рейтинг, готов пойти на обмен, включая цемаха...при этом моряки обмениваются, а не освобождаются согласно решению трибунала...о возврате катеров речь не идет...
Итог: ***** переиграл. Трибунал - не указ...свидетель уничтожения МН17 исчез...Украина сплясала под дудку *****...зебельман - высвободитель в глазах 73%... туш, барабаны, литавры, арфы, балалайки...
а с 3э мы Украину обменяем..
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БЮлин..
хотел написать людей обменять..
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"...it is a riddle, wrapped in a mystery, inside an enigma..."(c)
Winston Churchill
************* высшего порядка.
ПРИ ПЕ ТАКОГО БАРДАКА НЕ БЫЛО.
В четверг, Бундесвер заявил, шо солдатам, которым положено сменить берцы в 2020 году -- срок носки переносят на 2022 год! ...бо обувная промышленность не справляется...
Шо это? -- кризис обувной промышленности или предчувствие Войны? -- всё на склады метут...
...хотя, когда ее трясет, меня охватывает неясная дрожь...
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давите на его зависть.. сработало !
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Ибо лучшего президента _ окромя пороха в Украине небыло !
Это просто набор дежурных фраз. Не более.
А сейчас похоже проба общественного мнения. Как народ отнесется к выдаче цемаха так зеленский и сделает. И в принципе это верно